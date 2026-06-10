Доналд Тръмп: Иранците протакаха преговорите твърде дълго! Сега е време да си платят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран е протакал твърде дълго преговорите за споразумение и сега "ще трябва да плати цената", съобщава "Ройтерс".

Той направи изказването си, след като Иран и Съединените щати си размениха удари в региона на фона на съобщения за продължаващи усилия за водене на преговори.

"Иран само говори, но не предприема действия", написа Тръмп в социалните мрежи. "Те прекалено дълго отлагаха сключването на сделка, която щеше да бъде чудесна за тях, и сега ще трябва да платят цената!!!".

Американският лидер отправи заплахата си, след като служител, запознат със ситуацията, заяви, че катарски посредници са пътували до Техеран тази сутрин в опит да финализират споразумение след консултации със Съединените щати.