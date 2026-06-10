Новини
Свят »
България »
Противно на опитите на Европа! България спира оръжейните доставки за Украйна
  Тема: Украйна

Противно на опитите на Европа! България спира оръжейните доставки за Украйна

10 Юни, 2026 15:33 1 521 100

  • танкове-
  • артилерия-
  • ракети-
  • дронове-
  • украйна-
  • русия-
  • румен радев-
  • прогресивна българия

Макар първоначално София да се противопоставяше на пряка военна помощ след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., произведени в България боеприпаси стигнаха до Украйна чрез износ за други европейски държави

Противно на опитите на Европа! България спира оръжейните доставки за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Новината, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна, получи ограничен отзвук в чуждестранните издания. От западните медии Блумбърг и „Политико“ публикуваха материали във връзка с вчерашната пресконференция на министъра на отбраната Димитър Стоянов, на която представи приоритетите и кабинета. В същото време прави впечатление, че редица украински и руски медии не публикуваха собствени материали по темата, а отразиха различни акценти от статиите на Блумбърг и „Политико“.

Западни медии

Новоназначеното правителство на България планира да спре да предоставя оръжия на Украйна, противно на опитите на Европа да окаже натиск върху Русия да сложи край на войната, пише Блумбърг, като цитира Димитър Стоянов.

Още новини от Украйна

Този ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство срещу подкрепата на ЕС за Украйна, след като изразяващият близки до тези на Русия позиции премиер Румен Радев спечели парламентарните избори с голяма преднина през април. България е изпратила 13 пакета помощ на Киев след пълномащабното руско нахлуване през 2022 г., но Радев определи украинската кауза като „обречена“, отбелязва „Политико“.

Радев, бивш пилот на изтребител, изтъква опита си на военен, за да аргументира позицията си, че Украйна трябва да преговаря за мир с Русия, и през май изрази мнение, че ЕС трябва да поведе мирни преговори. Макар новото правителство на страната да зае по-благосклонна позиция към Кремъл, то се въздържа от открита конфронтация с Брюксел по въпроса за Украйна, посочи „Политико“.


Руски медии

България е един от най-големите производители в Европейския съюз на снаряди по съветски стандарт, на които украинските въоръжени сили значително разчитаха в първия етап на конфликта, пише руското издание „РБК“, като цитира Блумбърг.

Радев неведнъж се е обявявал против военната помощ за Киев, а през 2017 г., когато бе президент, призова за отмяна на всички санкции срещу Русия, като обяснява необходимостта от това с вредите, които ограниченията нанасят на икономиките на европейските държави, пише в. „Комерсант“, който също се позовава на американската агенция.

Украински медии

Радев неведнъж е заявявал, че войната не може да бъде решена на бойното поле, и е критикувал европейската военна подкрепа за Киев. Макар първоначално София да се противопоставяше на пряка военна помощ след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., произведени в България боеприпаси стигнаха до Украйна чрез износ за други европейски държави. Оттогава България одобри 13 пакета военна помощ за Киев, макар властите да не са оповестили публично тяхната стойност или съдържание, пише изданието „Киев Пост“, което също се позовава на Блумбърг.

Спирането на оръжията за Украйна като ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство на подкрепата на ЕС за Украйна, след като смятаният за приятелски настроен към Русия премиер Румен Радев спечели парламентарните избори през април, пише „Украинска правда“, като цитира „Политико“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лъсна

    40 19 Отговор
    червената им звезда над Европа на военните " миролюбци" !

    15:25 10.06.2026

  • 2 Айде тръц

    83 21 Отговор
    Ами няма цял живот да издържаме просяците.

