ГИТ: Искането на такси за осигуряване на работа в чужбина е незаконно

От Главната инспекция по труда предупреждават, че всяко искане на такси за осигуряване на работа в чужбина е незаконно.

При предстоящия летен сезон се засилва търсенето и предлагането на работа зад граница, и за да се предпазят хората от евентуални измами, от ведомството припомнят основните правила, с които те трябва да се съобразят, преди да заминат, пише БНР.

Фирмите-посредници и предприятията, които осигуряват временна работа, подлежат на задължителна регистрация, а списъците на лицензираните са на сайта на Агенцията по заетостта.

Те нямат право да искат такси под каквато и да е форма. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото осигуряват кадри.

Работодателите, които командироват свои работници за дейности в чужбина, също нямат право да искат такси.

Изисква се изпращането на работа в чужбина да е уредено задължително с писмен документ с ясно посочени условия на труд и заплащане съобразно законодателството в приемащата държава, който се предоставя на хората преди заминаването.

Ваня Джупанова от Главната инспекция по труда предупреди, че задържането на личните документи от страна на работодателя на търсещите работа може да е сигнал за попадане в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация.

"Сигнал за измама е отказът от директен контакт с търсещия работа, както и когато предприятие, което не извършва дейност, т.нар.пощенска кутия, сключва договори само с работници, на които обещава след това да командирова в чужбина", обясни Джупанова.

Инспекцията не би могла да съдейства, ако работниците са директно наети от чужд работодател в приемащата държава.

"В такива случаи единствено може да се подаде сигнал до компетентните контролни органи там, но за целта е необходимо потърпевшите да предоставят достатъчно информация за идентифициране на местния работодател и мястото, където е полаган трудът, което често липсва в сигналите", каза още Ваня Джупанова.