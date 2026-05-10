От Red Bull казаха за бъдещето на Верстапен

10 Май, 2026 18:59 641 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тимът на Red Bull във Формула 1 иска да се върне на върха през 2027 година, заяви френският директор на отбора Лоран Мекис, цитиран от АФП. Той отрече и слуховете за напускане на четирикратния световен шампион Макс Верстапен.

В интервю за АФП 49-годишният инженер уверява, че парижанинът Исак Аджар е "солиден" и "много добре интегриран" в тима, който шесткратен шампион и при конструкторите, за последно през 2022 и 2023 с Ферстапен.

Нидерландският пилот бе на крачка от спечелването на пета титла в края на миналия сезон, но има труден старт през настоящата кампания, като е на седмо място с класирането, а отборът е далеч от Mercedes, Ferrari и McLaren.

"Не успяхме да дадем на Макс и Исак кола, която да има нужната постоянност и да имат необходимата сигурност", признава Макис. "Макс е в центъра на нашия проект. Той е с нас във всеки проблем. Замесен е във всичките ни стратегически решения за бъдещето", каза още Лоран Макис.

"Празнувахме десет години на Макс в Оракъл Red Bull Рейсинг. Докато успяваме да му даваме бърза кола година след година, ще го виждате усмихнат", обеща директорът.

Французинът, който прекара голяма част от кариерата си в групата на Red Bull - Торо Росо, Рейсинг Булс и Red Bullс Рейсинг, който ръководи от юли, подкрепя и Исак Аджар, който кара едва втория си сезон във Формула 1 и първи редом до Верстапен.


