Доналд Тръмп: Иранците протакаха преговорите твърде дълго! Сега е време да си платят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран е протакал твърде дълго преговорите за споразумение и сега "ще трябва да плати цената", съобщава "Ройтерс".
Той направи изказването си, след като Иран и Съединените щати си размениха удари в региона на фона на съобщения за продължаващи усилия за водене на преговори.
"Иран само говори, но не предприема действия", написа Тръмп в социалните мрежи. "Те прекалено дълго отлагаха сключването на сделка, която щеше да бъде чудесна за тях, и сега ще трябва да платят цената!!!".
Американският лидер отправи заплахата си, след като служител, запознат със ситуацията, заяви, че катарски посредници са пътували до Техеран тази сутрин в опит да финализират споразумение след консултации със Съединените щати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22
15:24 10.06.2026
2 Реалист
15:24 10.06.2026
3 Пустите ушанкофили
Коментиран от #25
15:24 10.06.2026
4 604
15:25 10.06.2026
5 За 38- ми път
В Америка няма доктори
15:26 10.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нещастници
15:26 10.06.2026
8 ха, ха, ха...
15:28 10.06.2026
9 Хм Хм
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И сега ще се нервира и ще удари някой гараж, ама първо ще изчака да се напълни с натовски генерали, налЕ?
15:30 10.06.2026
10 Бай онзи
15:37 10.06.2026
11 Ще си плати не Иран, а Европа
Губещи в този смисъл са Европа, Япония и Ю.Корея.
Коментиран от #16
15:37 10.06.2026
12 Иван
15:39 10.06.2026
13 Истината
Сигурен съм, че няма да спреш докато не спукаш и последните балони и тотално ФАЛИРАШ САЩ.
Жалко, че сънародниците ти са толкова страхливи и неумни, че нито могат да видят че вървят към пропастта, нито смеят да гъкнат за това...
Ето в това се е превърнала "The land of the free and the home of the brave" за съжаление....
15:42 10.06.2026
14 ИВАН
15:47 10.06.2026
15 Никой не вярва на
15:48 10.06.2026
16 Да но
До коментар #11 от "Ще си плати не Иран, а Европа":пък САЩ печели добре от блокадата. Самият Игор Сечин го каза по времето на форума в Санкт Петербург. Не случайно и САЩ протака и си търсят причина да протакат преговорите. Така хем те остават едни от малкото износители на петрол, хем цената е добра за тях, хем вината "пада" върху Иран. Добре го е замислил Тръмп и добре му се получава. Засега.
Коментиран от #21
15:49 10.06.2026
17 Сталин
15:53 10.06.2026
18 ВИЕ С ЕВРЕИТЕ
15:54 10.06.2026
19 Гражданин.
.
15:56 10.06.2026
20 Сталин
Коментиран от #24, #27
15:56 10.06.2026
21 Само питам
До коментар #16 от "Да но":A сещаш ли се случайно че тази блокада струва милиарди на ден на данъкоплатците??
Печелят само семайство Тръмп и близките до тях крадци, пардон бизнесмени
15:59 10.06.2026
22 гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тръмп постигна две неща с които ще го запомнят , едното е стара негова мечта , успя да разбие ОПЕК !! След напускането на ОАЕ и Венецуела въпрос на 2-3 години е и останалите да вденат , че ако останат само ще гледат как тези извън ОПЕК им взимат пазара заради само наложените квоти , което и правят е момента и то много бързо , производството извън ОПЕК вече е над 20% повече и расте БЪРЗО , именно защото няма квоти !! Другото което постигна изобщо не го е искал , но го постигна още по- успешно , вече целия свят , особено Китай , Индия и ЕС вдянаха , че единствения начин за енергийна сигурност и независимост е ОТКАЗ от изкопаеми горива и преминаване 100% на ВЕИ !! Което и правят също много бързо !!
16:03 10.06.2026
23 КзББ и ДП
16:07 10.06.2026
24 Я кАжи
До коментар #20 от "Сталин":Дека гОрят петролните рафинерии у момето
16:12 10.06.2026
25 си пън
До коментар #3 от "Пустите ушанкофили":смятай колко са зле демократите
16:16 10.06.2026
26 Тоя с увисналия маркуч
16:22 10.06.2026
27 АМАДОР РИВАС
До коментар #20 от "Сталин":Резервоарите са някак си венецуелски дълбоки 😁😁😁 Никакъв шанс да види дъното...
16:27 10.06.2026