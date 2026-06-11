Златен джакпот на Мондиал 2026 от 871 млн. долара

Световното първенство по футбол ще предложи не само рекорден брой участници и мачове, но и най-големия награден фонд в историята на турнира.

Общо 871 милиона долара ще бъдат разпределени между националните отбори, което е увеличение с 15 процента спрямо предишното издание на шампионата. Най-големият дял, разбира се, очаква бъдещия световен шампион, който ще прибере рекордните 50 милиона долара.

Подгласникът във финала ще получи 33 милиона долара, а третото и четвъртото място ще донесат съответно 29 и 27 милиона долара.

За сравнение, последният световен шампион Аржентина спечели 42 милиона долара след триумфа си на Мондиал 2022 в Катар. Това означава, че победителят през 2026 година ще получи с 8 милиона долара повече.

Грандиозният футболен форум ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, като за първи път в историята три държави ще бъдат съвместни домакини на Световно първенство. В рамките на турнира ще бъдат изиграни общо 104 мача в 16 града.

Началото ще бъде дадено на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, а финалът на 19 юли ще се състои в Ню Джърси, САЩ.