    Коментиран от #26, #29, #37

    15:36 10.06.2026

  • 3 Малий

    30 80 Отговор
    Пудела на Митрофанова е послушен

    Коментиран от #10

    15:36 10.06.2026

  • 4 Стойко

    28 55 Отговор
    Поради изтеклите снимки и видеа на мунчо кayнов боташа прегърнат с бащата на един от убийците при катастрофата от ромския бандитски клан "калашниците",показване на резултатите от протоколите в 8-хилядния ромски квартал "Ботунец" в който ПБ на мунчо Крадев има над 90% от гласовете ,поради силния обществен гняв че мунчо боташов назначи от квотата на ПБ в ЦИК дама чийто син живее с дъщерята на кayна, поради факта че още на 2-ия месец мунчо Крадев тегли заем почти половината от този който изтегли кабинета "Желязков" за 11 месеца, поради факта че стотици хиляди във всички социални мрежи афишират тежка и фатална саморазправа с мунчо ,съветниците му на същото ниво като кayна го посъветваха да премине към кризисен пиар че уж спира военната помощ на България за Украйна. При положение че нашата страна и военните ни заводи не продават директно на Украинската държава а на западни компании! Единствения ефект ще е международна изолация на България ,спиране на траншове от ЕС и няколко- дневен ефект върху най низшите,най изпадналите на дъното социални прослойки в страната. А когато този ефект на кризисния пиар отмине ,тези бедняци и голтаци с нисък социален и обществен статус се завърнат есента от селата ,и се oзъбят от глад ще са първите които ще излязат да окачат мунчо на уличен стълб.

    Коментиран от #6, #11, #18, #25, #30, #79

    15:37 10.06.2026

  • 5 666

    14 34 Отговор
    В Европа има още един бавн0 ра3 виващ освен Путин. Макрон.

    15:38 10.06.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    22 50 Отговор

    До коментар #4 от "Стойко":

    Кризисният мунчов боташов пиар че уж спираме оръжейната помощ за Украйна ще хване дикиш пред най низшите социални слоеве няколко дни. После като разберат истината ,като съвсем започнат да вият от глад,като се теглят нови милиардни заеми ,като мунчо краде като oткачен да плаща на олигарсите си ,като ви вдигат консумативи, ток и вода ,същите тези низши слоеве ще излязат да oкaчат мyнчо на улична лампа.

    Коментиран от #69, #80

    15:38 10.06.2026

  • 7 Достатъчно е

    62 15 Отговор
    че ни насилват и изнасилват от ЕС да увеличаваме дълга и военният бюджет. Фалирахме заради Покрайна.
    Сега се целят на детски, майчинства, анексия на пенсии, училищни бюджети

    15:38 10.06.2026

  • 8 Исторически парк

    52 23 Отговор
    СЛАВА НА РАДЕВ!

    Коментиран от #32, #40

    15:38 10.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    54 16 Отговор
    Според регистъра на ООН сме дали 150 млрд лв на Украйна оръжие и горива.Стига толкова!Фалира държавата.

    15:38 10.06.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    34 12 Отговор

    До коментар #3 от "Малий":

    Пуделът на козяк остави България без армия 🤬💀☠

    15:39 10.06.2026

  • 11 Сатана Z

    20 43 Отговор

    До коментар #4 от "Стойко":

    България никога не е подарявала оръжие на Украйна! Няколкото ни военни завода работят на пълен капацитет и продаваме оръжие на западни оръжейни компании които след това или подаряват или продават на Украйна. Нашата страна печели милиарди евро които постъпват в бюджета за социални плащания. Kayна мунчо след грандиозния му провал за цени ,доходи ,битка с олигархията, назначаване на калинки,след назначаването в ЦИК на дама чийто син живее с дъщеря му ,след целия този провал мунчо боташа стигна до кризисния пиар че " спира помощта за Украйна". България съвсем затъва икономически и финансово и зимата обявява дефолт. А и от Украинските бежанци страната е на плюс. Дали сме за тях около 20 млн.евро а ето колко сме получили. Друг е въпроса дали влязоха в бюджета или са откраднати от олигарси.
    От БНТ -
    България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
    Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.

    България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).

    15:39 10.06.2026

  • 12 Красимир Петров

    42 14 Отговор
    Браво на Радев!Знаете ли,че на Урните пребиваващи в България от 2-3 години държавата им дава Български паспорти без проблем.

    15:39 10.06.2026

  • 13 име

    24 11 Отговор
    Противно на действията на други граждани на ЕССР, родните евроатлантици не даряват пари на киевската, не организират кампании за закупеване на снаряди, не им изпращат части за ремонт на скрапа, който им дарихме. И продължават да си зареждат газчица, бензин и нафта от Лукойл.

