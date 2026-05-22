Левски ще продава звезда в Англия

22 Май, 2026 11:28 927 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски може да продаде една от големите си звезди в Англия. Британският скаут Джеймс Дулан, който в последния месец е следил изкъсо родното първенство, е предложил Майкон на клубове от Чемпиъншип. Той публикува част от доклада си за бразилеца на сайта The Balkan Angle.

„Майкон е много технически надарен ляв краен защитник, който би паснал на отбори с доминиращо притежание на топката в Чемпиъншип. Изключително комфортно се чувства при получаване на топката под натиск. Той играе бързо в последователности с едно и две докосвания във всички зони на терена и допринася сериозно за циркулацията на топката при изграждането на атаките.

С топка предлага тактическа гъвкавост. Способен е да влиза навътре в централни зони, за да подпомага халфовата линия, или агресивно да дублира по фланга отвън. Той беше основно „творческо влияние“ за Левски през целия сезон.

Има обаче физически ограничения, които клубовете трябва да вземат предвид. На по-къси дистанции има достатъчно ускорение, за да избухне покрай съперници или да се възстанови дефанзивно, но на по-дълги разстояния скоростта му видимо спада.

От системна гледна точка има въпросителни дали профилът му естествено подхожда на структура с трима централни защитници. В момента се чувства по-комфортно в отбрана четирима, за да може избирателно да влиза навътре в средата на терена или да напада по крилото“, анализира британецът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

