Лудогорец и Монтана прибират тлъста сума от Мондиал 2026

ФИФА разкри подробностите за средствата, които ще разпредели на клубовете за предоставянето на национални състезатели за Мондиал 2026, като ще постави нов рекорд спрямо предишните издания с общ фонд от 305 милиона евро.

Освен това за първи път ще бъдат възнаградени и клубовете, които са предоставяли играчи по време на квалификационната фаза. Съветът на ФИФА потвърди това като част от обновения меморандум за сътрудничество между организацията на Джани Инфантино и ЕФК (Европейските футболни клубове) – организацията, оглавявана от силния човек в ПСЖ Насер Ал-Хелаифи като представител на клубовете. Договорената сума представлява увеличение от 70% в сравнение с Мондиал 2022.

По-голямата част от средствата - 215 милиона евро, ще бъдат разпределени между клубовете, които пращат играчи на Мондиал 2026. Плащанията ще се изчисляват на база футболисти и ден. Минималната сума е 4200 евро на ден за играч, като тя може да нараства в зависимост от това докъде стигне националният отбор в турнира и колко игрови минути запише съответният играч. Трябва да отбележим, че efbet Лига има един участник на турнира - Дерой Дуарте от Кабо Верде, а от изпадналия в Mr Bit Втора лига Монтана също за Кабо Верде играе вратарят Марсио Роса. Така, че сумата, която ще приберат двата български клуба, не е никак малка. Абсолютният минимум е 46 200 евро на човек.

Изчислява се, че Манчестър Сити, който е клубът с най-много повикани футболисти – 19, може да получава около 10 000 евро на ден за всеки играч, което прави общо 190 000 евро дневно. Това означава приблизителна крайна печалба от около 6 милиона евро за целия турнир.

Що се отнася до квалификационната фаза, за нея са заделени около 80 милиона евро, които също ще бъдат разпределени според броя на играчите и изиграните мачове. Проведени са 905 квалификационни срещи, което означава възнаграждение от приблизително 2000 евро на футболист за всеки изигран мач. Така, че и от тук Лудогорец и Монтана ще приберат още пари. Дерой Дуарте има 6 мача в квалификациите, или казано в пари - 12 000 евро за разградчани, докато Роса не е играл мач в квалификациите, което значи, че Монтана няма да прибере пари по това перо.

Въпросът е, че Кабо Верде е сред аутсайдерите на турнира и в група с Испания, Уругвай и Саудитска Арабия едва ли ще направи чудо, което би донесло още приходи на Лудогорец и Монтана.

„Това е още едно от предимствата на разширяването на Световното първенство, тъй като ни позволява да окажем по-голяма подкрепа на цялата футболна екосистема, особено на клубовете, които освобождават играчи, за да участват и да блестят на турнира“, обясни президентът на ФИФА Джани Инфантино.



„Много съм доволен, че за първи път финансовата помощ ще обхване и квалификационните мачове. По този начин повече клубове от всякога ще получат средства за това, че предоставят своите играчи“, заяви пък Насер Ал-Хелаифи.