Бритни Спиърс обвини майка си в убийство

Нови подробности около неотдавнашния арест на попзвездата Бритни Спиърс привлякоха вниманието на американските медии, след като беше разпространен полицейски видеозапис от инцидента. В кадрите певицата прави емоционални изказвания за майка си Лин Спиърс и припомня трагичен инцидент от миналото на семейството.

Според публикуваните записи, докато служители на реда разговарят с изпълнителката след задържането ѝ през март в Калифорния по подозрение за шофиране под въздействие, тя коментира случай от 70-те години, при който майка ѝ участва във фатална катастрофа.

Когато един от полицаите обяснява колко опасно е управлението на автомобил под въздействието на алкохол или наркотици, Бритни Спиърс заявява, че майка ѝ е причинила смъртта на момче при пътен инцидент, но никога не е била обвинена за случилото се. Певицата поставя под въпрос защо срещу нея не са били предприети съдебни действия.

Случаят, за който говори Бритни, е подробно описан в мемоарната книга на Лин Спиърс „Through the Storm“, публикувана през 2008 г. В нея майката на певицата разказва за трагедия от 1975 г. в Луизиана, когато при лоши метеорологични условия автомобилът ѝ блъска 12-годишния Антъни Уинтър. По думите ѝ инцидентът е бил нещастен случай, настъпил на мокър и хлъзгав път. Срещу Лин Спиърс така и не са били повдигнати обвинения.

Във видеозаписа Бритни Спиърс отправя и други тежки обвинения към майка си, включително, че е искала да я убие, твърдейки, че отношенията им са били силно конфликтни през годините. Подобни твърдения не са новост. След края на продължилото 13 години попечителство през 2021 г. певицата многократно използва социалните мрежи, за да критикува членове на семейството си, включително родителите си и сестра си.

Арестът на Бритни Спиърс през март предизвика буря в медийното пространство. Поп звездата бе задържана за шофиране в нетрезво състояние, след като автомобилът ѝ бе забелязан да криволичи на пътя. В последствие тя заяви колко съжалява за случилото се и постъпи доброволно в рехабилитационен център, от който излезе наскоро. След като се призна за виновна, съдът ѝ определи едногодишен изпитателен срок, с което тя избегна влизане в затвора.