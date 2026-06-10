Противно на опитите на Европа! България спира оръжейните доставки за Украйна

Новината, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна, получи ограничен отзвук в чуждестранните издания. От западните медии Блумбърг и „Политико“ публикуваха материали във връзка с вчерашната пресконференция на министъра на отбраната Димитър Стоянов, на която представи приоритетите и кабинета. В същото време прави впечатление, че редица украински и руски медии не публикуваха собствени материали по темата, а отразиха различни акценти от статиите на Блумбърг и „Политико“.
Западни медии
Новоназначеното правителство на България планира да спре да предоставя оръжия на Украйна, противно на опитите на Европа да окаже натиск върху Русия да сложи край на войната, пише Блумбърг, като цитира Димитър Стоянов.
Този ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство срещу подкрепата на ЕС за Украйна, след като изразяващият близки до тези на Русия позиции премиер Румен Радев спечели парламентарните избори с голяма преднина през април. България е изпратила 13 пакета помощ на Киев след пълномащабното руско нахлуване през 2022 г., но Радев определи украинската кауза като „обречена“, отбелязва „Политико“.
Радев, бивш пилот на изтребител, изтъква опита си на военен, за да аргументира позицията си, че Украйна трябва да преговаря за мир с Русия, и през май изрази мнение, че ЕС трябва да поведе мирни преговори. Макар новото правителство на страната да зае по-благосклонна позиция към Кремъл, то се въздържа от открита конфронтация с Брюксел по въпроса за Украйна, посочи „Политико“.
Руски медии
България е един от най-големите производители в Европейския съюз на снаряди по съветски стандарт, на които украинските въоръжени сили значително разчитаха в първия етап на конфликта, пише руското издание „РБК“, като цитира Блумбърг.
Радев неведнъж се е обявявал против военната помощ за Киев, а през 2017 г., когато бе президент, призова за отмяна на всички санкции срещу Русия, като обяснява необходимостта от това с вредите, които ограниченията нанасят на икономиките на европейските държави, пише в. „Комерсант“, който също се позовава на американската агенция.
Украински медии
Радев неведнъж е заявявал, че войната не може да бъде решена на бойното поле, и е критикувал европейската военна подкрепа за Киев. Макар първоначално София да се противопоставяше на пряка военна помощ след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., произведени в България боеприпаси стигнаха до Украйна чрез износ за други европейски държави. Оттогава България одобри 13 пакета военна помощ за Киев, макар властите да не са оповестили публично тяхната стойност или съдържание, пише изданието „Киев Пост“, което също се позовава на Блумбърг.
Спирането на оръжията за Украйна като ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство на подкрепата на ЕС за Украйна, след като смятаният за приятелски настроен към Русия премиер Румен Радев спечели парламентарните избори през април, пише „Украинска правда“, като цитира „Политико“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъсна
15:25 10.06.2026
2 Айде тръц
Коментиран от #26, #29, #37
15:36 10.06.2026
3 Малий
Коментиран от #10
15:36 10.06.2026
4 Стойко
Коментиран от #6, #11, #18, #25, #30, #79
15:37 10.06.2026
5 666
15:38 10.06.2026
6 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Стойко":Кризисният мунчов боташов пиар че уж спираме оръжейната помощ за Украйна ще хване дикиш пред най низшите социални слоеве няколко дни. После като разберат истината ,като съвсем започнат да вият от глад,като се теглят нови милиардни заеми ,като мунчо краде като oткачен да плаща на олигарсите си ,като ви вдигат консумативи, ток и вода ,същите тези низши слоеве ще излязат да oкaчат мyнчо на улична лампа.
Коментиран от #69, #80
15:38 10.06.2026
7 Достатъчно е
Сега се целят на детски, майчинства, анексия на пенсии, училищни бюджети
15:38 10.06.2026
8 Исторически парк
Коментиран от #32, #40
15:38 10.06.2026
9 Последния Софиянец
15:38 10.06.2026
10 Ивелин Михайлов
До коментар #3 от "Малий":Пуделът на козяк остави България без армия 🤬💀☠
15:39 10.06.2026
11 Сатана Z
До коментар #4 от "Стойко":България никога не е подарявала оръжие на Украйна! Няколкото ни военни завода работят на пълен капацитет и продаваме оръжие на западни оръжейни компании които след това или подаряват или продават на Украйна. Нашата страна печели милиарди евро които постъпват в бюджета за социални плащания. Kayна мунчо след грандиозния му провал за цени ,доходи ,битка с олигархията, назначаване на калинки,след назначаването в ЦИК на дама чийто син живее с дъщеря му ,след целия този провал мунчо боташа стигна до кризисния пиар че " спира помощта за Украйна". България съвсем затъва икономически и финансово и зимата обявява дефолт. А и от Украинските бежанци страната е на плюс. Дали сме за тях около 20 млн.евро а ето колко сме получили. Друг е въпроса дали влязоха в бюджета или са откраднати от олигарси.