    15:39 10.06.2026

  • 14 Наркомана - просяк

    39 12 Отговор
    Дай бате дай ! Ама на Радев не му минават цигански номера .

    15:39 10.06.2026

  • 15 Българин

    45 12 Отговор
    Не само Радев,а и българския народ иска спиране на военната помощ за Украйна.ако искате може да направим референдум,и това ще проличи.

    15:40 10.06.2026

  • 16 Емил

    33 10 Отговор
    Много правилно решение(ако бъде осъществено разбира се).
    Войната с помпане на Украйна с оръжие няма да спре трябват преговори и гаранции, със снаряди и патрони само се удължава агонията и кризата в ЕС ще се задълбочи. Всеки ще започне да иска по нещо от Украйна, други също ще кажат, че това не е начина за спиране на войната и ще се сменят доста правителства в ЕС ...

    Коментиран от #28

    15:40 10.06.2026

  • 17 604

    8 7 Отговор
    Търговийкътъ че си върви...не съ лъжете най големия бг донор е частна фирма

    15:41 10.06.2026

  • 18 ои8уйхътгрф

    13 8 Отговор

    До коментар #4 от "Стойко":

    Поради факта, че си подлога на пеефски тази вечер ще работиш точно по специалността си- с отворена устичка ще поемаш всички екскременти които ти сервират и ще подскачаш от кеф крещейки "Искам още, още ми cepeте в устата"

    15:41 10.06.2026

  • 19 МАНЯР

    27 10 Отговор
    НИЕ УНГАРЦИТЕ СЪЩО НЯМА ДА ДАВАМЕ ПАРИ И ОРЪЖИЕ ЗА УКРАЙНА

    15:42 10.06.2026

  • 20 Тома

    24 8 Отговор
    Ами спират да дават оръжие защото всичко дадоха и вече няма какво.Самолети танкове бтр ракети а купиха за милиарди краварско оръжие от парите на българския мучо.

    Коментиран от #71

    15:42 10.06.2026

  • 21 Хохо Бохо

    19 10 Отговор
    Лъжлива и манипулативна статия. Ще сезирам САМ за разпространение на лъжи. България спира БЕЗПЛАТНОТО предоставяне на оръжия и боеприпаси собственост на БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. Има лека разлика, нали???? България ще продължи да доставя оръжия на бандеристан стига някой умнокрасив многополов да ги ПЛАТИ. От българският данъкоплатец вече няма да се взима и да се дава на бандерия за златни тоалетни и баба алино. Трябва солидна глоба да отнесете за тази статия

    Коментиран от #100

    15:43 10.06.2026

  • 22 Поредния популизъм и лъжи

    11 11 Отговор
    Днес военния министър каза, че не са го разбрали правилно. Продажбата на далекобойни снаряди продължавала и даже искали да увеличат количествата. Той имал предвид, че няма да даваме старите Миг-ове и танкове (той и никой не ги иска всъщност ). Популизъм и заблуда на русофилите :)))

    Коментиран от #31, #52

    15:43 10.06.2026

  • 23 Гумен Гадев

    13 15 Отговор
    Досега не давахме нищо, но сега няма да даваме нищо.
    Митето: А, ще продаваме, ще продаваме! Ние и досега продавахме!
    Гумен: Говоря така, за да ни намразят в Европа, защото там знаят, че сме цървули, но сега ще са сигурни.

    Коментиран от #43

    15:43 10.06.2026

  • 24 БКП

    21 10 Отговор
    Евро идиотите не искат войната да свърши скоро . Европа потъва, Украйна е напълно разрушена, а тези сатанисти продължават да наливат масло в огъня. Мома си мислят, че най- голямата държава с най - много ядрени оръжия може да бъде победена ???

    Коментиран от #39

    15:44 10.06.2026

  • 25 Бай онзи

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Стойко":

    Щом наричаш сънародниците си ,,голтаци,,ясно е що за птица си!!!

    15:45 10.06.2026

  • 26 Всичко се продължава

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Айде тръц":

    както е до момента. Нищо няма да се промени. Даже и повече искат да дават. Под "даване", разбирай продаване. България има много голяма изгода от тази война. Няма как да не се възползваме.

