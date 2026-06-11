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Световни постижения на 5000 и 3000 м бяха подобрени в Осло

Световни постижения на 5000 и 3000 м бяха подобрени в Осло

11 Юни, 2026 10:30 299 1

  • диамантената лига в осло-
  • лека атлетика-
  • бягане-
  • рекорди-
  • адису ихуне-
  • фревейни хайлу

Етиопецът Адису Ихуне спечели бягането на 5000 метра с впечатляващ личен рекорд от 12:47.62 минути, който е и най-добрият резултат в света за сезона

Световни постижения на 5000 и 3000 м бяха подобрени в Осло - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Две световни постижения за сезона бяха подобрени по време на турнира от Диамантената лига в Осло, превръщайки вечерта в една от най-силните за средните и дългите бягания през годината.

Етиопецът Адису Ихуне спечели бягането на 5000 метра с впечатляващ личен рекорд от 12:47.62 минути, който е и най-добрият резултат в света за сезона. Само стотни след него финишира Бирхану Балеу от Бахрейн, който с време 12:47.73 минути постави нов рекорд на Азия. Трети се нареди шведската звезда Андреас Алмгрен, също с изключително силно постижение — 12:48.61 минути.

В бягането на 3000 метра при жените доминацията на Етиопия беше категорична — четири етиопки окупираха първите четири места. Победителка стана Фревейни Хайлу, която записа постижение №1 в света за сезона — 8:24.22 минути. Втора завърши Ликана Амебау с 8:25.15 минути, а Сенайет Гетачеу подобри личния си рекорд, финиширайки трета с 8:25.85 минути.


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  • 1 Логично

    0 0 Отговор
    Който стигне първи, получава централно място на шведската маса и по-голяма паница.

    10:37 11.06.2026

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