Хаос в Стара Загора: Главният съдия ранен след бурни сцени на стадиона - ВИДЕО

Стара Загора стана арена на драматични и неприятни събития след края на решаващия мач между Берое и Септември. В напрегнатата битка за оставане в елита, страстите на терена се пренесоха и извън него, превръщайки спортния празник в истински кошмар.

Веднага след последния съдийски сигнал атмосферата на стадиона се нажежи до червено. Играчите и официалните лица на двата отбора не успяха да овладеят емоциите си и се впуснаха в ожесточени спорове и физически сблъсъци. Словесните престрелки бързо преминаха в действия, които ескалираха и върху зрителите.

Недоволството на феновете на домакините не закъсня. Разочаровани от развоя на срещата, те започнаха да хвърлят различни предмети по гостуващите играчи и съдийската бригада. В разгара на хаоса главният рефер Денислав Сталев стана жертва на агресията – хвърлена бутилка го удари в главата, предизвиквайки възмущение и тревога сред присъстващите.