    15:46 10.06.2026

  • 27 никаква помощ

    22 8 Отговор
    Естествено трябва да се спре всякаква помощ. Даже тази за някакви уж "бежанци", излежаващи се в хотелите безплатно на гърба на българите. А през това време си строят незаконни имоти у нас и ни превземат територията. В същото време тези, които са гласували за първите 13 пакета помощ - на съд и в затвора за национално предателство. Ние ще теглим милиарди кредити за оцеляване, а те ще раздават нашите активи на укрите - от къде на къде. ПП и ДБ като са толкова загрижени - да си продават своето имущество, а не това на България. Да заминават на фронта и да не се връщат от там. Егати наглеците. Те искали целия народ /които категорично не иска/, да дава помощи на Украйна, защото това било в интерес на България. Ами аз пък искам тяхната секта да бъде забранена със закон, а те да бъдат съдени като национални предатели - защото това също е от национален интерес.

    15:46 10.06.2026

  • 28 явер

    8 11 Отговор

    До коментар #16 от "Емил":

    С кого преговори, ти нормален ли си, Путлер каза, че не иска преговори преди 10 дена на форума в Санкт Петербург, като е много ербат нашият малоумник Радев да отиде и каже на джуджето от Кремъл спри войната. Второ, ако спрат доставките на оръжие от България, кой ще плаща заплатите на уволнените работници от заводите, ти ли, или той или руснаците, защото аз не искам и стягам багажа за чужбина, от кретени 35г. ми писна вече. Не да се спират, а трябва да се увеличават със 100% поне, заводите да работят на пет смяни.

    15:48 10.06.2026

  • 29 сара

    13 17 Отговор

    До коментар #2 от "Айде тръц":

    Ние щото сме цъфнали и вързали, та другите наричаме просяци. Тези " просяци " дадоха добър урок на непобедимата раша, а не са свършили още.

    Коментиран от #38, #72

    15:48 10.06.2026

  • 30 Ех ,Стойко...!

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Стойко":

    Стига си чупил Стойки,ами грабвай калашника и на фронта -да доказваш ,,великите" си твърдения...!

    15:48 10.06.2026

  • 31 Бай Ставри

    12 3 Отговор

    До коментар #22 от "Поредния популизъм и лъжи":

    Старите мигове и танкове отдавна ги дадохме

    15:48 10.06.2026

  • 32 И за защо слава:)

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Исторически парк":

    Дефекто нищо различно не е направил от предходните правителства. Дори искал да увеличава военното производство, което е добре. По- големи печалби ще имаме.

    15:49 10.06.2026

  • 33 сара

    8 11 Отговор
    Каквото и да се напъваме да правим, за да сме харесвани от мУтрофанова колелото се върти и някой ще остане между спиците...

    15:49 10.06.2026

  • 34 Ами

    7 13 Отговор
    Оставка на комунистическото правителство!

    Коментиран от #42

    15:50 10.06.2026

  • 35 володя

    12 3 Отговор
    Лично Радев обясни, че спират даренията, а не продажбите. Това е нашият принос в борбата за мир.

    Коментиран от #54

    15:51 10.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 явер

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Айде тръц":

    Кой издържаш ти, ти си пълен некадърник, неплатил един лев данък, храни те майка ти с пенсията и издържал.

    15:52 10.06.2026

  • 38 А добре ли се чувстваш?!

    17 5 Отговор

    До коментар #29 от "сара":

    Да ги хрантутиш тия украинци(дори и да не ги наричаме ,,просяци"...)...?!
    Аз не искам повече да ги хрантутя!
    Нито извън граница,нито пък тия дезертьори,дето са избягали в БГ и се излежават по нашите курорти...!
    Искам тия пари да ги дам на децата си!
    Баста!

    Коментиран от #75

    15:53 10.06.2026

  • 39 Хм Хм

    3 7 Отговор

    До коментар #24 от "БКП":

    Всъщност САЩ И Русия като ядрени сили имат по една-две спечелени войни след ВСВ. В останалите десетки войни са победени. Но е много важно да повтаряш като папагал руски наративи.

