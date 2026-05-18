Спартак Варна с жизненоважна победа в Монтана: Надеждите за оцеляване остават живи

Спартак Варна извоюва безценна победа като гост на Монтана с 2:0. Срещата, част от предпоследния шести кръг в групата на изпадащите в Първа лига, донесе глътка въздух за "соколите" и поддържа живи амбициите им за спасение.

В 25-ата минута варненци поведоха в резултата, след като младият Георг Стояновски, внук на старши треньора Гьоко Хаджиевски, демонстрира хладнокръвие и откри головата сметка за гостите. Само шест минути по-късно домакините от Монтана останаха с човек по-малко, след като Умаро Балде получи директен червен картон – момент, който коренно промени хода на двубоя.

В началото на второто полувреме Цветелин Чунчуков сложи точка на спора, реализирайки второто попадение за Спартак и на практика обезкуражи опитите на Монтана за обрат.

След този успех Спартак Варна се изкачи на 14-о място с актив от 34 точки. За да си гарантират място в Първа лига и през следващия сезон, варненци ще трябва да търсят задължителна победа в последния кръг, когато приемат Локомотив София на свой терен. За Монтана обаче надеждите угаснаха – тимът на Атанас Атанасов остава на дъното с 23 точки и вече е сигурен участник във Втора лига през следващата кампания.

Берое Стара Загора - Септември София 0:1

Добруджа Добрич - Ботев Враца 1:2

Монтана - Спартак Варна 0:2

Локомотив София - Славия 2:0