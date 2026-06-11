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Златен джакпот на Мондиал 2026 от 871 млн. долара

Златен джакпот на Мондиал 2026 от 871 млн. долара

11 Юни, 2026 13:59 850 1

  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • футбол-
  • награден фонд

Най-големият дял, разбира се, очаква бъдещия световен шампион, който ще прибере рекордните 50 милиона долара

Златен джакпот на Мондиал 2026 от 871 млн. долара - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол ще предложи не само рекорден брой участници и мачове, но и най-големия награден фонд в историята на турнира.

Общо 871 милиона долара ще бъдат разпределени между националните отбори, което е увеличение с 15 процента спрямо предишното издание на шампионата. Най-големият дял, разбира се, очаква бъдещия световен шампион, който ще прибере рекордните 50 милиона долара.

Подгласникът във финала ще получи 33 милиона долара, а третото и четвъртото място ще донесат съответно 29 и 27 милиона долара.

За сравнение, последният световен шампион Аржентина спечели 42 милиона долара след триумфа си на Мондиал 2022 в Катар. Това означава, че победителят през 2026 година ще получи с 8 милиона долара повече.

Грандиозният футболен форум ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, като за първи път в историята три държави ще бъдат съвместни домакини на Световно първенство. В рамките на турнира ще бъдат изиграни общо 104 мача в 16 града.

Началото ще бъде дадено на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, а финалът на 19 юли ще се състои в Ню Джърси, САЩ.


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    Рекордният брой участници означава не само повече печалби, но и много безинтересни мачове. Следващият път да ги направят 96 отбора, белким се уредим и ние. С Лихтенщайн, Сан Марино и Гибралтар.

    15:01 11.06.2026

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