Левски взе 27-та си титла

2 Май, 2026 21:13, обновена 2 Май, 2026 21:14 1 721 36

„Сините“ измъкнаха минимална победа над ЦСКА 1948

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски София е новият шампион на Първа лига, след като победи ЦСКА 1948 с 1:0 на "Герена" и си гарантира 27-та титла в клубната история, предава БТА. Решаващото попадение отбеляза Марко Дуганджич през второто полувреме. Успехът осигури на „сините“ недостижим аванс от 14 точки на върха и сложи край на продължилата 14 сезона доминация на Лудогорец Разград. Това е първа шампионска титла за Левски от 2009 година насам.

Тимът от „Герена“ беше лидер почти през цялата кампания и официално подпечата триумфа си още при първата възможност. Очаква се шампионският трофей да бъде връчен следващата събота в двубоя срещу Лудогорец.

През първото полувреме домакините владееха инициативата и създадоха по-опасните ситуации. Още в началните минути Оливер Камдем проби по десния фланг и намери Мазир Сула, чийто удар беше спасен от Димитър Шейтанов. Малко по-късно и Акрам Бурас не успя да преодолее стража на гостите, но ситуацията така или иначе бе спряна заради засада.

ЦСКА 1948 отвърна с опасен удар в гредата на Мамаду Диало, а малко преди почивката Евертон Бала беше близо до гол за Левски, но топката премина на сантиметри от вратата.

Ключовият момент в срещата настъпи в 55-ата минута, когато Диало беше изгонен с директен червен картон след грубо нарушение срещу Евертон Бала. Главният съдия Кристиян Колев взе решението след преглед с ВАР.

Левски се възползва от численото си предимство и стигна до победния гол в 71-ата минута. След неразбирателство в отбраната на гостите топката попадна в краката на Марко Дуганджич, който с мощен удар реализира първото си попадение със синия екип и донесе шампионската титла на своя тим.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Някой

    14 16 Отговор
    Играчите на ЦСКА 1948 им направиха 2 подаръка. Червеният картон и изританата топка в съотборник да попадне идеално за нападател. Подарък и от съдията за червеният картон. Изобщо не бе толкова опасно колкото го изкараха. Защитника на ЦСКА 1948 игра с топката, а левскаря не я докосна. Опасно е когато с бутоните се влезе в стъпил крак, че може да има счупване. Тук бе да попадне отпред подбедрица срещу дигнат високо крак. Жълт картон да, но червен не. Иначе същият си изкарал червен картон и предната среща с тях.
    Иначе е добре за българският футбол, че се прекъсва доминацията на Лудогорец. И Левски си го заслужи.

    21:13 02.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    След цели 17 години.

    Коментиран от #6

    21:13 02.05.2026

  • 3 екс левскар

    13 5 Отговор
    😜Решаващото попадение отбеляза Марко Дуганджич😜
    Поне е балкански футболист, че освен на отбора Левски , футболисти с български имена са дефицитни.

    21:16 02.05.2026

  • 4 9+9+9=27 гунди 9

    10 2 Отговор
    9999

    21:16 02.05.2026

  • 5 ЛЕВСКАР ОТ 60 ГОДИНИ

    20 14 Отговор
    Но за първи път не се радвам. Нагласена много явно титла. Както всичко до сега в тази държава на две шишкави прасета и мутри безброй. Никога ОТБОРА ЛЕВСКИ НЯМА Д Е КАКТО ПРИ СОЦА. БЪЛГАРИ ИГРАЧИ ДОБРИ ФУТБОЛ НА НИВО И КАЧЕСТВО. танасее взимай си заплатата и БЕГАЙ.

    Коментиран от #36

    21:17 02.05.2026

  • 6 По-добре късно, отколкото никога!

    20 14 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    По-добре късно, отколкото никога! Левски стана шампион, а ЦСКА я няма и вече никога няма да бъде шампион! Литекс под името ЦСКА може и да стане, но това ще бъде Литекс!!! Само Левски!

    21:17 02.05.2026

  • 7 Боби

    22 12 Отговор
    Кому са нужни тия подаръци, излизат в Европа и там лъсват голите.............

    Коментиран от #32

    21:18 02.05.2026

  • 8 Лудогорец се заиграха в европа

    7 5 Отговор
    И изпуснаха шампионата и купата

    Коментиран от #18, #24

    21:23 02.05.2026

  • 9 Артилерист

    20 4 Отговор
    Аз съм привърженик на ЦСКА, но предпочитам титлата, ако не е за нас, да отиде в отбора от Подуене на брега на Сухата река, отколкото да бъде уреждана за най-вредното за бг футбола туморно обазувание от Делиормана...

    Коментиран от #22

    21:24 02.05.2026

  • 10 Мдаааа

    16 2 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ НЯМА ДЪНО 😂🤣😂😂🤣🤮🤮🤮🤮🤮🤮

    21:25 02.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 факт

    4 7 Отговор
    кой левски

    21:30 02.05.2026

  • 13 Джен зи

    7 0 Отговор
    Мене ми е странно. Тъпите европйци никога не ни пуснаха аванта.И за какво е всичко?