От БНТ -
България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.
България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).
15:39 10.06.2026
12 Красимир Петров
15:39 10.06.2026
13 име
15:39 10.06.2026
14 Наркомана - просяк
15:39 10.06.2026
15 Българин
15:40 10.06.2026
16 Емил
Войната с помпане на Украйна с оръжие няма да спре трябват преговори и гаранции, със снаряди и патрони само се удължава агонията и кризата в ЕС ще се задълбочи. Всеки ще започне да иска по нещо от Украйна, други също ще кажат, че това не е начина за спиране на войната и ще се сменят доста правителства в ЕС ...
Коментиран от #28
15:40 10.06.2026
17 604
15:41 10.06.2026
18 ои8уйхътгрф
До коментар #4 от "Стойко":Поради факта, че си подлога на пеефски тази вечер ще работиш точно по специалността си- с отворена устичка ще поемаш всички екскременти които ти сервират и ще подскачаш от кеф крещейки "Искам още, още ми cepeте в устата"
15:41 10.06.2026
19 МАНЯР
15:42 10.06.2026
20 Тома
Коментиран от #71
15:42 10.06.2026
21 Хохо Бохо
Коментиран от #100
15:43 10.06.2026
22 Поредния популизъм и лъжи
Коментиран от #31, #52
15:43 10.06.2026
23 Гумен Гадев
Митето: А, ще продаваме, ще продаваме! Ние и досега продавахме!
Гумен: Говоря така, за да ни намразят в Европа, защото там знаят, че сме цървули, но сега ще са сигурни.
Коментиран от #43
15:43 10.06.2026
24 БКП
Коментиран от #39
15:44 10.06.2026
25 Бай онзи
До коментар #4 от "Стойко":Щом наричаш сънародниците си ,,голтаци,,ясно е що за птица си!!!
15:45 10.06.2026
26 Всичко се продължава
До коментар #2 от "Айде тръц":както е до момента. Нищо няма да се промени. Даже и повече искат да дават. Под "даване", разбирай продаване. България има много голяма изгода от тази война. Няма как да не се възползваме.
15:46 10.06.2026
27 никаква помощ
15:46 10.06.2026
28 явер
До коментар #16 от "Емил":С кого преговори, ти нормален ли си, Путлер каза, че не иска преговори преди 10 дена на форума в Санкт Петербург, като е много ербат нашият малоумник Радев да отиде и каже на джуджето от Кремъл спри войната. Второ, ако спрат доставките на оръжие от България, кой ще плаща заплатите на уволнените работници от заводите, ти ли, или той или руснаците, защото аз не искам и стягам багажа за чужбина, от кретени 35г. ми писна вече. Не да се спират, а трябва да се увеличават със 100% поне, заводите да работят на пет смяни.
15:48 10.06.2026
29 сара
До коментар #2 от "Айде тръц":Ние щото сме цъфнали и вързали, та другите наричаме просяци. Тези " просяци " дадоха добър урок на непобедимата раша, а не са свършили още.
Коментиран от #38, #72
15:48 10.06.2026
30 Ех ,Стойко...!
До коментар #4 от "Стойко":Стига си чупил Стойки,ами грабвай калашника и на фронта -да доказваш ,,великите" си твърдения...!
15:48 10.06.2026
31 Бай Ставри
До коментар #22 от "Поредния популизъм и лъжи":Старите мигове и танкове отдавна ги дадохме
15:48 10.06.2026
32 И за защо слава:)
До коментар #8 от "Исторически парк":Дефекто нищо различно не е направил от предходните правителства. Дори искал да увеличава военното производство, което е добре. По- големи печалби ще имаме.
15:49 10.06.2026
33 сара
15:49 10.06.2026
34 Ами
Коментиран от #42
15:50 10.06.2026
35 володя
Коментиран от #54
15:51 10.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 явер
До коментар #2 от "Айде тръц":Кой издържаш ти, ти си пълен некадърник, неплатил един лев данък, храни те майка ти с пенсията и издържал.
15:52 10.06.2026
38 А добре ли се чувстваш?!
