Григор Димитров стартира похода си на Ролан Гарос: Ето кога ще го видим в действие

Григор Димитров, най-успешният български тенисист и бивш номер 3 в световната ранглиста, ще направи първата си крачка в престижния турнир Ролан Гарос във вторник.

Димитров ще излезе на легендарния корт "Сюзан Ленглен", където ще премери сили с десетия поставен в квалификациите – португалеца Жайме Фария. Срещата е втора по ред в дневната програма, която започва точно в 11:00 часа българско време. Това означава, че родният ас ще стъпи на корта най-вероятно след 13:00 часа, когато страстите вече ще са нажежени.

Не само Григор ще защитава българската чест в Париж. Първата ни ракета при дамите – Виктория Томова, също ще се включи в надпреварата утре. Тя ще закрие програмата на Корт №2, като ще се изправи срещу испанката Ирен Бурийо в последния, четвърти мач за деня.