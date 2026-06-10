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Доналд Тръмп: Иранците протакаха преговорите твърде дълго! Сега е време да си платят

Доналд Тръмп: Иранците протакаха преговорите твърде дълго! Сега е време да си платят

10 Юни, 2026 15:23, обновена 10 Юни, 2026 15:32 2 769 27

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Тръмп отправи заплахата си, след като служител, запознат със ситуацията, заяви, че катарски посредници са пътували до Техеран тази сутрин в опит да финализират споразумение след консултации със САЩ

Доналд Тръмп: Иранците протакаха преговорите твърде дълго! Сега е време да си платят - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран е протакал твърде дълго преговорите за споразумение и сега "ще трябва да плати цената", съобщава "Ройтерс".

Той направи изказването си, след като Иран и Съединените щати си размениха удари в региона на фона на съобщения за продължаващи усилия за водене на преговори.

"Иран само говори, но не предприема действия", написа Тръмп в социалните мрежи. "Те прекалено дълго отлагаха сключването на сделка, която щеше да бъде чудесна за тях, и сега ще трябва да платят цената!!!".

Американският лидер отправи заплахата си, след като служител, запознат със ситуацията, заяви, че катарски посредници са пътували до Техеран тази сутрин в опит да финализират споразумение след консултации със Съединените щати.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    55 11 Отговор
    Става смешен.

    Коментиран от #22

    15:24 10.06.2026

  • 2 Реалист

    57 10 Отговор
    Под перуката няма никой:)

    15:24 10.06.2026

  • 3 Пустите ушанкофили

    26 20 Отговор
    Станаха чалмофили

    Коментиран от #25

    15:24 10.06.2026

  • 4 604

    37 9 Отговор
    Краварника презареди и ся пак съ пъне...кики накрая че стане диаурия...

    15:25 10.06.2026

  • 5 За 38- ми път

    41 7 Отговор
    го казва това!
    В Америка няма доктори

    15:26 10.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нещастници

    45 9 Отговор
    и защо изобщо трябва да преговаря с вас?!?!? нито сте съседи нито сте на един континент? а да, агресори терористи сте, цял свят знае, че с терористи не се преговаря

    15:26 10.06.2026

  • 8 ха, ха, ха...

    12 9 Отговор
    коментар №1: "Последния Софиянец Става смешен."

    15:28 10.06.2026

  • 9 Хм Хм

    27 4 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И сега ще се нервира и ще удари някой гараж, ама първо ще изчака да се напълни с натовски генерали, налЕ?

    15:30 10.06.2026

  • 10 Бай онзи

    26 8 Отговор
    Тоя втръсна на целия свят.

    15:37 10.06.2026

  • 11 Ще си плати не Иран, а Европа

    24 12 Отговор
    Сега цената на петрола ще се вдигне до небесата.
    Губещи в този смисъл са Европа, Япония и Ю.Корея.

    Коментиран от #16

    15:37 10.06.2026

  • 12 Иван

    23 8 Отговор
    Само лакардий от Тръмп , а цената знаем , кой плаща-;)))

    15:39 10.06.2026

  • 13 Истината

    18 8 Отговор
    Бай Дончо, аз пък си мисля че е точно обратното - ти протакаше докато успееш да се въоръжиш ПОНЕ МАЛКО. Защото твоята фалирала държава толкова може да произведе - МАЛКО.
    Сигурен съм, че няма да спреш докато не спукаш и последните балони и тотално ФАЛИРАШ САЩ.
    Жалко, че сънародниците ти са толкова страхливи и неумни, че нито могат да видят че вървят към пропастта, нито смеят да гъкнат за това...
    Ето в това се е превърнала "The land of the free and the home of the brave" за съжаление....

    15:42 10.06.2026

  • 14 ИВАН

    17 7 Отговор
    А дано и вие си платите, съсипахте цялата планета с вашите войни...

    15:47 10.06.2026

  • 15 Никой не вярва на

    17 8 Отговор
    Оранжевия смешник. Той нападна по време на преговори. Само лично обогатяване го вълнува. Но ще пропусне изборите през ноември. Уби собствената си държава.

    15:48 10.06.2026

  • 16 Да но

    17 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ще си плати не Иран, а Европа":

    пък САЩ печели добре от блокадата. Самият Игор Сечин го каза по времето на форума в Санкт Петербург. Не случайно и САЩ протака и си търсят причина да протакат преговорите. Така хем те остават едни от малкото износители на петрол, хем цената е добра за тях, хем вината "пада" върху Иран. Добре го е замислил Тръмп и добре му се получава. Засега.

    Коментиран от #21

    15:49 10.06.2026

  • 17 Сталин

    11 8 Отговор
    Дони Епщайн е като досадно л@йно което се върти в тоалетната чиния и отказва да замине в канала

    15:53 10.06.2026

  • 18 ВИЕ С ЕВРЕИТЕ

    13 8 Отговор
    ЩЕ ПЛАТИТЕ СКЪПО.

    15:54 10.06.2026

  • 19 Гражданин.

    6 8 Отговор
    Утре пак ще молиш за мир.
    .

    15:56 10.06.2026

  • 20 Сталин

    5 10 Отговор
    Септември - октомври нефтените запаси на Европа и САЩ ще бъдат на дъното на резервоарите

    Коментиран от #24, #27

    15:56 10.06.2026

  • 21 Само питам

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "Да но":

    A сещаш ли се случайно че тази блокада струва милиарди на ден на данъкоплатците??
    Печелят само семайство Тръмп и близките до тях крадци, пардон бизнесмени

    15:59 10.06.2026

  • 22 гост

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тръмп постигна две неща с които ще го запомнят , едното е стара негова мечта , успя да разбие ОПЕК !! След напускането на ОАЕ и Венецуела въпрос на 2-3 години е и останалите да вденат , че ако останат само ще гледат как тези извън ОПЕК им взимат пазара заради само наложените квоти , което и правят е момента и то много бързо , производството извън ОПЕК вече е над 20% повече и расте БЪРЗО , именно защото няма квоти !! Другото което постигна изобщо не го е искал , но го постигна още по- успешно , вече целия свят , особено Китай , Индия и ЕС вдянаха , че единствения начин за енергийна сигурност и независимост е ОТКАЗ от изкопаеми горива и преминаване 100% на ВЕИ !! Което и правят също много бързо !!

    16:03 10.06.2026

  • 23 КзББ и ДП

    3 5 Отговор
    Давай Тръмпе,че жегата почна.Не се знае колко още ще ти повлияе

    16:07 10.06.2026

  • 24 Я кАжи

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Дека гОрят петролните рафинерии у момето

    16:12 10.06.2026

  • 25 си пън

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пустите ушанкофили":

    смятай колко са зле демократите

    16:16 10.06.2026

  • 26 Тоя с увисналия маркуч

    0 4 Отговор
    Пак е полудял.

    16:22 10.06.2026

  • 27 АМАДОР РИВАС

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Резервоарите са някак си венецуелски дълбоки 😁😁😁 Никакъв шанс да види дъното...

    16:27 10.06.2026