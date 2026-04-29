Юнайтед и Ливърпул влизат в битка за нападател на Ювентус

Ювентус е изправен пред сериозен интерес към едно от младите си оръжия Франсиско Консейсао. След като Ливърпул вече следи ситуацията, сега и Манчестър Юнайтед се включва в надпреварата, пише “Sport Mediaset”.

23-годишният португалец прави стабилен сезон с 4 гола и 4 асистенции, но влиянието му на терена надхвърля статистиката. В последния двубой срещу Милан той беше сред най-добрите, като дори засенчи Рафаел Леао по ключови показатели, като удари, дрибъл и участие в играта.

Развитието му се свързва и с работата под ръководството на Лучано Спалети, който е помогнал за по-голяма тактическа зрялост и постоянство в изявите му.

От Ливърпул виждат в Консейсао потенциален наследник на Мохамед Салах, който ще напусне клуба. Междувременно Манчестър Юнайтед търси свежест и качество по крилата в опит да затвърди позициите си в елита.

От своя страна Ювентус не бърза да продава. „Бианконерите“ инвестираха около 32 милиона евро за правата му и няма да седнат на масата за преговори за по-малко от значително по-висока сума.

Предстоящото Световно първенство по футбол това лято също може да изиграе ключова роля. Силно представяне би увеличило още повече интереса и пазарната стойност на Консейсао.