    15:53 10.06.2026

  • 40 Вазелин Михайлов

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Исторически парк":

    Слав на
    Ма кя ти !

    15:54 10.06.2026

  • 41 Мръш

    4 7 Отговор
    лякът русофилитичен румен иска да блесне.

    15:54 10.06.2026

  • 42 Има...

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    ...да чакаш...!

    15:54 10.06.2026

  • 43 Много точно казано.

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "Гумен Гадев":

    Точно това е ситуацията. Български оръжия и снаряди ще продължават да убиват руснаци, но Радев се опитва нещо да заблуждава русофилите. С каква цел обаче, не е много ясно ?

    15:55 10.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хе,хе...!

    9 3 Отговор
    На снимката има чак и една ухилена Укро-Рейнджърка,щастлива,че я рендосват порядъчно...😝

    15:56 10.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Жалки беZrpъбначни твapи !

    4 10 Отговор
    Най-лошият момент за най-лошото послание.
    Този министър на отбраната, а и целият кабинет, трудно можеха да направят по-голям гаф - както по съдържание, така и по избора на момент.
    На пръв поглед става дума за поредно изказване по темата за военната помощ за Украйна. В действителност обаче въпросът е много по-голям. Той засяга мястото на България в текущи процеси, които ще определят бъдещата архитектура на сигурността в Европа и икономическите възможности след края на войната.
    Москва навлиза в период на неизвестност и смяна на властта .Смяната на властта преди да бъде съобщена от централните медии върви тихо и зад завесата - натрупват се все повече индикатори, че в Москва текат процеси на пренареждане и преход на властта. Има много аспекти.
    Подобни процеси никога не се обявяват предварително и трябва да си абсолютен невежа и тотален некадърник за да се опитваш в този момент да се харесаш на Путин, който е на изхода от властта. Сигналите са много.

    Коментиран от #53, #67, #89

    15:58 10.06.2026

  • 48 Иван 1

    9 3 Отговор
    България спира да ПОДАРЯВА на Украйна,а ще Продава оръжие и не манипулирайте хората.

    Коментиран от #64

    16:00 10.06.2026

  • 49 Доротея

    6 3 Отговор
    Спакойно, челяд! Не разбрахте ли, че хем ще продалжавате да подавате оръжие, хем се изложихте пред чужденците! Плоска България само даде повод на ДБ, Тагарев, ПП и фалшивите европейци от Герб, прикрити кремлисти всъщност, да нападат Радев, че променя геополитическата локация на натовско - европейска България! Нищо работа, отдайте се на бит и полезни занимания, нищо хубаво няма да се случи, все по калпав народ сте и по зле ще става! Какви хора имаше на времето, бог мой, къде отидоха тези хубави поколения българи, които тогава понякога не харесвахме, но те се оказаха скромни, стойностни, градящи, много даваха и почти нищо не искаха! Големи разбойници станахте и ще затриете България!

    16:01 10.06.2026

  • 50 А пък Европа спира

    3 3 Отговор
    Финансовите доставки за българия и наставаПРОГРЕССС.

    16:01 10.06.2026

  • 51 Шмекер cKoneйкин празнодумеца

    3 4 Отговор
    кРадев е шушумига като копейкин .
    Защо не се обади нито веднъж на Путлер да го призове за мир? Или поне до кондукторката в посоль ?Къс и мек !

    16:01 10.06.2026

  • 52 Мдаа

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Поредния популизъм и лъжи":

    Русофилчетата пак измамени.

    16:02 10.06.2026

  • 53 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":

    Ооо Оракула от Делфи ,що не ни открехнеш и нас да разберем за кво иде реч ?

    16:03 10.06.2026

  • 54 Дарения никога

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "володя":

    Не сме правили. Как ще спреш нещо, което го няма:)))

    Коментиран от #62

    16:03 10.06.2026

  • 55 Евро експанзията до къде

    6 3 Отговор
    Евро империята цялата Руска покрайнина
    у крайна ли иска да превземе??? Защото после ще спечелят много пари от възстановяването на покрайнината ли ??? Ами докато превземем Руската покрайнина , колко още руснаци нарекли се " украинци" ще бъдат убити и осакатени???
    Сега отделяме стотици милиарди за да въоръжаваме "у краинци".
    После колко милиарди ще трябва да дадем за инвалидните пенсии , че и да храним чуждата
    у краинска армия ?
    Има хуманно решение:
    Граница от киЕв към Одеса и на който където му хареса. Както цивилизовано направиха чехи и словаци .

