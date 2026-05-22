Капитанът на Левски изненада съотборниците си със скъп жест

22 Май, 2026 13:29 445 2

  • левски-
  • георги костадинов-
  • футбол

Георги Костадинов изпълнил даденото обещание към чуждестранните играчи след спечелената титла

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Левски Георги Костадинов показа, че държи на думата си не само на терена, но и извън него.

След шампионския сезон халфът изпълни специално обещание към част от съотборниците си и ги завел да си изберат скъпи слънчеви очила. Това е неговият подарък към тях за спечелената шампионска титла.

Всичко започнало още по време на решаващите мачове в efbet Лига. Тогава Костадинов обещал на част от чуждестранните футболисти, че ако Левски стане шампион, ще ги заведе в "най-добрата оптика" и ще им подари луксозни очила.

Сред тях били Оливер Камдем, Мустафа Сангаре, Акрам Бурас, Карл Фабиен и Мазир Сула.

"Отборът трябва да бъде шампион както на терена, така и извън него", разказва Костадинов. И затова след спечелената титла шегите в съблекалнята не закъснели.

"Коста, Коста, кога ще отидем да си изпълниш обещанието?", закачали го съотборниците му.

Само ден след успеха с 2:0 над ЦСКА капитанът завел футболистите в известна оптика в София, пише "България днес". До него бил и заместник-капитанът Кристиан Димитров, който обаче не поискал подарък.

Всеки от играчите сам избрал своя чифт луксозни слънчеви очила.

Междувременно стана ясно, че Георги Костадинов скоро отново ще стане баща. Той и съпругата му Радост очакват второ момче, а най-развълнуван от новината бил синът им Георги-младши, който категорично настоявал да има братче, а не сестричка.

Полът на бебето бил разкрит символично със син букет, поднесен на Радост от съпруга и сина ѝ.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коиловци брадърс

    1 0 Отговор
    Само Левски и скъпи очила!

    13:33 22.05.2026

  • 2 ХЪ ХЪ ЪЪ

    3 0 Отговор
    Пък ловешките чорбаря Янъо щял да ги води да избират вибратори.

    13:42 22.05.2026

