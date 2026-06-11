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Любо Пенев: Водя война, но ще победя!

Любо Пенев: Водя война, но ще победя!

11 Юни, 2026 13:12 847 6

  • любо прнев-
  • локомотив софия-
  • футбол

Има малки детайли по моя екип, като скоро ще стане ясно всичко в сайта на клуба

Любо Пенев: Водя война, но ще победя! - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Локомотив София представи новия си треньор - легендата Ел Голеадор се завръща в професията, след като в последните месеци води битка с коварно заболяване.

За последно - през 2024 г. една от най-големите фигури в историята на ЦСКА, водеше Локомотив Пловдив, след което стана ясен здравсловният му проблем.

"Първо искам да благодаря за този интерес. Приветстваме го с добре дошъл в любимия клуб. Той има кръвна връзка с Локомотив София - неговият баща и неговият чичо са играли за нас. Дано вдигне посещаемостта", обяви шефът Веселин Стоянов.

"В момента се чувствам добре, изследванията са добри. Това ми дава възможност да се върна към моето ежендвие. Вярвам, че с тази крачка ще се възстановяа напълно. Лечението продължава - все още никой не знае колко време ще продължава. Някои хора викат битка. Това е война. Но аз ще бъда крайният победител", започна Пенев.

"Темата е футбол. Всеки се променя с времето. Наблюдавал съм всичко в българсккия футбол. Днес започва и Световното първенство. Пак ще гледаме и анализираме", добави той.

"Аз не съм много по приказките. Не очаквайте да говорим за моето възстановяване. За мен се грижат отлични специалисти - в Германия и България, и им имам доверие. Няма мърдане, следвам всичко", каза още Ел Голеадор.

"Има малки детайли по моя екип, като скоро ще стане ясно всичко в сайта на клуба. Ще имам помощници, анализатори и т.н", добави Пенев.

"Собствениците на клуба ги интересува футбол. Те поискаха треньора Любослав Пенев и така стана контакта. Говорим от доста време, приятелски също - и станаха нещата. Има договори и заповаме да работим. Имаме много добър синхрон, което ме радва. Мислим в едина посока", заяви легендата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман

    2 1 Отговор
    Да му събираме пари за лечение? Или отново да "Духаме супата" му?

    Коментиран от #3

    13:40 11.06.2026

  • 2 но ще победя!

    3 1 Отговор
    и да не победиш
    няма да е загуба
    какво значи някаква си личност по малко на манежа

    13:45 11.06.2026

  • 3 Да му събираме пари

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Аман":

    те испанските запалянковци му понасъбраха парици за лечение
    искаше човечеца да щипне кеш от тях
    ама организатора му каза че пт тез парици се киха само на медицински фактури

    13:47 11.06.2026

  • 4 Мдаа

    2 1 Отговор
    Тъпо си беше, по-тъпо стана

    13:52 11.06.2026

  • 5 БФС

    0 1 Отговор
    Щял да анализира световното по футбол , ле мале...

    14:01 11.06.2026

  • 6 Берлин

    3 0 Отговор
    Успех Любо,не ги слушай, те не знаят какво говорят и защо са на този свят.Прости им!
    Бъди жив и здрав.

    14:02 11.06.2026

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