    21:31 02.05.2026

  • 14 Кочо

    5 3 Отговор
    ЦСКА също се постара за тази титла!

    21:32 02.05.2026

  • 15 ИСТИНСКА СИНЯ РАДОСТ ЗА НАРОДА 💙

    4 10 Отговор
    СЛЕД ПИРОВАТА ПОБЕДА НА
    ЧЕРВЕНО ЗЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП..
    УСПЕХ НА ЛОКО ПЛОВДИВ ЗА КНК☝

    21:32 02.05.2026

  • 16 Нумеролог

    2 2 Отговор
    2.5.2026- 17

    21:35 02.05.2026

  • 17 Айзомби

    5 6 Отговор
    Кой гледа футбол днешно време , особено пък и БГ.Може би само бавноразвиващи , но може и луди!

    Коментиран от #19

    21:36 02.05.2026

  • 18 НЕ ТЕ СПЕЧЕЛИХА

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "Лудогорец се заиграха в европа":

    От Европа и там е далаверата. ИИИ чуй те Делиормана на делимусите са се запътили към ТАНАСОФЦИте те купуват под СУРДИНКА. Бостана бил техен човек пък и на тууулупа на шиша Маджо Таки все отбор юнаци. Танас президент и борче такиевото из директор.. НО НА ЗАПЛАТА.

    21:41 02.05.2026

  • 19 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Айзомби":

    На неща се придава важност и си измисляш цели.

    21:44 02.05.2026

  • 20 Въгларово

    2 0 Отговор
    Рухна славата на С.С.
    Сега Велев трябва да се извини.
    Кликата на онзи от Въгларово също мълчи оглушително

    21:51 02.05.2026

  • 21 Диамантената ръка

    6 5 Отговор
    Само Левски 💙🥇

    21:57 02.05.2026

  • 22 Бате Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Артилерист":

    Аз пък съм от Ловеч и ако не е при нас, най добре да е за цска 1948...

    21:59 02.05.2026

  • 23 ЦСКА

    7 3 Отговор
    Мале,мале какво мучене ще падне сега хахахааа.От миналата година се знаеше че обора ще го направят шампион.

    22:05 02.05.2026

  • 24 по-скоро

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Лудогорец се заиграха в европа":

    домуза се е разбрал с тиквата да повдигнат малко цената левски за новия купувач… домуза купуваше мачове 14г. какво ще го накара сега да спре?

    22:10 02.05.2026

  • 25 Ромето Гнусев от Говедарик радио

    5 1 Отговор
    Дадоха ни титла от Магнитения, преди да го отведат в Сан Куентин.

    22:13 02.05.2026

  • 26 Лифскар

    7 1 Отговор
    Шиши, благодарим ти от цялото Подуене.

    22:14 02.05.2026

  • 27 С. Подуене, Софийско

    3 2 Отговор
    Браво, другари! И баба Цола, и Борис Велчев на ония свят се радват

    22:15 02.05.2026

  • 28 Гонзо

    4 2 Отговор
    Това бе нареждането от Дебелян

    22:16 02.05.2026

  • 29 Нулио Веласкес

    6 1 Отговор
    Харесва ми в Подуене.

    22:18 02.05.2026

  • 30 Най велико първенство

    3 4 Отговор
    Няма нищо смешно,Левски са най добри.

    22:18 02.05.2026

  • 31 Най смешната титла на Подуяне!😂😂😂🤣🤣

    6 2 Отговор
    Успяха да ги добутат до титлата! Домусчиев, Гонзо, съдии, изобщо цялото БФС , всички помагаха до самият край! Честито на подуянци!
    😂😂😂

    Коментиран от #35

    22:18 02.05.2026

  • 32 Каква европа?

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Боби":

    Докладът за борчовете на Левски вече е в Уефа!

    22:24 02.05.2026

  • 33 Фатмак

    1 2 Отговор
    Ние от милицията сме доволни. Нашио отбор е пръви.

    22:24 02.05.2026

  • 34 Син Хун

    3 2 Отговор
    Синя любим отбор, ЛЕВСКИ се казва той. Кой е шампиона? С ЛЕВСКИ завинаги в СЪРЦАТА!

    22:24 02.05.2026

  • 35 Синева

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Най смешната титла на Подуяне!😂😂😂🤣🤣":

    Е, такива смешни титли искам и за напред. С 10 точки от преследвача. Микренци и делиорманци на бараж!

    22:27 02.05.2026

  • 36 Гертруд

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕВСКАР ОТ 60 ГОДИНИ":

    Какъв левскар си ти, бе микренски припок. Цивренето да започне от днес. А и буферите от Пловдив, ви издокарат, шампионската титла на СИНИЯ ЛЮБИМ ОТБОР ще е като десерт!

    22:35 02.05.2026

