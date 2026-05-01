Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в петък (1 май)

1 Май, 2026 09:50 658 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

12:00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал - Евроспорт

13:00 Голф: Turkish Open - MAX Sport 3

14:30 Колоездене: Обиколка на Турция, шести етап, мъже - Евроспорт 2

16:30 Формула 2: Тренировка за Гран При на Маями - Диема спорт 3

16:45 Колоездене: Обиколка на Романдия, трети етап, мъже - Евроспорт 2

17:00 Тенис: ATP 1000 Мадрид: Първи полуфинал - MAX Sport 1

17:30 Футбол: Септември София – Монтана - Диема спорт

19:00 Формула 1: Първа тренировка за Гран При на Маями - Диема спорт 3

19:15 Баскетбол: Спартак Плевен - Черно море - MAX Sport 2

20:00 Футбол: Добруджа - Локомотив София - Диема спорт

20:30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал - Евроспорт

21:00 Тенис: ATP 1000 Мадрид: Втори полуфинал - MAX Sport 1

21:30 Формула 2: Квалификация за Гран При на Маями - Диема спорт 3

21:45 Футбол: Пиза – Лече - MAX Sport 3

21:45 Футбол: Ливингстън – Абърдийн - Ринг тв

21:45 Баскетбол: Реал Мадрид - Апоел Тел Авив - MAX Sport 2

22:00 Футбол: Жирона – Майорка - MAX Sport 4

22:00 Футбол: Лийдс – Бърнли - Диема спорт 2

22:00 Голф: Шампионат на Маями, PGA тур, втори ден - Евроспорт 2

23:30 Формула 1: Квалификация за спринт за Гран При на Маями - Диема спорт 3


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове