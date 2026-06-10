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Изгорени живи: брутален случай в Италия
  Тема: Кризата с бежанците

Изгорени живи: брутален случай в Италия

10 Юни, 2026 16:09 2 945 26

  • мигранти-
  • амендолара-
  • бежанци-
  • италия

Селскостопанските работници в Италия са в сериозен риск, както показа скорошен случай, в който четирима бяха изгорени живи

Изгорени живи: брутален случай в Италия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Този случай фрапира Италия - трима афганистанци и един пакистанец бяха открити изгорели пред бензиностанция край градчето Амендолара в южната част на стрната.

"След тази трагедия, след това убийство, обществото трябва да се събуди", апелира пред участниците в протестен митинг лидерът на най-големия профсъюз в Италия CGIL Маурицио Ландини. Около 3000 души се събраха на площада на Амендолара в Калабрия, шокирани от случилото се миналата седмица посред бял ден.

Заради неплатени заплати

Историята е ужасяваща, пише коресподентката на АРД Анна Джордано. Двама мъже причакали на бензиностанция кола с петима чужденци, които помагали за прибирането на реколтата от полето, залели ги с бензин в купето на колата и хвърлили вътре запалка, докато държали отвън вратите затворени. След това избягали.

Селскостопанските работници изгорели живи, оцелял само един 35-годишен мъж от Афганистан. Той и колегите му работили всеки ден на полето, но от месец не им било плащано. Помолили шефовете си да им платят и тогава спорът ескалирал - именно посредници между земеделските стопани и сезонните работници, известни като капорали в Италия, подпалили колата им. Точният им мотив все още се разследва, допълва германското издание.

Системна експлоатация на сезонни работници в Италия

Случаят от Калабрия е само върхът на айсберга, казва Фабио Чиконте, председател на италианската организация за защита на околната среда и правата на човека "Тера". Според него "капоралато" е престъпна система в Италия за незаконно посредничество и трудова експлоатация, срещу която италианските власти и синдикати се опитат да водят активна борба. "Тази система функционира в Италия от десетилетия", казва Чиконте.

Земеделските производители се нуждаят от огромно количество работници, които трябва да берат портокали, мандарини, авокадо, домати и ягоди. "И тук в играта влизат капоралите", разяснява правозащитникът, цитиран от АРД.

Те действат като агенция, предлагат на земеделските стопани евтина работна ръка и печелят от това, като експлоатират работниците, които са предимно мигранти: "Защото им плащат жалка заплата и ги принуждават да живеят в мизерни жилища: в цяла Италия имаме гета, в които хиляди хора живеят по този начин."

Настоящият случай в Калабрия потвърждава това. Подпалените сезонни работници живеели в малък двустаен апартамент - общо 10 души спели там на матраци, за което всеки от тях плащал по 500 евро месечен наем, съобщават италианските медии.

Механизмът на хранителната индустрия носи вина

От 2016 г. в Италия действат по-строги закони, но Чиконте твърди, че и те се заобикалят умело. Например в трудовите договори се посочват много по-малко работни дни, отколкото реално хората работят. Или в тях се вписват заплати, от които работниците в крайна сметка виждат само една малка част. Освен това не се извършват масирани проверки на терен.

"Всичко това е част от механизъм на селскостопанската и хранителната индустрия, в която храните хем са твърде скъпи, хем струват твърде малко", казва Чиконте. Какво има предвид той? Макар цените в супермаркетите да са много високи, заради което много хора не могат да си ги позволят, за земеделските производители накрая остава твърде малко.

От години този модел на работа се критикува и от италианската антимонополна служба, която започна разследване по въпроса. Тя обвинява големите вериги супермаркети, че използват пазарната си мощ, за да оказват натиск върху производителите. Това също е причина, поради която престъпната система на сезонните работници продължава да съществува, пише още в своята публикация коресподентката на АРД.

Автор: Анна Джордано ARD


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    44 3 Отговор
    Италия са същите корумпирани цървули като цървулите от Цървул ланд

    16:11 10.06.2026

  • 2 Факт

    10 23 Отговор
    Като на бригада през соца в сливенския консервен завод

    Коментиран от #4, #8, #14

    16:15 10.06.2026

  • 3 китаеца

    21 3 Отговор
    незнам за какво става на въпрос в статията не съм я чел не ме и интересува дойдох само да сложа оценка 1 щот няма -1 и да пожелая на дойче веле и слугите им "дълъг" и "хубав" живот

    16:17 10.06.2026

  • 4 Сталин

    29 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Да за две седмици бригада тогава ни платиха 120 лева и си купих дънки за 25 лева на "Валентина"

    Коментиран от #9, #22

    16:19 10.06.2026

  • 5 Това

    33 1 Отговор
    е развит капитализъм. Единственото важно е печалбата.

    Коментиран от #6

    16:20 10.06.2026

  • 6 Сталин

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "Това":

    Отдельньiе товарищи полагают, что при капитализме будет процветание.
    Будет ,но лишь для кучкi буржуев и их лакеев.

    -И.Сталин

    16:22 10.06.2026

  • 7 Е това е Европа

    35 5 Отговор
    Модерна, хуманна, толерантна към имигрантите и изключително справедлива към труда им. Тези хора са убити като кучета, а казват, че израелците третирали палестинците като нечовеци. Всичко това става в католическа страна от Г7.

