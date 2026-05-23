Горските предприятия са във фактически фалит

23 Май, 2026 08:37 1 278 23

Загубите им за 2026 година възлизат на 11 милиона евро

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че шестте държавни горски предприятия в България са във фактически фалит.

По думите му, ако през 2023 година предприятията са били на печалба от половин милион лева, те са приключили 2025 г. със загуби от 11 милиона евро, уточнява БНР.

Според него, основната причина за финансовото състояние на държавните горски предприятия е дългото неглижиране на проблемите:

Той не уточни дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия ,но обяви амбиция до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани.


  • 1 Пецата

    5 4 Отговор
    Вобще не ги знам кви са тия горски предприятия разбираш ли затова ше си сипа една ракиа 🤣

    Коментиран от #3

    08:45 23.05.2026

  • 2 Факт

    20 0 Отговор
    Кражбите са поголовни,
    с мошеници огромни !!!

    08:47 23.05.2026

  • 3 Затова

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пецата":

    Е! Защото не знаеш много, сам си сипваш ракия. Тези които знаем много, поръчваме да ни донесат уиски!

    08:51 23.05.2026

  • 4 Въй

    1 0 Отговор
    Горските предприятия ще бъдат настанени в социална услуга.Ръйш?!

    08:51 23.05.2026

  • 5 Kaлпазанин

    14 0 Отговор
    Защо са пред фалит ,заради кого ,кой ги фалира ,и кой ще ги вземе сега за жълти стотинки ,и къде са парите ,има ли прокуратура ,има ли осъдени ,ще има ли конфискация на имущество на крадливи политици ,и докато има такава "справедливост" дали ще се пооправим ,аджеба

    08:54 23.05.2026

  • 6 Перо

    13 0 Отговор
    Страшно много се краде в сферата на дърводобива и няма програма за подмладяване на горите и залесяване! Контролните функции са силно занижени!

    09:01 23.05.2026

  • 7 Гробар

    4 1 Отговор
    От кога горските предприятия са фирми генериращи печалба? Утре ще кажат че майките им работят на загуба щото турските тираджии вече ги подминават на магистралата.

    09:02 23.05.2026

  • 8 Мишел

    15 1 Отговор
    Залесяването приключи със социализма, тогава започна поголовната сеч. Сега свършиха горите.

    Коментиран от #11, #15

    09:05 23.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Глупости

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    сега има много повече гористи масиви отколкото 89та. Ама ти откъде да знаеш?

    Коментиран от #14

    09:33 23.05.2026

  • 12 В нашето село

    3 0 Отговор
    Гората се запали. Хората виждаха, но нито един НЕ иска до ходи да я гаси. Вдигна се дим до небето. Никого не интересуваше. Защо? По време на бай Тошо ни даваха безплатни обекти есента, да си сечем дърва за зимата и всички се огрявахме тогава БЕЗПЛАТНО... Тези сега взеха гората. Некакви ТИРове всеки ден изсичат всичко, продават в Гърция и си прибират парите за тях си. А ние трабва да плащаме по 600 евро сега и повече за дърва за огрев. Никакви безплатни дърва за нас. А за дървената мафия- безплатно. Мани, мани... АНТИ-демокрация е. Тогава да им изгори цялата гора... Не ни интересува!

    09:33 23.05.2026

  • 13 Бангаранга иска промяна-ето я

    5 0 Отговор
    На това му се казва ,горските предприятия са във бангаранга ,сега и во веки веков. А и не само те. Да вземем В и К мрежата и т.н. Много по важни са самолетите цистерни на САЩ на летище София. Без тях не може. Горските редприятия са отживелица.

    Коментиран от #17

    09:37 23.05.2026

  • 14 Да, да ...

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Глупости":

    Твоите са глупости... След 1989 г нито едно дърво не е залесено. А по време на соца ходихме даже и като ученици да залесяваме борчета... И след време ходихме да ги прокопаваме, отстраняване на плевели около тях. На ден ни плащаше Горското тогава 3-4 лева надница. А 4 лева беше 1 кг шпеков салам. Един хляб, смесено брашно, тип Добруджа струваше 26 ст. Чудесен и безгрижен беше живота тогава.

    Коментиран от #16

    09:37 23.05.2026

  • 15 Соряло

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    края на социализма/1990 г. горската площ в България е по-голяма с около 600 хил. хектара, или приблизително 18%. Провери в chatgpt и стига си писал наизуст. Днешната икономика на България много по-голяма отколкото 1989 колкото и да не им се иска на разни любители на комунизма.

    09:39 23.05.2026

  • 16 Продължаваш

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да, да ...":

    да говориш неверни неща. Има данни в интернета, пратих ти ги. Не спори с фактите моля те. Това че я твоите фантазии че в България нищо не в построено от 1989 насам са си твои теории и вярвания. Фактите са други.

    Коментиран от #18

    09:42 23.05.2026

  • 17 Точно така

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Бангаранга иска промяна-ето я":

    Ние вече сме завършена Бангаранга... Ха-ха-ха... От една модерна и развита индустриална страна 1980-та г, развита култура, образование, имахме и "Балканите без ядрена зона" тогава... Днеска сме едно тъпо Бангаранга племе с мъниста закичено и подчинено на колонизаторите... А подскача и пее банга ранга и се радва, че сме роби...

    09:44 23.05.2026

  • 18 Абе аз съм живял

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Продължаваш":

    Тогава и двам. И виждам днес гората от другата страна на къщата ми е... Вече само чакали обикалят там. И дървената мафия изсече почти всичко. НИТО едно дръвче не е залесено. Стара планина... А в нета мога и аз да пиша, каквото си искам. Стига да има кой да вярва.

    09:47 23.05.2026

  • 19 бай Бончо

    5 0 Отговор
    Гледайте сега разлика .При Бай Тошо , масово залесяване с различни видове , при демокрацията масово сеч и продажба и пак са на минус . Абе как преди е имало залесяване и контролирана сеч и са били на плюс , а сега са на минус.Даже сега май не залесяват много, много

    09:59 23.05.2026

  • 20 социалист -анти капиталист

    6 0 Отговор
    Не спорете .Ако искате да видите истинската България преди 1989 година , изгледайте около 30 минутните клипчета в Ютуб които се казват България която съградихме

    10:01 23.05.2026

  • 21 На измамника Бо(га)таш

    2 0 Отговор
    калинките ще ги спасят. Ама някой друг път - може би, ако му дадете още по-голяма власт за втори мандат 😂😂

    10:16 23.05.2026

  • 22 Сандо

    2 0 Отговор
    Всичките гори на България ли трябва да изсекат за да излязат на печалба?Този натрапен ни капитализъм разката фамилията на държавата и народа ни!

    10:24 23.05.2026

  • 23 инж. лесовъдка

    0 0 Отговор
    М.Плугчиева няма ли да вземе отношение,да посочи решение?Ама що ли е.Президентката ни любима я взема при нея на сладка хранилка държавна.И тя е "социалистка",колкото аватарката и.Пък горите-какво толкова да я вълнуват зер да си наруши рахатлъка!

    10:32 23.05.2026