До коментар #29 от "сара":Да ги хрантутиш тия украинци(дори и да не ги наричаме ,,просяци"...)...?!
Аз не искам повече да ги хрантутя!
Нито извън граница,нито пък тия дезертьори,дето са избягали в БГ и се излежават по нашите курорти...!
Искам тия пари да ги дам на децата си!
Баста!
Коментиран от #75
15:53 10.06.2026
39 Хм Хм
До коментар #24 от "БКП":Всъщност САЩ И Русия като ядрени сили имат по една-две спечелени войни след ВСВ. В останалите десетки войни са победени. Но е много важно да повтаряш като папагал руски наративи.
15:53 10.06.2026
40 Вазелин Михайлов
До коментар #8 от "Исторически парк":Слав на
Ма кя ти !
15:54 10.06.2026
41 Мръш
15:54 10.06.2026
42 Има...
До коментар #34 от "Ами":...да чакаш...!
15:54 10.06.2026
43 Много точно казано.
До коментар #23 от "Гумен Гадев":Точно това е ситуацията. Български оръжия и снаряди ще продължават да убиват руснаци, но Радев се опитва нещо да заблуждава русофилите. С каква цел обаче, не е много ясно ?
15:55 10.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хе,хе...!
15:56 10.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Жалки беZrpъбначни твapи !
Този министър на отбраната, а и целият кабинет, трудно можеха да направят по-голям гаф - както по съдържание, така и по избора на момент.
На пръв поглед става дума за поредно изказване по темата за военната помощ за Украйна. В действителност обаче въпросът е много по-голям. Той засяга мястото на България в текущи процеси, които ще определят бъдещата архитектура на сигурността в Европа и икономическите възможности след края на войната.
Москва навлиза в период на неизвестност и смяна на властта .Смяната на властта преди да бъде съобщена от централните медии върви тихо и зад завесата - натрупват се все повече индикатори, че в Москва текат процеси на пренареждане и преход на властта. Има много аспекти.
Подобни процеси никога не се обявяват предварително и трябва да си абсолютен невежа и тотален некадърник за да се опитваш в този момент да се харесаш на Путин, който е на изхода от властта. Сигналите са много.
Коментиран от #53, #67, #89
15:58 10.06.2026
48 Иван 1
Коментиран от #64
16:00 10.06.2026
49 Доротея
16:01 10.06.2026
50 А пък Европа спира
16:01 10.06.2026
51 Шмекер cKoneйкин празнодумеца
Защо не се обади нито веднъж на Путлер да го призове за мир? Или поне до кондукторката в посоль ?Къс и мек !
16:01 10.06.2026
52 Мдаа
До коментар #22 от "Поредния популизъм и лъжи":Русофилчетата пак измамени.
16:02 10.06.2026
53 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #47 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":Ооо Оракула от Делфи ,що не ни открехнеш и нас да разберем за кво иде реч ?
16:03 10.06.2026
54 Дарения никога
До коментар #35 от "володя":Не сме правили. Как ще спреш нещо, което го няма:)))
Коментиран от #62
16:03 10.06.2026
55 Евро експанзията до къде
у крайна ли иска да превземе??? Защото после ще спечелят много пари от възстановяването на покрайнината ли ??? Ами докато превземем Руската покрайнина , колко още руснаци нарекли се " украинци" ще бъдат убити и осакатени???
Сега отделяме стотици милиарди за да въоръжаваме "у краинци".
После колко милиарди ще трябва да дадем за инвалидните пенсии , че и да храним чуждата
у краинска армия ?
Има хуманно решение:
Граница от киЕв към Одеса и на който където му хареса. Както цивилизовано направиха чехи и словаци .
16:06 10.06.2026
56 Нищо не спира
16:06 10.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Атина Палада
Коментиран от #66, #86, #93
16:06 10.06.2026
59 Българин
16:07 10.06.2026
60 Българин
16:07 10.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Щом не сте правили дарения
До коментар #54 от "Дарения никога":ще ни осветлиш ли по колко шътнахте щурмоваците Су-25 за бройка?
16:07 10.06.2026
63 хаха
На украинците така или иначе вече не им трябват. ХАХАХА!
Военнотехническата помощ, която България е предоставила до момента на Украйна, за да се отбранява от руската агресия, се равнява на 475,3 млн. лв. Цялата сума обаче ни е възстановена от Дания
Хайде по-тихичко, че сте били ДАВАЛИ бе солунските митничарчета неграмотни.
16:08 10.06.2026
64 България никога
До коментар #48 от "Иван 1":Нищо не е подарявала, освен каски и аптечки за първа помощ, води се хуманитарна помощ. Нищо общо няма с боеприпаси и снаряди:)
Коментиран от #68
16:09 10.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 койдазнай
До коментар #58 от "Атина Палада":Гърция прехвърли стотици БМП и БТР на Украйна. И още много, включително 60бр 203 мм самоходни оръдия и милиони снаряди и сухопътни мини.
Коментиран от #77
16:09 10.06.2026
67 СВД
До коментар #47 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":А може нашите да знаят повече от тебе кой заема трона в Кремъл и трупат актив, за да не ги питат после - ,,И ти ли, Бруте...!" Мълчи си, гледай си пчелите, кокошчиците, зарзавата и не се занимавай с външна политика! Един кръчмар 41 година изкарал на мегдана едно буре вино и черпел за ,,Хай /л/ за Хитлерът - наздраве!" Същата работа направил и на 10 септември 1944 г. и пита един партизанин дали няма да го репресират за първото буре и оня го успокоил, че и той тогава пил, Хитлер още не бил нападнал СССР и освободил Македония и Беломорието!
16:09 10.06.2026
68 Кажи сега за ПВО системите
До коментар #64 от "България никога":С-300 по колко ги продадохте, като не сте ги подарявали?
Коментиран от #70, #85, #92
16:10 10.06.2026
69 Атина Палада
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":И Радев ли е виновен за вдигането на тока? Той ли печата евраците ? Евраци се печатат на поразия а ти се тюхкаш защо се вдигнали цените..В Гърция тока се вдигна точно двойно последният месец..Предходният месец беше вдигнат с 50%, последният месец точно с 100%...Ще видим края на юни ,колко ще е вдигат ..
Коментиран от #74
16:11 10.06.2026
70 С-300?
До коментар #68 от "Кажи сега за ПВО системите":Това не може да засече летящ локомотив.
16:12 10.06.2026
71 Сега тепърва ще купуваме
До коментар #20 от "Тома":още повече краварско оръжие.Радев бил обещал още по-голям % от парите ни за оръжия. Което всъщност не е лошо. Добре е да имаме нови и високо технологични оръжия.
16:12 10.06.2026
72 Не така
До коментар #29 от "сара":В голяма заблуда си приятелю.Напротив тези просяци доведоха страната си до 100% фалит в човешки фактор, загубиха огромна територия и се върнаха 100г. назад заради малоумието и слугинажа на нелигитимните си управленци.
16:14 10.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ние не ги хрантутим
До коментар #38 от "А добре ли се чувстваш?!":А печелим яко, на техен гръб. България е спечелила над 10 милиарда евро чиста печалба от оръжията за Украйна.
Коментиран от #87
16:15 10.06.2026
76 Предлагам като последен дар за Зеления
16:15 10.06.2026
77 Атина Палада
До коментар #66 от "койдазнай":Да бе да,прехвърлила Гърция дренки:))) Изхвърли скрап ..Като дойде Зеленски в Гърция преди месеци да иска оръжие и да оказвали европейските страни натиск над Русия,действащият министър на отбраната му каза,че нямат възможност ,защото ....заговори за отношенията с Турция,а за натиска над Русия , министърът каза ( цитирам дословно) "Да говорим,че фалирали държави може да оказват натиск над Русия е смехотворно"!
16:16 10.06.2026
78 Читател родолюбец
16:16 10.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Чиниш ми се
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":ПП. пидди раzzин ,даже скрит под чужд ник и опитващ се да звучи интеугентно и убедително ,същият истински лама петроханец !
16:17 10.06.2026
81 Фактъ
16:18 10.06.2026
82 Атина Палада
До коментар #74 от "Оди у Русиа":Коментара ти би трябвало да е към коментиращите под коментар 6 - ДрайвигПлежър ли се е подписал,който реве,че Радев щял да му вдигне тока..
16:18 10.06.2026
83 Я си
До коментар #79 от "Овчар":Е.М.
16:19 10.06.2026
84 Баба Алино
До коментар #74 от "Оди у Русиа":Ти па що не одиш обратно на май.касси у ...атаа ?
16:20 10.06.2026
85 Някой ви е излъгал.
До коментар #68 от "Кажи сега за ПВО системите":България никога не е предоставяла ПВО комплекси С-300, а само неизправни и дефектни ракети към тях, които не подлежат на ремонт у нас. Решението за изпращането им беше одобрено от Народното събрание през есента на 2023 година.
