България загуби от Полша в последния си мач от волейболния турнир Silesia Cup

Полша спечели приятелския волейболен турнир Silesia Cup, след като победи България с 3:0 (25:17, 25:17, 25:15). Нашите можеха да си позволят загуба с 2:3, за да триумфират с трофея. И за двата отбора турнирът беше част от подготовката за Лигата на нациите. От българския състав отсъстваха Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов.
Двубоят започна с доста сериозно превъзходство на Полша. Домакините поведоха с 4:1 и повече не изпуснаха аванса си. Блокадата на Полша работеше на най-високо ниво и това ни създаде доста проблеми. Почти непрекъснато атаките не се сблъскваха с нея и преднината на „дружина полска“ растеше. Залата в Катовице допълнително даваше криле на домакините. Полша взе частта с 25:17.
Вторият гейм започна и вървя доста по-равностойно. Българите се справяха добре до 9:9, когато се оказа и последното равенство в частта. Безспорен факт е, че грешките в състава на домакините бяха твърде малко. Вторият гейм завърши след девет от десет точки за тима на Полша.
Треньорът Джанлоренцо Бленджини беше много критичен при едно от прекъсванията. В третия гейм ситуацията не се различи особено. Твърде бързо Полша поведе с 9:3 и си гарантира победата и трофея. Разликата само се увеличаваше и стигна до 14:5. Накрая Полша затвори мача с 25:15.
На турнира България постигна победи срещу Украйна и Сърбия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радой Ралин и ромска България
Третият българин ще предаде първите двама, а четвъртият просто ще избяга. 😂😂👍
Коментиран от #3
23:18 23.05.2026
2 Тръмп
Коментиран от #4
23:31 23.05.2026
3 Абе
До коментар #1 от "Радой Ралин и ромска България":Още българи има ли в България?
23:43 23.05.2026
4 Цък
До коментар #2 от "Тръмп":Трите звезди, забравяш капитана
00:00 24.05.2026