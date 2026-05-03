Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем: Макс Верстапен ще липсва, ако се оттегли

Президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем: Макс Верстапен ще липсва, ако се оттегли

3 Май, 2026 15:00 618 3

  • макс верстапен-
  • формула 1-
  • мохамед бен сулайем-
  • хорнер-
  • ред бул

Нидерландецът неведнъж е изразявал недоволството си от новите технически правила

Президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем: Макс Верстапен ще липсва, ако се оттегли - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем заяви, че Формула 1 ще продължи да се развива, дори ако Макс Верстапен реши да се оттегли след края на сезона, предава БТА. „Ако той си тръгне, ще ни липсва, но спортът ще продължи. Толкова много звезди и отбори са идвали и са си отивали, но Формула 1 винаги остава“, коментира президентът на Международна автомобилна федерация по време на уикенда за Гран При на Маями.

Макс Верстапен неведнъж е изразявал недоволството си от новите технически правила, които ще влязат в сила през 2026 година. Нидерландецът смята, че промените ще принудят пилотите да правят прекалено много компромиси на пистата и дори намекна, че това може да бъде последният му сезон в спорта. По време на петседмичната пауза във Формула 1, наложена след отменените стартове в Бахрейн и Саудитска Арабия заради конфликта в Иран, ФИА предприе промени в регулациите за двигателите и обсъди с пилотите възможни подобрения по болидите. Въпреки това четирикратният световен шампион настоява за още по-сериозни промени.

„Това не е достатъчно, за да се почувстваме истински удовлетворени. Надявам се догодина да има наистина големи промени“, заяви Макс Верстапен.

Мохамед Бен Сулайем разкри още, че наскоро е разговарял с пилота на Ред Бул и според него думите на Верстапен не означават непременно, че той действително възнамерява да напусне спорта.

Президентът на ФИА коментира и бъдещето на Кристиан Хорнер, който беше освободен от Ред Бул миналото лято след две десетилетия начело на тима. „Говоря с него редовно и усещам, че ще се върне“, заяви Бен Сулайем по адрес на Хорнер, който ръководеше отбора още от дебюта му във Формула 1 през 2005 година и спечели осем титли при пилотите.

Основното състезание в Маями днес ще стартира по-рано от планираното заради очакваните проливни валежи и гръмотевични бури, като началният час е 20:00 българско време.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ф1 Няма

    2 0 Отговор
    От години, има едно дирижирано от бокса псевдо състезание. Првърнали са аха в Марио карт.. мини оттук за да задействаш нещо си.. оттам..банан...

    15:15 03.05.2026

  • 2 Аз123456789

    2 0 Отговор
    Колко състезания е печелил тоя камилар, дето е шеф на ФИА? А, да, имал пари.... Е вече Иран му ги намалиха 😁😁😁

    15:37 03.05.2026

  • 3 Дън Бай

    0 0 Отговор
    Така е, когато магаретар ти дава акъл!

    15:50 03.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове