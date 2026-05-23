България загуби от Полша в последния си мач от волейболния турнир Silesia Cup

Полша спечели приятелския волейболен турнир Silesia Cup, след като победи България с 3:0 (25:17, 25:17, 25:15). Нашите можеха да си позволят загуба с 2:3, за да триумфират с трофея. И за двата отбора турнирът беше част от подготовката за Лигата на нациите. От българския състав отсъстваха Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов.

Двубоят започна с доста сериозно превъзходство на Полша. Домакините поведоха с 4:1 и повече не изпуснаха аванса си. Блокадата на Полша работеше на най-високо ниво и това ни създаде доста проблеми. Почти непрекъснато атаките не се сблъскваха с нея и преднината на „дружина полска“ растеше. Залата в Катовице допълнително даваше криле на домакините. Полша взе частта с 25:17.

Вторият гейм започна и вървя доста по-равностойно. Българите се справяха добре до 9:9, когато се оказа и последното равенство в частта. Безспорен факт е, че грешките в състава на домакините бяха твърде малко. Вторият гейм завърши след девет от десет точки за тима на Полша.

Треньорът Джанлоренцо Бленджини беше много критичен при едно от прекъсванията. В третия гейм ситуацията не се различи особено. Твърде бързо Полша поведе с 9:3 и си гарантира победата и трофея. Разликата само се увеличаваше и стигна до 14:5. Накрая Полша затвори мача с 25:15.

На турнира България постигна победи срещу Украйна и Сърбия.