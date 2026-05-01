Пловдив се преклони пред Динко Дерменджиев: Величествен паметник на Чико грейна пред „Колежа“

Днес Пловдив се обля в "жълто-черна" емоция, след като пред стадион „Христо Ботев“ тържествено бе открит монумент в чест на легендарния Динко Дерменджиев – Чико. Събитието, което ще остане златна страница в историята на Ботев Пловдив, събра стотици почитатели, общественици и видни личности от спортния елит на града.

Вълнуващата церемония започна малко след 17:00 часа, когато фенове, бивши съотборници и представители на ръководството на клуба се стекоха пред новоиздигнатия паметник.

Сред присъстващите бяха кметът на Пловдив, както и семейството на Чико – неговият син, съпруга и сестра, които не скриха сълзите си от вълнение и гордост. Треньорът на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов и капитанът Тодор Неделев поведоха представителния отбор, който поднесе венец в знак на признателност към един от най-обичаните футболисти в историята на клуба.

Впечатляващо присъствие направи и Христо Бонев – емблематичната фигура на Локомотив Пловдив, който отдаде почит на своя голям съперник и приятел.

Вечерта се превърна в истински празник за пловдивчани – десетки факли озариха пространството пред „Колежа“, а въздухът се изпълни с възгласи: „Чико ще прегърне Купата!“.