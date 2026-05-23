Хари Кейн изведе Байерн Мюнхен до триумф в Купата на Германия с впечатляващ хеттрик

Байерн Мюнхен надигра миналогодишния носител на Купата на Германия – Щутгарт, с класическото 3:0. Главният герой на финала безспорно бе Хари Кейн, който реализира хеттрик и се превърна в истинския архитект на победата.

От първия съдийски сигнал "швабите" демонстрираха амбиция и желание да защитят трофея си, като създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на Байерн. Въпреки това, през първото полувреме защитата на баварците устоя на натиска, а головите положения липсваха.

След почивката Байерн Мюнхен постепенно пое контрола върху играта. В 55-ата минута Майкъл Олисе проби по дясното крило и центрира прецизно, а Хари Кейн с хищнически усет засече топката с глава и откри резултата. Това попадение даде криле на баварците, които заиграха още по-уверено.

В 80-ата минута Кейн бе близо до втори гол с мощен изстрел от дистанция, който разтресе напречната греда. Само секунди по-късно Луис Диас се възползва от разбъркване в наказателното поле и подаде към Кейн, който с елегантно завъртане и точен удар удвои преднината на Байерн.

В добавеното време, след центриране на Олисе, Анджело Щилер игра с ръка в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Хари Кейн не трепна и с хладнокръвие оформи своя хеттрик, слагайки точка на спора – 3:0 за Байерн Мюнхен.