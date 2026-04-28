Коби Мейну подписва дългосрочен договор с Манчестър Юнайтед – талантът остава на "Олд Трафорд" до 2031 година

Младата звезда Коби Мейну официално ще продължи кариерата си в Манчестър Юнайтед. След седмици на догадки и слухове, днес стана ясно, че английският национал е приел всички условия по новия си контракт, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

Документите вече са подготвени и остават само финалните подписи, които се очакват до края на седмицата. Новото споразумение ще задържи Мейну на "Олд Трафорд" до юни 2031 година, като младият полузащитник ще получава значително по-високо възнаграждение.

Под ръководството на новия мениджър Майкъл Карик, Коби Мейну буквално разцъфна и се превърна в ключова фигура за "червените дяволи". За разлика от предишния треньор Рубен Аморим, който предпочиташе да залага на Каземиро, Угарте или Бруно Фернандеш в средата на терена, Карик даде шанс на Мейну да разгърне потенциала си и да блесне с изявите си. Силните му мачове през последните седмици не останаха незабелязани и според мнозина специалисти, Коби Мейну вече е сред фаворитите за място в състава на Англия за предстоящото световно първенство това лято.