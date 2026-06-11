Барселона извади Шави от състава на „Легендите“ заради критики към Лапорта

Напрежението между Шави Ернандес и ръководството на Барселона продължава да ескалира. Според информация на „Catalunya Ràdio“, клубът е изключил бившия треньор от последните два състава на „Легендите на Барса“, които изиграха приятелски мачове в Маями и Сеул. Решението идва като пряка последица от критиките на Шави към президента Жоан Лапорта по време на предизборната кампания.

Изборът на играчи за тези срещи се прави от Алехандро Ечевария – бивш зет и доверен човек на Лапорта, който често е бил обект на публичните забележки на Шави. Очакванията са, че ветото върху участието на легендарния халф ще продължи и занапред.

Шави е приел ситуацията с гняв и разочарование, особено след като е бил планиран да играе в Сеул заедно с трима от най-близките си приятели – Серхио Бускетс, Жорди Алба и Хавиер Масчерано. Агентите му са били уведомени от Луис Са, промоутър на мачовете на ветераните, че участието му е „нежелано“ и предложението да бъде включен е отхвърлено.

Парадоксално, преди конфликта с ръководството Шави редовно участваше в мачове на „Легендите на Барса“, включително в Лос Анджелис, Мексико и Мумбай. Сегашното му изключване показва ясно, че отношенията между него и клубното ръководство са достигнали ново дъно.