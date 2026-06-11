Български национал попадна в идеалния отбор на Втора Бундеслига

Българският национал Лукас Петков беше включен в идеалния отбор на сезона на Втора Бундеслига на списание „Кикер“, стана ясно след калкулирането на точките от гласуването.

Петков, който завърши втория си сезон в скромния тим Елферсберг, влиза в класацията като външен, атакуващ полузащитник със средна „кикер-оценка 2.99“, която е събрана от 34 мача и 21 голови точки. Точките са резултат от 13 попадения във второто ниво на германския футбол и 7 асистенции, които имаха своя сериозен отпечатък върху изненадващата промоция на „черно-белите панди“ в Бундеслигата.

„Петков е един от най-добрите играчи на спечелилия промоция Елферсберг. Той е голмайсторът на отбора с 13 гола в първенството, като освен това е дал 7 асистенции. През 2026-а той бе особено продуктивен, отбелязвайки 11 от 13-те си гола през сезона и реално запълни празнината оставена от Юнес Ебнуталиб. 25-годишният играч е и един от най-добрите дрибльори в лигата, като заема трето място по успешни дрибли с 53 елиминации на защитник един срещу един“, пише пък в страницата на Бундеслигата. Последните му участия на терена бяха с националния отбор на България в юнските контролни срещи с Черна гора (0:1) и с Молдова (2:2), където селекционерът Александър Димитров го използва на върха на атаката.

В идеалните 11 на Втора Бундеслига има още един футболист на Елферсберг и това е Бамбасе Конте, който играе като полузащитник.

Пълните 11 са: вратар: Лорис Кариус (Шалке’04), защитници: Лаурин Курда (Падерборн), Борис Томиак (Хановер’96), Хасан Куруджай (Шалке’04), Беркай Йълмаз (Нюрнберг), полузащитници: Софиан Ел Фаузи (Шалке’04), Лукас Петков (Елферсберг), Бамбасе Конте (Елферсберг), Марвин Ваницек (Карлсруе), нападатели: Матеуш Жуковски (Магдебург), Ноел Футкой (Гройтер Фюрт).