    16:23 10.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хм Хм

    10 14 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    И си траеш, а? Пък баща ми - балък. Цял месец опъваше каиша за 200 лева със седми разряд.
    Във Валентина имаше само дънки "Рила", които и най-големите смотаняци не купуваха.
    Пък разбирам да приказваш глупости на внуците си, но тука има хора, живели в соц-а. На моите бригади се взимаше средно 5-6 лева за две седмици, но имахме случай да ни вземат по 14 лева, щото сме събрали по-малко картофи, отколкото ни е "разкладката" в стола.

    Коментиран от #13, #17, #24

    16:35 10.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хахаха

    17 2 Отговор
    Това е долна руска пропаганда, в Еврозоната всички сме богати и само се чудим къде да си похарчим парите:)
    п.п. Май щеше да ни е по добре в някой африкански съюз.

    16:38 10.06.2026

  • 12 Ироничен

    17 0 Отговор
    Мафия бе, майна. Като крещите "Мафия" по площадите, спомнете си откъде идва.

    16:39 10.06.2026

  • 13 УжасТ

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хм Хм":

    С тия двеста лева баща ти е можел да си купи 666 кг хубави български домати, сега за да си купи това количество и качество трябва да взима 5 300 евро:)))

    Коментиран от #18

    16:42 10.06.2026

  • 14 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    При Георги Илиев за това ли ви плащаха?

    16:44 10.06.2026

  • 15 604

    5 0 Отговор
    Да си знаят....елитите требе се горят не хората...

    16:45 10.06.2026

  • 16 В Италия да не

    5 0 Отговор
    почва разчистване от нашествениците?

    16:47 10.06.2026

  • 17 Любопитен

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хм Хм":

    Сигурен ли си, че си бил на бригада, а не в затвора, защото при соца затворниците работиха, а не се излежаваха и получаваха по десетина лева на месец? Аз лично на бригадите взимах 90-100 лева за две седмици.

    Коментиран от #21

    16:47 10.06.2026

  • 18 Хм Хм

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "УжасТ":

    Лошата новина е, че баща ми вече не може да си купи нищо, предполагам, че там горе е безплатно. Добрата новина е, че днес си купих розови домати в Поморие, където съм на почивка за 2 евро. А още по-добрата новина е, че мога да си купя много над два тона такива домати.

    16:48 10.06.2026

  • 19 Анонимен

    7 0 Отговор
    Т.е. извергите са и хората, които печелят от нелегалната миграция! Надявам се някои хора ще помислят пак, преди да защитават нелегалния внос на хора.

    16:49 10.06.2026

  • 20 Той

    0 0 Отговор
    Натам вървят нещата.

    17:01 10.06.2026

  • 21 Хм Хм

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Любопитен":

    Сигурен съм. Не знам колко са взимали в затвора, но като редник взимах 1,20, като ефрейтор 1,70, като мл. сержант 2 лева на МЕСЕЦ. Подстригването беше 0,35 лева и всяка седмица трябваше да ни "обират врата". Имам още много спомени от "прекрасните времена".

    17:05 10.06.2026

  • 22 12.0 лева

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    си искал да напишеш, че иначе за две седмици 120 лева на бригада при няма и 200 лева месечно заплата на инженер някак не върви. Тези са ги запалили, че работят, ама Италия нещо доста е почерняла като тен последните 5-6 години и новоиталианците масово само обикалят нагоре-надолй без да работят. Горе-долу като най-масовите туристи в Европа - украинците.

    17:06 10.06.2026

  • 23 Гражданин.

    2 0 Отговор
    Незнам за пакистанците, но авганистанците ще им отмъстят.

    17:28 10.06.2026

  • 24 Гожи

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хм Хм":

    Заплащането зависеше от вуза и ръководителите на бригадата-как се договарят. На нас храната винаги ни е била много хубава, а това са пари, и заплащането беше по-ниско.

    17:36 10.06.2026

  • 25 талятели капрезе

    0 0 Отговор
    Италия е страна от Г7, бива ли такива диващи, мафиотски истории?!

    17:52 10.06.2026

  • 26 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Искам да внеса уточнение, което вероятно не се разбира. Тези работници като правило дори не говорят италиански или говорят много малко. Те са на полето и там на практика живеят. Посредничи мафията, (в случая не мафията) а Ндрангета. Капорал значи фелдфебел или старшина. Обикновено, той е десетник от същата народност като останалите работници и отговаря пред италианеца-мафиот на ниско ниво а той пред земевладелците, които представлява и с които е свързан вкл. с роднинство. Ндрангета е много мощна организация и е свързана пряко с Латинска Америка, като огромна част от вноса на кокаин минава през Ндрангета. Калабрия е малка провинция, но с много пресечен терен. През 1991 взривиха съдията Фалконе в Сицилия – пратеника на Рим. Тогава практически въведоха военно положение и умиротвориха Коза ностра, но и те, и Сакра корона унита в Пуля, и Камората в Кампания и надолу до Рим, а в останалите части на страната нямам информация, вероятно някак я делят, но където има парници и овощни градини, има и капоралат. Това е робство, но благодарение на това ядете евтина земеделска продукция в Лидъл, по-специално, но не само. Системата е изключително ефективна и виждате на какви техники се крепи. На български капорал можете да си го преведете като бригадир. Над него има друг бригадир, и те работят за местните селяни, които нямат много избор, за да вържат двата края и да не се изселят, и затова от памти века работят в съзаклятие.

    17:54 10.06.2026

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