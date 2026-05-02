Левски взе 27-та си титла

Левски София е новият шампион на Първа лига, след като победи ЦСКА 1948 с 1:0 на "Герена" и си гарантира 27-та титла в клубната история, предава БТА. Решаващото попадение отбеляза Марко Дуганджич през второто полувреме. Успехът осигури на „сините“ недостижим аванс от 14 точки на върха и сложи край на продължилата 14 сезона доминация на Лудогорец Разград. Това е първа шампионска титла за Левски от 2009 година насам.
Тимът от „Герена“ беше лидер почти през цялата кампания и официално подпечата триумфа си още при първата възможност. Очаква се шампионският трофей да бъде връчен следващата събота в двубоя срещу Лудогорец.
През първото полувреме домакините владееха инициативата и създадоха по-опасните ситуации. Още в началните минути Оливер Камдем проби по десния фланг и намери Мазир Сула, чийто удар беше спасен от Димитър Шейтанов. Малко по-късно и Акрам Бурас не успя да преодолее стража на гостите, но ситуацията така или иначе бе спряна заради засада.
ЦСКА 1948 отвърна с опасен удар в гредата на Мамаду Диало, а малко преди почивката Евертон Бала беше близо до гол за Левски, но топката премина на сантиметри от вратата.
Ключовият момент в срещата настъпи в 55-ата минута, когато Диало беше изгонен с директен червен картон след грубо нарушение срещу Евертон Бала. Главният съдия Кристиян Колев взе решението след преглед с ВАР.
Левски се възползва от численото си предимство и стигна до победния гол в 71-ата минута. След неразбирателство в отбраната на гостите топката попадна в краката на Марко Дуганджич, който с мощен удар реализира първото си попадение със синия екип и донесе шампионската титла на своя тим.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Иначе е добре за българският футбол, че се прекъсва доминацията на Лудогорец. И Левски си го заслужи.
21:13 02.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
21:13 02.05.2026
3 екс левскар
Поне е балкански футболист, че освен на отбора Левски , футболисти с български имена са дефицитни.
21:16 02.05.2026
4 9+9+9=27 гунди 9
21:16 02.05.2026
5 ЛЕВСКАР ОТ 60 ГОДИНИ
Коментиран от #36
21:17 02.05.2026
6 По-добре късно, отколкото никога!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":По-добре късно, отколкото никога! Левски стана шампион, а ЦСКА я няма и вече никога няма да бъде шампион! Литекс под името ЦСКА може и да стане, но това ще бъде Литекс!!! Само Левски!
21:17 02.05.2026
7 Боби
Коментиран от #32
21:18 02.05.2026
8 Лудогорец се заиграха в европа
Коментиран от #18, #24
21:23 02.05.2026
9 Артилерист
Коментиран от #22
21:24 02.05.2026
10 Мдаааа
21:25 02.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 факт
21:30 02.05.2026
13 Джен зи
21:31 02.05.2026
14 Кочо
21:32 02.05.2026
15 ИСТИНСКА СИНЯ РАДОСТ ЗА НАРОДА 💙
ЧЕРВЕНО ЗЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП..
УСПЕХ НА ЛОКО ПЛОВДИВ ЗА КНК☝
21:32 02.05.2026
16 Нумеролог
21:35 02.05.2026
17 Айзомби
Коментиран от #19
21:36 02.05.2026
18 НЕ ТЕ СПЕЧЕЛИХА
До коментар #8 от "Лудогорец се заиграха в европа":От Европа и там е далаверата. ИИИ чуй те Делиормана на делимусите са се запътили към ТАНАСОФЦИте те купуват под СУРДИНКА. Бостана бил техен човек пък и на тууулупа на шиша Маджо Таки все отбор юнаци. Танас президент и борче такиевото из директор.. НО НА ЗАПЛАТА.
21:41 02.05.2026
19 Някой
До коментар #17 от "Айзомби":На неща се придава важност и си измисляш цели.
21:44 02.05.2026
20 Въгларово
Сега Велев трябва да се извини.
Кликата на онзи от Въгларово също мълчи оглушително
21:51 02.05.2026
21 Диамантената ръка
21:57 02.05.2026
22 Бате Георги
До коментар #9 от "Артилерист":Аз пък съм от Ловеч и ако не е при нас, най добре да е за цска 1948...
21:59 02.05.2026
23 ЦСКА
22:05 02.05.2026
24 по-скоро
До коментар #8 от "Лудогорец се заиграха в европа":домуза се е разбрал с тиквата да повдигнат малко цената левски за новия купувач… домуза купуваше мачове 14г. какво ще го накара сега да спре?
22:10 02.05.2026
25 Ромето Гнусев от Говедарик радио
22:13 02.05.2026
26 Лифскар
22:14 02.05.2026
27 С. Подуене, Софийско
22:15 02.05.2026
28 Гонзо
22:16 02.05.2026
29 Нулио Веласкес
22:18 02.05.2026
30 Най велико първенство
22:18 02.05.2026
31 Най смешната титла на Подуяне!😂😂😂🤣🤣
😂😂😂
Коментиран от #35
22:18 02.05.2026
32 Каква европа?
До коментар #7 от "Боби":Докладът за борчовете на Левски вече е в Уефа!
22:24 02.05.2026
33 Фатмак
22:24 02.05.2026
34 Син Хун
22:24 02.05.2026
35 Синева
До коментар #31 от "Най смешната титла на Подуяне!😂😂😂🤣🤣":Е, такива смешни титли искам и за напред. С 10 точки от преследвача. Микренци и делиорманци на бараж!
22:27 02.05.2026
36 Гертруд
До коментар #5 от "ЛЕВСКАР ОТ 60 ГОДИНИ":Какъв левскар си ти, бе микренски припок. Цивренето да започне от днес. А и буферите от Пловдив, ви издокарат, шампионската титла на СИНИЯ ЛЮБИМ ОТБОР ще е като десерт!
22:35 02.05.2026