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Рафа Надал: Флорентино Перес е най-добрият президент в историята на Реал Мадрид, мисията му не е приключила

Рафа Надал: Флорентино Перес е най-добрият президент в историята на Реал Мадрид, мисията му не е приключила

11 Юни, 2026 11:59 392 0

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Въпреки подкрепата си за настоящия президент, Надал призна, че „никое управление не е вечно“

Рафа Надал: Флорентино Перес е най-добрият президент в историята на Реал Мадрид, мисията му не е приключила - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Рафаел Надал, един от най-известните привърженици на Реал Мадрид, коментира резултатите от последните президентски избори в клуба и не спести суперлативи към преизбрания президент Флорентино Перес. По време на благотворителния голф турнир Battle of the Stars испанецът заяви, че според него Перес е „най-добрият президент в историята на Реал“.

Надал подчерта, че изборният процес е бил напълно демократичен и че „спечели този, който събра най-много гласове“. Той определи и двамата кандидати като силни, но подчерта, че мисията на Перес „все още не е приключила“. В същото време Матадора изрази увереност, че конкурентът му Енрике Рикелме ще има своя шанс в бъдеще.

По време на различните си мандати Перес изгради една от най-успешните ери в историята на клуба. Под негово ръководство Реал Мадрид спечели множество титли в Испания и Европа, превръщайки се в глобална футболна сила.

Въпреки подкрепата си за настоящия президент, Надал призна, че „никое управление не е вечно“. Той отбеляза, че Перес е начело на клуба вече 26 години и че „в даден момент ще трябва да спре“. Според него бъдещето е непредвидимо, а дългосрочните прогнози са „твърде рисковани“.


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