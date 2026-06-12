Времето днес, прогноза за петък, 12 юни: Проливни валежи и гръмотевични бури

До сутринта ще завали и в Североизточна България, а на много места в цялата страна ще има проливни валежи и гръмотевични бури.

В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Ще има и градушки.

Вятърът ще бъде умерен, а в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма – временно силен, с посока от север-северозапад. Максималните температури съществено ще се понижат и ще бъдат между 20° и 27°, в София – около 19°.

И в планините на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици, по-значителни в района на Централна Стара планина и в Рило-Родопския масив.

И по Черноморието ще има временно интензивни валежи и гръмотевици, но максималните температури там ще останат почти без промяна.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни и значителни по количество валежи ще има все още в Източна България. През деня валежите ще намалеят и до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне, а температурите ще останат без промяна – по-ниски от климатичните норми.

През следващите дни предстои съществено затопляне. Ще преобладава слънчево време, със следобедни превалявания и гръмотевици главно в източните и планинските райони. По-интензивни валежи и мощна гръмотевична дейност се очакват отново във вторник.