    16:06 10.06.2026

  • 56 Нищо не спира

    3 2 Отговор
    Просто вече Зеления ще връща част от подарените му милиарди срещу оръжие. Реално пак сме на загуба, щото с нашите пари ще "плаща" оръжията.

    16:06 10.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Атина Палада

    6 3 Отговор
    Ха,че у Гърция не дава никакво оръжие.А в Гърция не е ново правителство.Оправдават се ( военният министър на Гърция),заради напрегнатите отношения с Турция..

    Коментиран от #66, #86, #93

    16:06 10.06.2026

  • 59 Българин

    7 5 Отговор
    Браво! Правителството е в унисон с по-голямата част от българите! Отдавна не се е случвало!!!

    16:07 10.06.2026

  • 60 Българин

    5 4 Отговор
    Ние винаго сме на страната на губещите, така че съвсем лочгично и неизбежно, трябва да сме рамо до рамо с Русия. Така или иначе, наккрая ще трябва да плащаме стотици милиарди репарации на Украйна.

    16:07 10.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Щом не сте правили дарения

    8 2 Отговор

    До коментар #54 от "Дарения никога":

    ще ни осветлиш ли по колко шътнахте щурмоваците Су-25 за бройка?

    16:07 10.06.2026

  • 63 хаха

    3 6 Отговор
    "България е един от най-големите производители в Европейския съюз на снаряди по съветски стандарт, на които украинските въоръжени сили значително разчитаха в първия етап на конфликта"

    На украинците така или иначе вече не им трябват. ХАХАХА!

    Военнотехническата помощ, която България е предоставила до момента на Украйна, за да се отбранява от руската агресия, се равнява на 475,3 млн. лв. Цялата сума обаче ни е възстановена от Дания

    Хайде по-тихичко, че сте били ДАВАЛИ бе солунските митничарчета неграмотни.

    16:08 10.06.2026

  • 64 България никога

    5 4 Отговор

    До коментар #48 от "Иван 1":

    Нищо не е подарявала, освен каски и аптечки за първа помощ, води се хуманитарна помощ. Нищо общо няма с боеприпаси и снаряди:)

    Коментиран от #68

    16:09 10.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 койдазнай

    1 7 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    Гърция прехвърли стотици БМП и БТР на Украйна. И още много, включително 60бр 203 мм самоходни оръдия и милиони снаряди и сухопътни мини.

    Коментиран от #77

    16:09 10.06.2026

  • 67 СВД

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":

    А може нашите да знаят повече от тебе кой заема трона в Кремъл и трупат актив, за да не ги питат после - ,,И ти ли, Бруте...!" Мълчи си, гледай си пчелите, кокошчиците, зарзавата и не се занимавай с външна политика! Един кръчмар 41 година изкарал на мегдана едно буре вино и черпел за ,,Хай /л/ за Хитлерът - наздраве!" Същата работа направил и на 10 септември 1944 г. и пита един партизанин дали няма да го репресират за първото буре и оня го успокоил, че и той тогава пил, Хитлер още не бил нападнал СССР и освободил Македония и Беломорието!

    16:09 10.06.2026

  • 68 Кажи сега за ПВО системите

    7 2 Отговор

    До коментар #64 от "България никога":

    С-300 по колко ги продадохте, като не сте ги подарявали?

    Коментиран от #70, #85, #92

    16:10 10.06.2026

  • 69 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    И Радев ли е виновен за вдигането на тока? Той ли печата евраците ? Евраци се печатат на поразия а ти се тюхкаш защо се вдигнали цените..В Гърция тока се вдигна точно двойно последният месец..Предходният месец беше вдигнат с 50%, последният месец точно с 100%...Ще видим края на юни ,колко ще е вдигат ..

