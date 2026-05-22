ISW: Русия топи златните си резерви и засилва цензурата преди изборите

22 Май, 2026 07:17, обновена 22 Май, 2026 07:19 627 24

Кремъл ограничава свободата на словото, докато военните разходи и ударите по енергийната инфраструктура натоварват руската икономика

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия продължава да използва златните си резерви, за да покрива бюджетния дефицит и нарастващите разходи за войната в Украйна. В същото време Кремъл затяга контрола върху медиите и свободата на словото в навечерието на изборите за Държавната дума през 2026 г. Това се посочва в последния анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според данни на Руската централна банка златните резерви на страната са намалели за четвърти пореден месец през април 2026 г. Независимото издание „The Moscow Times“, позовавайки се на Световния съвет за златото, съобщава, че от началото на годината до април Русия е загубила 27,9 тона злато - най-големият спад от 2002 г. насам.

Москва започна да продава част от златните си резерви още през ноември 2025 г., докато паралелно изчерпва ликвидните средства от суверенния си фонд, за да финансира военните разходи.

ISW отбелязва още, че Кремъл се стреми да контролира информационната среда и обществените нагласи преди парламентарните избори. Според разследване на „Медуза“, цитиращо служители на държавни и проправителствени медии, администрацията на президента е инструктирала медиите да избягват употребата на думата „забрана“ и да ограничат публикациите за цензура, ограничения и санкции срещу свободата на словото.

Вместо това медиите са насърчавани да акцентират върху „положителните“ инициативи на управляващата партия „Единна Русия“. Генералният секретар на партията Владимир Якушев дори заяви, че формацията не е „партия на забраните“.

Анализът посочва, че ограниченията върху VPN услуги, чуждестранни платформи за комуникация и мобилния интернет вече предизвикват недоволство сред руското общество. Междувременно критично настроени военни блогъри са изпращани на фронта или арестувани.

ISW обръща внимание и на приключилите съвместни ядрени учения между Русия и Беларус, които според института показват засилващия се контрол на Москва над Минск. В рамките на маневрите са били използвани различни типове ракети, включително „Ярс“, „Циркон“, „Кинжал“ и „Искандер-М“.

Руският президент Владимир Путин обяви, че следващите учения „Щит на Съюза“ са планирани за 2027 г., като тогава може да бъде включен и ядрен компонент.

Според анализа измененията в беларуската конституция през 2022 г., с които страната се отказа от неутралния и неядрен статут, са още едно доказателство за нарастващото влияние на Кремъл върху беларуската политика и сигурност.

В същото време украинските удари по руска енергийна инфраструктура продължават да оказват сериозен натиск върху приходите на Москва от нефтопреработката. По данни на „Ройтерс“ голяма част от нефтопреработвателните заводи в централна Русия са ограничили или спрели работа след атаки с украински дронове.

Засегнатите рафинерии осигуряват над 30% от производството на бензин и около 25% от дизела в Русия. Сред тях е и заводът „Кириши“ в Ленинградска област - една от най-големите рафинерии в страната, която според информацията е преустановила работа още на 5 май.

ISW подчертава, че от март 2026 г. украинските сили значително са увеличили честотата и мащаба на ударите срещу руската петролна инфраструктура, което ограничава способността на Русия да се възползва от повишените цени на петрола на световните пазари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    10 3 Отговор
    А Зелю вече пили златните кенефи с раш - пила, за да плаща дрогата със стружките!!!

    07:21 22.05.2026

  • 2 Шопо

    15 3 Отговор
    Къде са златните резерви на страните от ЕС ?
    А на България ?

    Коментиран от #12

    07:22 22.05.2026

  • 3 Както върви

    3 6 Отговор
    Прекрасни времена я очакват матушката.

    Коментиран от #17

    07:25 22.05.2026

  • 4 Московията трябва да бъде разрушена...

    2 7 Отговор
    Всичко отива на м@йната си в Московията, скоро ще умрат

    Коментиран от #8

    07:26 22.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А ЕВРОПОА

    5 2 Отговор
    Продава само най-евтината стока - европейски ценности.

