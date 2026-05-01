Ботев Пловдив разкри впечатляващ нов екип за сезон 2026/27

Ботев Пловдив изненада своите верни фенове с премиерата на новия си екип за предстоящия футболен сезон 2026/27. В сърцето на Пловдив, под величествените тепета, звездите на отбора – Тодор Неделев, Никола Солдо и Енок Куатенг – представиха с гордост емблематичната фланелка, която тази година се завръща към класическото жълто-черно райе. Този емблематичен дизайн не само носи носталгия по славните дни на „канарчетата“, но и вдъхва нова енергия и оптимизъм сред привържениците.

Очаква се дебютът на новите екипи да бъде истински празник – той ще се състои по време на дългоочакваното Пловдивско дерби на 3 май от 16:15 часа на стадион „Христо Ботев“.

Официалната продажба на новите фланелки стартира тази неделя от 10:00 часа както в клубния магазин, така и онлайн, което дава възможност на всички почитатели на Ботев да се сдобият с част от историята на клуба.

"Ботев е символът на града – отбор, дълбоко вплетен в историята на Пловдив и в сърцата на поколения привърженици. Пловдив е само наш!", заявиха от ръководството на клуба, подчертавайки неразривната връзка между отбора и града.