    Коментиран от #74

    16:11 10.06.2026

  • 70 С-300?

    2 5 Отговор

    До коментар #68 от "Кажи сега за ПВО системите":

    Това не може да засече летящ локомотив.

    16:12 10.06.2026

  • 71 Сега тепърва ще купуваме

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тома":

    още повече краварско оръжие.Радев бил обещал още по-голям % от парите ни за оръжия. Което всъщност не е лошо. Добре е да имаме нови и високо технологични оръжия.

    16:12 10.06.2026

  • 72 Не така

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "сара":

    В голяма заблуда си приятелю.Напротив тези просяци доведоха страната си до 100% фалит в човешки фактор, загубиха огромна територия и се върнаха 100г. назад заради малоумието и слугинажа на нелигитимните си управленци.

    16:14 10.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ние не ги хрантутим

    1 12 Отговор

    До коментар #38 от "А добре ли се чувстваш?!":

    А печелим яко, на техен гръб. България е спечелила над 10 милиарда евро чиста печалба от оръжията за Украйна.

    Коментиран от #87

    16:15 10.06.2026

  • 76 Предлагам като последен дар за Зеления

    15 2 Отговор
    да бракуваме oкраинcкото гюллe Ивaйло Свинчeff от БКП-ДБ село Крушери и да го пратим като доброволец на източния фронт, дето педроханците му казват фланг.

    16:15 10.06.2026

  • 77 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #66 от "койдазнай":

    Да бе да,прехвърлила Гърция дренки:))) Изхвърли скрап ..Като дойде Зеленски в Гърция преди месеци да иска оръжие и да оказвали европейските страни натиск над Русия,действащият министър на отбраната му каза,че нямат възможност ,защото ....заговори за отношенията с Турция,а за натиска над Русия , министърът каза ( цитирам дословно) "Да говорим,че фалирали държави може да оказват натиск над Русия е смехотворно"!

    16:16 10.06.2026

  • 78 Читател родолюбец

    9 3 Отговор
    Най после. За Украйна пари и оръжие, а за Българските ДЕЦА капачки. Срам за държавата и управлението и. Българските деца трябва да са приоритет...

    16:16 10.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Чиниш ми се

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    ПП. пидди раzzин ,даже скрит под чужд ник и опитващ се да звучи интеугентно и убедително ,същият истински лама петроханец !

    16:17 10.06.2026

  • 81 Фактъ

    4 5 Отговор
    Рускопитеците не вдяват , че това са 2% от помощта . Това бяха БТР с отпаднала необходимост , които не бяха в движение . И друга военна скраб . Ама се радват неистово ?! Войнстваща простотия , рускопитешка !

    16:18 10.06.2026

  • 82 Атина Палада

    1 7 Отговор

    До коментар #74 от "Оди у Русиа":

    Коментара ти би трябвало да е към коментиращите под коментар 6 - ДрайвигПлежър ли се е подписал,който реве,че Радев щял да му вдигне тока..

    16:18 10.06.2026

  • 83 Я си

    2 3 Отговор

    До коментар #79 от "Овчар":

    Е.М.

    16:19 10.06.2026

  • 84 Баба Алино

    5 3 Отговор

    До коментар #74 от "Оди у Русиа":

    Ти па що не одиш обратно на май.касси у ...атаа ?

    16:20 10.06.2026

  • 85 Някой ви е излъгал.

    3 4 Отговор

    До коментар #68 от "Кажи сега за ПВО системите":

    България никога не е предоставяла ПВО комплекси С-300, а само неизправни и дефектни ракети към тях, които не подлежат на ремонт у нас. Решението за изпращането им беше одобрено от Народното събрание през есента на 2023 година.

    Коментиран от #88

    16:20 10.06.2026

  • 86 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    "Гърция извърши замяна на свои стари съветски бойни машини (БМП-1) с германски бронирани машини „Мардер“ (Marder), като успоредно с това Гърция придобива и модернизира танкове „Леопард“ (Leopard) от Германия"

    Само по-тихичко бе неграмотно добиче. ХАХАХА

    Коментиран от #91, #94

    16:21 10.06.2026

  • 87 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #75 от "Ние не ги хрантутим":

    Абре Шошон,какво печели България,като това са частни фирми..Не са държавни за да печели България.Спечелил е собственика .Кукумицин :)))

    16:22 10.06.2026

  • 88 Не думай ве, претроханецо

    5 2 Отговор

    До коментар #85 от "Някой ви е излъгал.":

    Бракувахте ги поради отпаднала необходимост ли? И ракетите за тях също.

