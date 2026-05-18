Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров стартира похода си на Ролан Гарос: Ето кога ще го видим в действие

Григор Димитров стартира похода си на Ролан Гарос: Ето кога ще го видим в действие

18 Май, 2026 21:52 781 3

  • париж-
  • виктория томова-
  • григор димитров-
  • тенисист-
  • турнир-
  • ролан гарос

Българската тенис звезда се изправя срещу португалския талант Жайме Фария

Григор Димитров стартира похода си на Ролан Гарос: Ето кога ще го видим в действие - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, най-успешният български тенисист и бивш номер 3 в световната ранглиста, ще направи първата си крачка в престижния турнир Ролан Гарос във вторник.

Димитров ще излезе на легендарния корт "Сюзан Ленглен", където ще премери сили с десетия поставен в квалификациите – португалеца Жайме Фария. Срещата е втора по ред в дневната програма, която започва точно в 11:00 часа българско време. Това означава, че родният ас ще стъпи на корта най-вероятно след 13:00 часа, когато страстите вече ще са нажежени.

Не само Григор ще защитава българската чест в Париж. Първата ни ракета при дамите – Виктория Томова, също ще се включи в надпреварата утре. Тя ще закрие програмата на Корт №2, като ще се изправи срещу испанката Ирен Бурийо в последния, четвърти мач за деня.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да

    8 0 Отговор
    Първа и последна крачка в Ролан Гарос.

    22:03 18.05.2026

  • 2 Монаковец

    8 0 Отговор
    На кого му пука????

    22:15 18.05.2026

  • 3 Нещо в

    1 0 Отговор
    последно време свършват бързо и катастрофално ,тези походи!

    00:23 19.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове