Ламин Ямал под въпрос за старта на Световното първенство

Испанският футболен талант Ламин Ямал е изправен пред сериозно изпитание, след като травма в подколянното сухожилие може да го извади от първите битки на Световното първенство по футбол. Според авторитетното издание The Athletic, 18-годишният нападател на Барселона все още не е напълно възстановен и участието му в началните срещи на "Ла Роха" остава под въпрос.

Очаква се Ямал да пропусне откриващия двубой на Испания срещу Кабо Верде, насрочен за 15 юни. Освен това, неговото присъствие на терена за втория мач от груповата фаза срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под сериозно съмнение. Това поставя селекционера и феновете на испанския национален отбор в напрегнато очакване.

Източници от Кралската испанска футболна федерация (RFEF) разкриват, че се поддържа постоянна връзка с Барселона и самия Ямал. Медицински специалисти от федерацията редовно посещават каталунската столица, за да наблюдават напредъка на младия футболист и да координират процеса на рехабилитация.

Ламин Ямал получи неприятната травма по време на победата на Барселона над Селта Виго в Ла Лига миналия месец. Този инцидент сложи преждевременен край на клубния му сезон и хвърли сянка на съмнение върху участието му на най-голямата футболна сцена.

Последният мач на Испания в груповата фаза на Мондиала ще бъде срещу Уругвай на 26 юни.