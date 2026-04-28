Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Коби Мейну подписва дългосрочен договор с Манчестър Юнайтед – талантът остава на "Олд Трафорд" до 2031 година

28 Април, 2026 17:08 371 0

Под ръководството на новия мениджър Майкъл Карик, младокът буквално разцъфна

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата звезда Коби Мейну официално ще продължи кариерата си в Манчестър Юнайтед. След седмици на догадки и слухове, днес стана ясно, че английският национал е приел всички условия по новия си контракт, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

Документите вече са подготвени и остават само финалните подписи, които се очакват до края на седмицата. Новото споразумение ще задържи Мейну на "Олд Трафорд" до юни 2031 година, като младият полузащитник ще получава значително по-високо възнаграждение.

Под ръководството на новия мениджър Майкъл Карик, Коби Мейну буквално разцъфна и се превърна в ключова фигура за "червените дяволи". За разлика от предишния треньор Рубен Аморим, който предпочиташе да залага на Каземиро, Угарте или Бруно Фернандеш в средата на терена, Карик даде шанс на Мейну да разгърне потенциала си и да блесне с изявите си. Силните му мачове през последните седмици не останаха незабелязани и според мнозина специалисти, Коби Мейну вече е сред фаворитите за място в състава на Англия за предстоящото световно първенство това лято.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове