Капитанът на Левски изненада съотборниците си със скъп жест

Капитанът на Левски Георги Костадинов показа, че държи на думата си не само на терена, но и извън него.

След шампионския сезон халфът изпълни специално обещание към част от съотборниците си и ги завел да си изберат скъпи слънчеви очила. Това е неговият подарък към тях за спечелената шампионска титла.

Всичко започнало още по време на решаващите мачове в efbet Лига. Тогава Костадинов обещал на част от чуждестранните футболисти, че ако Левски стане шампион, ще ги заведе в "най-добрата оптика" и ще им подари луксозни очила.

Сред тях били Оливер Камдем, Мустафа Сангаре, Акрам Бурас, Карл Фабиен и Мазир Сула.

"Отборът трябва да бъде шампион както на терена, така и извън него", разказва Костадинов. И затова след спечелената титла шегите в съблекалнята не закъснели.

"Коста, Коста, кога ще отидем да си изпълниш обещанието?", закачали го съотборниците му.

Само ден след успеха с 2:0 над ЦСКА капитанът завел футболистите в известна оптика в София, пише "България днес". До него бил и заместник-капитанът Кристиан Димитров, който обаче не поискал подарък.

Всеки от играчите сам избрал своя чифт луксозни слънчеви очила.

Междувременно стана ясно, че Георги Костадинов скоро отново ще стане баща. Той и съпругата му Радост очакват второ момче, а най-развълнуван от новината бил синът им Георги-младши, който категорично настоявал да има братче, а не сестричка.

Полът на бебето бил разкрит символично със син букет, поднесен на Радост от съпруга и сина ѝ.