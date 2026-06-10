Изгорени живи: брутален случай в Италия

Този случай фрапира Италия - трима афганистанци и един пакистанец бяха открити изгорели пред бензиностанция край градчето Амендолара в южната част на стрната.
"След тази трагедия, след това убийство, обществото трябва да се събуди", апелира пред участниците в протестен митинг лидерът на най-големия профсъюз в Италия CGIL Маурицио Ландини. Около 3000 души се събраха на площада на Амендолара в Калабрия, шокирани от случилото се миналата седмица посред бял ден.
Заради неплатени заплати
Историята е ужасяваща, пише коресподентката на АРД Анна Джордано. Двама мъже причакали на бензиностанция кола с петима чужденци, които помагали за прибирането на реколтата от полето, залели ги с бензин в купето на колата и хвърлили вътре запалка, докато държали отвън вратите затворени. След това избягали.
Селскостопанските работници изгорели живи, оцелял само един 35-годишен мъж от Афганистан. Той и колегите му работили всеки ден на полето, но от месец не им било плащано. Помолили шефовете си да им платят и тогава спорът ескалирал - именно посредници между земеделските стопани и сезонните работници, известни като капорали в Италия, подпалили колата им. Точният им мотив все още се разследва, допълва германското издание.
Системна експлоатация на сезонни работници в Италия
Случаят от Калабрия е само върхът на айсберга, казва Фабио Чиконте, председател на италианската организация за защита на околната среда и правата на човека "Тера". Според него "капоралато" е престъпна система в Италия за незаконно посредничество и трудова експлоатация, срещу която италианските власти и синдикати се опитат да водят активна борба. "Тази система функционира в Италия от десетилетия", казва Чиконте.
Земеделските производители се нуждаят от огромно количество работници, които трябва да берат портокали, мандарини, авокадо, домати и ягоди. "И тук в играта влизат капоралите", разяснява правозащитникът, цитиран от АРД.
Те действат като агенция, предлагат на земеделските стопани евтина работна ръка и печелят от това, като експлоатират работниците, които са предимно мигранти: "Защото им плащат жалка заплата и ги принуждават да живеят в мизерни жилища: в цяла Италия имаме гета, в които хиляди хора живеят по този начин."
Настоящият случай в Калабрия потвърждава това. Подпалените сезонни работници живеели в малък двустаен апартамент - общо 10 души спели там на матраци, за което всеки от тях плащал по 500 евро месечен наем, съобщават италианските медии.
Механизмът на хранителната индустрия носи вина
От 2016 г. в Италия действат по-строги закони, но Чиконте твърди, че и те се заобикалят умело. Например в трудовите договори се посочват много по-малко работни дни, отколкото реално хората работят. Или в тях се вписват заплати, от които работниците в крайна сметка виждат само една малка част. Освен това не се извършват масирани проверки на терен.
"Всичко това е част от механизъм на селскостопанската и хранителната индустрия, в която храните хем са твърде скъпи, хем струват твърде малко", казва Чиконте. Какво има предвид той? Макар цените в супермаркетите да са много високи, заради което много хора не могат да си ги позволят, за земеделските производители накрая остава твърде малко.
От години този модел на работа се критикува и от италианската антимонополна служба, която започна разследване по въпроса. Тя обвинява големите вериги супермаркети, че използват пазарната си мощ, за да оказват натиск върху производителите. Това също е причина, поради която престъпната система на сезонните работници продължава да съществува, пише още в своята публикация коресподентката на АРД.
Автор: Анна Джордано ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
16:11 10.06.2026
2 Факт
Коментиран от #4, #8, #14
16:15 10.06.2026
3 китаеца
16:17 10.06.2026
4 Сталин
До коментар #2 от "Факт":Да за две седмици бригада тогава ни платиха 120 лева и си купих дънки за 25 лева на "Валентина"
Коментиран от #9, #22
16:19 10.06.2026
5 Това
Коментиран от #6
16:20 10.06.2026
6 Сталин
До коментар #5 от "Това":Отдельньiе товарищи полагают, что при капитализме будет процветание.
Будет ,но лишь для кучкi буржуев и их лакеев.
-И.Сталин
16:22 10.06.2026
7 Е това е Европа
16:23 10.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хм Хм
До коментар #4 от "Сталин":И си траеш, а? Пък баща ми - балък. Цял месец опъваше каиша за 200 лева със седми разряд.
Във Валентина имаше само дънки "Рила", които и най-големите смотаняци не купуваха.
Пък разбирам да приказваш глупости на внуците си, но тука има хора, живели в соц-а. На моите бригади се взимаше средно 5-6 лева за две седмици, но имахме случай да ни вземат по 14 лева, щото сме събрали по-малко картофи, отколкото ни е "разкладката" в стола.
Коментиран от #13, #17, #24
16:35 10.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хахаха
п.п. Май щеше да ни е по добре в някой африкански съюз.
16:38 10.06.2026
12 Ироничен
16:39 10.06.2026
13 УжасТ
До коментар #9 от "Хм Хм":С тия двеста лева баща ти е можел да си купи 666 кг хубави български домати, сега за да си купи това количество и качество трябва да взима 5 300 евро:)))
Коментиран от #18
16:42 10.06.2026
14 Дзак
До коментар #2 от "Факт":При Георги Илиев за това ли ви плащаха?
16:44 10.06.2026
15 604
16:45 10.06.2026
16 В Италия да не
16:47 10.06.2026
17 Любопитен
До коментар #9 от "Хм Хм":Сигурен ли си, че си бил на бригада, а не в затвора, защото при соца затворниците работиха, а не се излежаваха и получаваха по десетина лева на месец? Аз лично на бригадите взимах 90-100 лева за две седмици.
Коментиран от #21
16:47 10.06.2026
18 Хм Хм
До коментар #13 от "УжасТ":Лошата новина е, че баща ми вече не може да си купи нищо, предполагам, че там горе е безплатно. Добрата новина е, че днес си купих розови домати в Поморие, където съм на почивка за 2 евро. А още по-добрата новина е, че мога да си купя много над два тона такива домати.
16:48 10.06.2026
19 Анонимен
16:49 10.06.2026
20 Той
17:01 10.06.2026
21 Хм Хм
До коментар #17 от "Любопитен":Сигурен съм. Не знам колко са взимали в затвора, но като редник взимах 1,20, като ефрейтор 1,70, като мл. сержант 2 лева на МЕСЕЦ. Подстригването беше 0,35 лева и всяка седмица трябваше да ни "обират врата". Имам още много спомени от "прекрасните времена".
17:05 10.06.2026
22 12.0 лева
До коментар #4 от "Сталин":си искал да напишеш, че иначе за две седмици 120 лева на бригада при няма и 200 лева месечно заплата на инженер някак не върви. Тези са ги запалили, че работят, ама Италия нещо доста е почерняла като тен последните 5-6 години и новоиталианците масово само обикалят нагоре-надолй без да работят. Горе-долу като най-масовите туристи в Европа - украинците.
17:06 10.06.2026
23 Гражданин.
17:28 10.06.2026
24 Гожи
До коментар #9 от "Хм Хм":Заплащането зависеше от вуза и ръководителите на бригадата-как се договарят. На нас храната винаги ни е била много хубава, а това са пари, и заплащането беше по-ниско.
17:36 10.06.2026
25 талятели капрезе
17:52 10.06.2026
26 Смърфиета
17:54 10.06.2026