    07:27 22.05.2026

  • 7 Беки овеня

    7 2 Отговор
    А факти пак бръщолевят ниско платени дивотии

    07:27 22.05.2026

  • 8 Дигни патурете

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    че се вижда голия евродирник

    07:28 22.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мисъл

    4 2 Отговор
    Русия похарчила 27 тона злато. Има 2 332+ тона. Значи може да воюва още 80 - 100 г.

    Моля пишете относителнато харчене на златото, защото аз помислих, че златото е свършило в Русия в в Запада в света.

    07:29 22.05.2026

  • 11 да обобщим

    3 3 Отговор
    Путин е умрял няколко пъти от неизлечима болест, като преди това олигарсите го свалиха, а народа се навдигна и също го свали щото нямат яйца, масло и ги е налегнал глад понеже няма нафта за тракторите и няма как да си орат земята, федерацията се разпадна за няколоко месеца още през 2014г, икономиката им се срина за три месеца след като байдън и наложи санкции, руснаците се търкалят пияни и деморализирани по фронта, свършили са танковете, ракетите, снарядите и хората, с 300 зора сглабят някоя лопата с чип от укро пералня, но са много опасни и още утре може да нападнат ЕССР, а само бандерите, които смело отстъпват на по-изгодни позиции и вече са пред Владивосток, може да ни защитят от супер опасните руснаци.

    07:30 22.05.2026

  • 12 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    На сигурно място. Във форт Нокс, САЩ.
    Дори през войната в САЩ са иззели златните украшения на американското население! Било е забранено притежанието на злато. Имаш ли злато си бил длъжен да го предадеш на държавата, иначе затвор.
    Русия в продължение на десетилетия добива по 200 тона злато годишно, но го продава по международни цени, за да няма спекула и контрабанда.

    Коментиран от #19

    07:31 22.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Обективен историк

    6 3 Отговор
    Москалия е проклета държава с отвратителен, звероподобен народ, който през вековете е донесъл само нещастия и войни на всичките си съседи.

    Коментиран от #18

    07:32 22.05.2026

  • 15 Чистка

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "НАТО сайз милитъри":

    Като,че ли в Запада и по-конкретно в България има смисъл от избори.

    Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаше да бъдат проведени.
    Ако Радев искаше много или малко, (мисля по-скоро по-малко), да измени състоянито на България, той би действал праволинейно.
    Той знае, че силите на нездравия, на евроатлантиците разум (меко казано, да не пиша джендърите) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно и праволинейно и да се насочва към интереса на българите.

    Европа се плъзга към фашизма. Питайте ме за многобройните факти за това.

    07:34 22.05.2026

  • 16 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    4 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски

    07:36 22.05.2026

  • 17 Трудна работа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Както върви":

    Добива за 2024 - около 330 тона

    07:37 22.05.2026

  • 18 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Обективен историк":

    Ти си историк на извънземните и не си виждал още руснаци. Рускините са бели и красиви като елфийки, а руснаците приличат на Аполон. Високи, бели и руси.

    Коментиран от #21

    07:37 22.05.2026

  • 19 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Златен резерв на една страна се нарича златото, съхранявано от националната централна банка, което е предназначено като запас от стойност и като гаранция за спазване на обещанието да се заплати на държателите на депозити, ценни книжа, банкноти и др. или като гаранция на националната валута.
    И пак питам къде е златния резерв на България ?
    Ако не е в България значи нямаме такъв !

    Коментиран от #20, #23

    07:40 22.05.2026

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Само Русия и Франция в Европа имат свое злато. Другите страни задължително го съхраняват в САЩ и получават за него книжа, но не и физическо злато.

    07:43 22.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Владимир Путин, президент

    0 1 Отговор
    Целите и задачите на СВО последователно и методично се изпълняват !!! Днес златото, завтра паследните дрехи на окаяния руски крепостен ☝️

    07:44 22.05.2026

  • 23 Информиран

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Как къде е, бре? Още преди повече от 60 години е изнесен в СССР, за да ни го пазят! Върви да поискаш да ни го върнат.

    07:44 22.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