    16:23 10.06.2026

  • 89 Не забравяй

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":

    Коалицията на желаещите да маршируват като победители по Червения площад не е вечна. Според Тръмп ," Макрон скоро няма да го има" , англето киър си има сериозни проблеми и никога не бил с толкова нисък рейтинг, а мерзавецът Фридрих е на прага на нови избори които едва ли ще спечели. В европейската империя протичат едни процеси от които страдаме всички , защото колкото повече се разширява империята , толкова по-нестабилна става. И това до къде и до кога?

    16:23 10.06.2026

  • 90 Куку

    2 3 Отговор
    Лечението е просто,спиране на всички евр.плащания и програми!След това ембарго върху стоки и услуги от България,след 6 месеца от руските проекти ще остане само спомен!

    Коментиран от #95

    16:24 10.06.2026

  • 91 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "хаха":

    Ха ха ха ,танковете Леопард са на площада на смеха в Москва! Гърция изхвърли скрап...Това направи Гърция.Купи Рафаели .След това купи Грипен ли бяха ..Нищо не е заменила..

    Коментиран от #96

    16:24 10.06.2026

  • 92 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Кажи сега за ПВО системите":

    Мухата айнарка пак неразбрала някакво. ХАХАХА!

    Понеже сте кухи солунски митничарчета С300 си е още при вас (вместо да го трампите за нова и модерна система без пари)
    Сега ходи го дай това С300 я на Мъдяро, я на Аятолаха дето гризна дрвото.

    Необразован байганьовец.

    16:25 10.06.2026

  • 93 Гърция е един от

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    Най-големите донори на оръжия за Украйна. Турция също.

    Коментиран от #97, #98

    16:25 10.06.2026

  • 94 хаха🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "хаха":

    Лапуркай бе,тръбар ,кво ми пелтечиш ,мршооо !

    16:26 10.06.2026

  • 95 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Куку":

    България какви произвежда,че някой да й спира стоките? :)))) В България работни места са само полицаи ,държавни служители и сервитьорки...Това е !

    16:26 10.06.2026

  • 96 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Атина Палада":

    Кухорогото балкано-ориенталско добиче веднага смени песента ... от "Гърция бла бла" на "мацкваааааааа". ХАХАХА!

    Чиста проба уотабаутизъм от обикновен кухорог чобанин.

    Коментиран от #99

    16:27 10.06.2026

  • 97 ХА ХА

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Гърция е един от":

    Кво значи донор ,бе Тюфф Уекк ,даряват или продават ,щото има голямо значение .Даже и май кятти не дава вече на ба щатти без пари .

    16:28 10.06.2026

  • 98 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "Гърция е един от":

    За Турция не зная,но Гърция не е ! Явно не познаваш гърците... Гърция вместо да се чуди какво да прави онази скрап ,да плаща за утилизация ,тя я изхвърли в Украйна...Нищо читаво не е дала на Украйна .

    16:29 10.06.2026

  • 99 Сък Майдик

    0 2 Отговор

    До коментар #96 от "хаха":

    Не ми се прави на англичанин бе ,МоFo , кви са тези уотабаутизми ,отворенгяс ?

    16:30 10.06.2026

  • 100 Напълно съм съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    Става пъпрос не за всички военни доставки към Украйна,

    А СТАВА ВЪПРОС ЗА Т.Н. ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПОДАРЯВАНЕ

    ДА ПОВТОРИМ - СТАВА ВЪПРОС ЗА ПОДАРЪЦИ ЗА УКРАЙНА ОТ НАШАТА АРМИЯ.

    Коригирайте си заглавието и статията, които НАПЪЛНО УМИШЛЕНО СА МАНИПУЛАТИВНО ПРЕДСТАВЕНИ.

    16:30 10.06.2026