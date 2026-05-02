Левски взе 27-та си титла

Левски София е новият шампион на Първа лига, след като победи ЦСКА 1948 с 1:0 на "Герена" и си гарантира 27-та титла в клубната история, предава БТА. Решаващото попадение отбеляза Марко Дуганджич през второто полувреме. Успехът осигури на „сините“ недостижим аванс от 14 точки на върха и сложи край на продължилата 14 сезона доминация на Лудогорец Разград. Това е първа шампионска титла за Левски от 2009 година насам.

Тимът от „Герена“ беше лидер почти през цялата кампания и официално подпечата триумфа си още при първата възможност. Очаква се шампионският трофей да бъде връчен следващата събота в двубоя срещу Лудогорец.

През първото полувреме домакините владееха инициативата и създадоха по-опасните ситуации. Още в началните минути Оливер Камдем проби по десния фланг и намери Мазир Сула, чийто удар беше спасен от Димитър Шейтанов. Малко по-късно и Акрам Бурас не успя да преодолее стража на гостите, но ситуацията така или иначе бе спряна заради засада.

ЦСКА 1948 отвърна с опасен удар в гредата на Мамаду Диало, а малко преди почивката Евертон Бала беше близо до гол за Левски, но топката премина на сантиметри от вратата.

Ключовият момент в срещата настъпи в 55-ата минута, когато Диало беше изгонен с директен червен картон след грубо нарушение срещу Евертон Бала. Главният съдия Кристиян Колев взе решението след преглед с ВАР.

Левски се възползва от численото си предимство и стигна до победния гол в 71-ата минута. След неразбирателство в отбраната на гостите топката попадна в краката на Марко Дуганджич, който с мощен удар реализира първото си попадение със синия екип и донесе шампионската титла на своя тим.