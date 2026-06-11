Байерн Мюнхен финализира сделка за защитник

Байерн Мюнхен е много близо до финализиране на трансфера на 22-годишния защитник Натаниъл Браун от Айнтрахт (Франкфурт), като преговорите между двата клуба са в напреднала фаза и се очаква сделката да бъде завършена в следващите дни.

Според информацията, мюнхенският гранд е готов да плати малко под 65 милиона евро, включително бонуси, за да си осигури един от най-перспективните бранители в Бундеслигата.

И двете страни изразяват увереност, че споразумението е въпрос на време, а трансферът може да бъде обявен официално още тази седмица.

Браун направи силен сезон с екипа на Айнтрахт, записвайки 33 мача, 4 гола и 4 асистенции, което привлече вниманието на Байерн, който търси подсилване в защитата след колебливата кампания.