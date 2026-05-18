Британският премиер: Няма да подавам оставка

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви днес, че времето му като лидер на страната не е изтекло и че няма да подава оставка, както и няма да насрочи период за оттеглянето си от поста, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
След тежкото поражение на местните избори за Лейбъристката партия, чийто лидер е Стармър, в британското правителство заваляха оставки, последната от които бе на министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг.
Стармър бе призован да насрочи оттеглянето си от страна на редица водещи членове на правителството, включително от вицепремиера Дейвид Лами, както и от министърките на вътрешните и на външните работи - Шабана Махмуд и Ивет Купър.
Междувременно неговата Лейбъристка партия позволи на кмета на Манчестър Анди Бърнам да се кандидатира за депутат на частичните избори, което би му разчистило пътя към лидерското място на партията на мястото на Стармър, отбелязва Ройтерс.
3 Калин
И няма такова понятие като Великобритания!
Има някаква Британия само!
22:52 18.05.2026
До коментар #3 от "Калин":Да ти отворя очите. Има две Британии, за това французите въвеждат името la Grande Bretagne, за да разграничат Острова от областната Вритани във Франция. Там са живели заселници англичани. Имах позната от там. Great в името се използва за Голяма, а не за Велика.
10 Ами
Цял свят им се смее, а те копаят ли копаят :)
23:05 18.05.2026
