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Барселона извади Шави от състава на „Легендите“ заради критики към Лапорта

Барселона извади Шави от състава на „Легендите“ заради критики към Лапорта

11 Юни, 2026 11:29 584 0

  • жоан лапорта

Решението идва като пряка последица от критиките на Шави към президента Жоан Лапорта по време на предизборната кампания

Барселона извади Шави от състава на „Легендите“ заради критики към Лапорта - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Напрежението между Шави Ернандес и ръководството на Барселона продължава да ескалира. Според информация на „Catalunya Ràdio“, клубът е изключил бившия треньор от последните два състава на „Легендите на Барса“, които изиграха приятелски мачове в Маями и Сеул. Решението идва като пряка последица от критиките на Шави към президента Жоан Лапорта по време на предизборната кампания.

Изборът на играчи за тези срещи се прави от Алехандро Ечевария – бивш зет и доверен човек на Лапорта, който често е бил обект на публичните забележки на Шави. Очакванията са, че ветото върху участието на легендарния халф ще продължи и занапред.

Шави е приел ситуацията с гняв и разочарование, особено след като е бил планиран да играе в Сеул заедно с трима от най-близките си приятели – Серхио Бускетс, Жорди Алба и Хавиер Масчерано. Агентите му са били уведомени от Луис Са, промоутър на мачовете на ветераните, че участието му е „нежелано“ и предложението да бъде включен е отхвърлено.

Парадоксално, преди конфликта с ръководството Шави редовно участваше в мачове на „Легендите на Барса“, включително в Лос Анджелис, Мексико и Мумбай. Сегашното му изключване показва ясно, че отношенията между него и клубното ръководство са достигнали ново дъно.


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