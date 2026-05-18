Том Хийтън остава на "Олд Трафорд": Вратарят преподписа с Манчестър Юнайтед

18 Май, 2026 21:56 536 0

Опитният страж удължава престоя си при "червените дяволи" с още една година

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ветеранът Том Хийтън ще продължи да носи екипа на Манчестър Юнайтед, след като се съгласи да удължи договора си с клуба с още 12 месеца. Според информация на авторитетния журналист Фабрицио Романо, 38-годишният вратар ще остане част от състава и през следващия сезон, въпреки че настоящият му контракт изтичаше това лято.

Хийтън, който е продукт на академията на Манчестър Юнайтед, преживява своя втори период на "Олд Трафорд". Макар и да има само три официални мача за първия отбор, неговият опит и професионализъм са високо ценени от треньорския щаб. Въпреки че през изминалата кампания бе трети избор под рамката, Хийтън остава важна фигура в съблекалнята и ще продължи да изпълнява тази роля и занапред.

През настоящия сезон Манчестър Юнайтед разчита още на Сен Ламенс и Алтай Байъндър като опции за вратарския пост. Въпреки силната конкуренция, Хийтън демонстрира лоялност и отдаденост към клуба, като приема ролята си на опитен резервен страж и ментор за по-младите си колеги.


