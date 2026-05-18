Хаос в Стара Загора: Главният съдия ранен след бурни сцени на стадиона - ВИДЕО

18 Май, 2026 22:06 1 860 2

Футболен сблъсък прерасна в безредици

Кадър: Diema Sport
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стара Загора стана арена на драматични и неприятни събития след края на решаващия мач между Берое и Септември. В напрегнатата битка за оставане в елита, страстите на терена се пренесоха и извън него, превръщайки спортния празник в истински кошмар.

Веднага след последния съдийски сигнал атмосферата на стадиона се нажежи до червено. Играчите и официалните лица на двата отбора не успяха да овладеят емоциите си и се впуснаха в ожесточени спорове и физически сблъсъци. Словесните престрелки бързо преминаха в действия, които ескалираха и върху зрителите.

Недоволството на феновете на домакините не закъсня. Разочаровани от развоя на срещата, те започнаха да хвърлят различни предмети по гостуващите играчи и съдийската бригада. В разгара на хаоса главният рефер Денислав Сталев стана жертва на агресията – хвърлена бутилка го удари в главата, предизвиквайки възмущение и тревога сред присъстващите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроджендър

    5 4 Отговор
    Съдията и той симулант от една пластмасова бутилка се тръшка като госпожица. Да ходи да съдииства на балет!

    23:00 18.05.2026

  • 2 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Като затворят ТЕЦ Марица Изток няма да има такива сцени на насилие на стадиона,а те ще се пренесат по улиците на града и региона.

    00:12 19.05.2026

