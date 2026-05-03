Президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем: Макс Верстапен ще липсва, ако се оттегли

Президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем заяви, че Формула 1 ще продължи да се развива, дори ако Макс Верстапен реши да се оттегли след края на сезона, предава БТА. „Ако той си тръгне, ще ни липсва, но спортът ще продължи. Толкова много звезди и отбори са идвали и са си отивали, но Формула 1 винаги остава“, коментира президентът на Международна автомобилна федерация по време на уикенда за Гран При на Маями.

Макс Верстапен неведнъж е изразявал недоволството си от новите технически правила, които ще влязат в сила през 2026 година. Нидерландецът смята, че промените ще принудят пилотите да правят прекалено много компромиси на пистата и дори намекна, че това може да бъде последният му сезон в спорта. По време на петседмичната пауза във Формула 1, наложена след отменените стартове в Бахрейн и Саудитска Арабия заради конфликта в Иран, ФИА предприе промени в регулациите за двигателите и обсъди с пилотите възможни подобрения по болидите. Въпреки това четирикратният световен шампион настоява за още по-сериозни промени.

„Това не е достатъчно, за да се почувстваме истински удовлетворени. Надявам се догодина да има наистина големи промени“, заяви Макс Верстапен.

Мохамед Бен Сулайем разкри още, че наскоро е разговарял с пилота на Ред Бул и според него думите на Верстапен не означават непременно, че той действително възнамерява да напусне спорта.

Президентът на ФИА коментира и бъдещето на Кристиан Хорнер, който беше освободен от Ред Бул миналото лято след две десетилетия начело на тима. „Говоря с него редовно и усещам, че ще се върне“, заяви Бен Сулайем по адрес на Хорнер, който ръководеше отбора още от дебюта му във Формула 1 през 2005 година и спечели осем титли при пилотите.



Основното състезание в Маями днес ще стартира по-рано от планираното заради очакваните проливни валежи и гръмотевични бури, като началният час е 20:00 българско време.