Коментиран от #88
16:20 10.06.2026
86 хаха
До коментар #58 от "Атина Палада":"Гърция извърши замяна на свои стари съветски бойни машини (БМП-1) с германски бронирани машини „Мардер“ (Marder), като успоредно с това Гърция придобива и модернизира танкове „Леопард“ (Leopard) от Германия"
Само по-тихичко бе неграмотно добиче. ХАХАХА
Коментиран от #91, #94
16:21 10.06.2026
87 Атина Палада
До коментар #75 от "Ние не ги хрантутим":Абре Шошон,какво печели България,като това са частни фирми..Не са държавни за да печели България.Спечелил е собственика .Кукумицин :)))
16:22 10.06.2026
88 Не думай ве, претроханецо
До коментар #85 от "Някой ви е излъгал.":Бракувахте ги поради отпаднала необходимост ли? И ракетите за тях също.
16:23 10.06.2026
89 Не забравяй
До коментар #47 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":Коалицията на желаещите да маршируват като победители по Червения площад не е вечна. Според Тръмп ," Макрон скоро няма да го има" , англето киър си има сериозни проблеми и никога не бил с толкова нисък рейтинг, а мерзавецът Фридрих е на прага на нови избори които едва ли ще спечели. В европейската империя протичат едни процеси от които страдаме всички , защото колкото повече се разширява империята , толкова по-нестабилна става. И това до къде и до кога?
16:23 10.06.2026
90 Куку
Коментиран от #95
16:24 10.06.2026
91 Атина Палада
До коментар #86 от "хаха":Ха ха ха ,танковете Леопард са на площада на смеха в Москва! Гърция изхвърли скрап...Това направи Гърция.Купи Рафаели .След това купи Грипен ли бяха ..Нищо не е заменила..
Коментиран от #96
16:24 10.06.2026
92 хаха
До коментар #68 от "Кажи сега за ПВО системите":Мухата айнарка пак неразбрала някакво. ХАХАХА!
Понеже сте кухи солунски митничарчета С300 си е още при вас (вместо да го трампите за нова и модерна система без пари)
Сега ходи го дай това С300 я на Мъдяро, я на Аятолаха дето гризна дрвото.
Необразован байганьовец.
16:25 10.06.2026
93 Гърция е един от
До коментар #58 от "Атина Палада":Най-големите донори на оръжия за Украйна. Турция също.
Коментиран от #97, #98
16:25 10.06.2026
94 хаха🤣
До коментар #86 от "хаха":Лапуркай бе,тръбар ,кво ми пелтечиш ,мршооо !
16:26 10.06.2026
95 Атина Палада
До коментар #90 от "Куку":България какви произвежда,че някой да й спира стоките? :)))) В България работни места са само полицаи ,държавни служители и сервитьорки...Това е !
16:26 10.06.2026
96 хаха
До коментар #91 от "Атина Палада":Кухорогото балкано-ориенталско добиче веднага смени песента ... от "Гърция бла бла" на "мацкваааааааа". ХАХАХА!
Чиста проба уотабаутизъм от обикновен кухорог чобанин.
Коментиран от #99
16:27 10.06.2026
97 ХА ХА
До коментар #93 от "Гърция е един от":Кво значи донор ,бе Тюфф Уекк ,даряват или продават ,щото има голямо значение .Даже и май кятти не дава вече на ба щатти без пари .
16:28 10.06.2026
98 Атина Палада
До коментар #93 от "Гърция е един от":За Турция не зная,но Гърция не е ! Явно не познаваш гърците... Гърция вместо да се чуди какво да прави онази скрап ,да плаща за утилизация ,тя я изхвърли в Украйна...Нищо читаво не е дала на Украйна .
16:29 10.06.2026
99 Сък Майдик
До коментар #96 от "хаха":Не ми се прави на англичанин бе ,МоFo , кви са тези уотабаутизми ,отворенгяс ?
16:30 10.06.2026
100 Напълно съм съгласен
До коментар #21 от "Хохо Бохо":Става пъпрос не за всички военни доставки към Украйна,
А СТАВА ВЪПРОС ЗА Т.Н. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПОДАРЯВАНЕ
ДА ПОВТОРИМ - СТАВА ВЪПРОС ЗА ПОДАРЪЦИ ЗА УКРАЙНА ОТ НАШАТА АРМИЯ.
Коригирайте си заглавието и статията, които НАПЪЛНО УМИШЛЕНО СА МАНИПУЛАТИВНО ПРЕДСТАВЕНИ.
16:30 10.06.2026