Любо Пенев: Водя война, но ще победя!

Локомотив София представи новия си треньор - легендата Ел Голеадор се завръща в професията, след като в последните месеци води битка с коварно заболяване.

За последно - през 2024 г. една от най-големите фигури в историята на ЦСКА, водеше Локомотив Пловдив, след което стана ясен здравсловният му проблем.

"Първо искам да благодаря за този интерес. Приветстваме го с добре дошъл в любимия клуб. Той има кръвна връзка с Локомотив София - неговият баща и неговият чичо са играли за нас. Дано вдигне посещаемостта", обяви шефът Веселин Стоянов.

"В момента се чувствам добре, изследванията са добри. Това ми дава възможност да се върна към моето ежендвие. Вярвам, че с тази крачка ще се възстановяа напълно. Лечението продължава - все още никой не знае колко време ще продължава. Някои хора викат битка. Това е война. Но аз ще бъда крайният победител", започна Пенев.

"Темата е футбол. Всеки се променя с времето. Наблюдавал съм всичко в българсккия футбол. Днес започва и Световното първенство. Пак ще гледаме и анализираме", добави той.

"Аз не съм много по приказките. Не очаквайте да говорим за моето възстановяване. За мен се грижат отлични специалисти - в Германия и България, и им имам доверие. Няма мърдане, следвам всичко", каза още Ел Голеадор.

"Има малки детайли по моя екип, като скоро ще стане ясно всичко в сайта на клуба. Ще имам помощници, анализатори и т.н", добави Пенев.

"Собствениците на клуба ги интересува футбол. Те поискаха треньора Любослав Пенев и така стана контакта. Говорим от доста време, приятелски също - и станаха нещата. Има договори и заповаме да работим. Имаме много добър синхрон, което ме радва. Мислим в едина посока", заяви легендата.