ISW: Русия топи златните си резерви и засилва цензурата преди изборите

Русия продължава да използва златните си резерви, за да покрива бюджетния дефицит и нарастващите разходи за войната в Украйна. В същото време Кремъл затяга контрола върху медиите и свободата на словото в навечерието на изборите за Държавната дума през 2026 г. Това се посочва в последния анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Според данни на Руската централна банка златните резерви на страната са намалели за четвърти пореден месец през април 2026 г. Независимото издание „The Moscow Times“, позовавайки се на Световния съвет за златото, съобщава, че от началото на годината до април Русия е загубила 27,9 тона злато - най-големият спад от 2002 г. насам.
Москва започна да продава част от златните си резерви още през ноември 2025 г., докато паралелно изчерпва ликвидните средства от суверенния си фонд, за да финансира военните разходи.
ISW отбелязва още, че Кремъл се стреми да контролира информационната среда и обществените нагласи преди парламентарните избори. Според разследване на „Медуза“, цитиращо служители на държавни и проправителствени медии, администрацията на президента е инструктирала медиите да избягват употребата на думата „забрана“ и да ограничат публикациите за цензура, ограничения и санкции срещу свободата на словото.
Вместо това медиите са насърчавани да акцентират върху „положителните“ инициативи на управляващата партия „Единна Русия“. Генералният секретар на партията Владимир Якушев дори заяви, че формацията не е „партия на забраните“.
Анализът посочва, че ограниченията върху VPN услуги, чуждестранни платформи за комуникация и мобилния интернет вече предизвикват недоволство сред руското общество. Междувременно критично настроени военни блогъри са изпращани на фронта или арестувани.
ISW обръща внимание и на приключилите съвместни ядрени учения между Русия и Беларус, които според института показват засилващия се контрол на Москва над Минск. В рамките на маневрите са били използвани различни типове ракети, включително „Ярс“, „Циркон“, „Кинжал“ и „Искандер-М“.
Руският президент Владимир Путин обяви, че следващите учения „Щит на Съюза“ са планирани за 2027 г., като тогава може да бъде включен и ядрен компонент.
Според анализа измененията в беларуската конституция през 2022 г., с които страната се отказа от неутралния и неядрен статут, са още едно доказателство за нарастващото влияние на Кремъл върху беларуската политика и сигурност.
В същото време украинските удари по руска енергийна инфраструктура продължават да оказват сериозен натиск върху приходите на Москва от нефтопреработката. По данни на „Ройтерс“ голяма част от нефтопреработвателните заводи в централна Русия са ограничили или спрели работа след атаки с украински дронове.
Засегнатите рафинерии осигуряват над 30% от производството на бензин и около 25% от дизела в Русия. Сред тях е и заводът „Кириши“ в Ленинградска област - една от най-големите рафинерии в страната, която според информацията е преустановила работа още на 5 май.
ISW подчертава, че от март 2026 г. украинските сили значително са увеличили честотата и мащаба на ударите срещу руската петролна инфраструктура, което ограничава способността на Русия да се възползва от повишените цени на петрола на световните пазари.
1 Пич
07:21 22.05.2026
2 Шопо
А на България ?
Коментиран от #12
07:22 22.05.2026
3 Както върви
Коментиран от #17
07:25 22.05.2026
4 Московията трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #8
07:26 22.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А ЕВРОПОА
07:27 22.05.2026
7 Беки овеня
07:27 22.05.2026
8 Дигни патурете
До коментар #4 от "Московията трябва да бъде разрушена...":че се вижда голия евродирник
07:28 22.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 мисъл
Моля пишете относителнато харчене на златото, защото аз помислих, че златото е свършило в Русия в в Запада в света.
07:29 22.05.2026
11 да обобщим
07:30 22.05.2026
12 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #2 от "Шопо":На сигурно място. Във форт Нокс, САЩ.
Дори през войната в САЩ са иззели златните украшения на американското население! Било е забранено притежанието на злато. Имаш ли злато си бил длъжен да го предадеш на държавата, иначе затвор.
Русия в продължение на десетилетия добива по 200 тона злато годишно, но го продава по международни цени, за да няма спекула и контрабанда.
Коментиран от #19
07:31 22.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Обективен историк
Коментиран от #18
07:32 22.05.2026
15 Чистка
До коментар #9 от "НАТО сайз милитъри":Като,че ли в Запада и по-конкретно в България има смисъл от избори.
Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаше да бъдат проведени.
Ако Радев искаше много или малко, (мисля по-скоро по-малко), да измени състоянито на България, той би действал праволинейно.
Той знае, че силите на нездравия, на евроатлантиците разум (меко казано, да не пиша джендърите) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно и праволинейно и да се насочва към интереса на българите.
Европа се плъзга към фашизма. Питайте ме за многобройните факти за това.
07:34 22.05.2026
16 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:36 22.05.2026
17 Трудна работа
До коментар #3 от "Както върви":Добива за 2024 - около 330 тона
07:37 22.05.2026
18 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #14 от "Обективен историк":Ти си историк на извънземните и не си виждал още руснаци. Рускините са бели и красиви като елфийки, а руснаците приличат на Аполон. Високи, бели и руси.
Коментиран от #21
07:37 22.05.2026
19 Шопо
До коментар #12 от "Хахаха!🎺🥳😀":Златен резерв на една страна се нарича златото, съхранявано от националната централна банка, което е предназначено като запас от стойност и като гаранция за спазване на обещанието да се заплати на държателите на депозити, ценни книжа, банкноти и др. или като гаранция на националната валута.
И пак питам къде е златния резерв на България ?
Ако не е в България значи нямаме такъв !
Коментиран от #20, #23
07:40 22.05.2026
20 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #19 от "Шопо":Само Русия и Франция в Европа имат свое злато. Другите страни задължително го съхраняват в САЩ и получават за него книжа, но не и физическо злато.
07:43 22.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Владимир Путин, президент
07:44 22.05.2026
23 Информиран
До коментар #19 от "Шопо":Как къде е, бре? Още преди повече от 60 години е изнесен в СССР, за да ни го пазят! Върви да поискаш да ни го върнат.
07:44 22.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.