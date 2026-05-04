Борислава Иванова с три титли от Държавното първенство по спортна аеробика

Всички най-добри състезатели взеха участие в 37-о Държавно първенство за мъже и жени и 30-о за юноши, девойки и деца, което се проведе през уикенда в Пловдив.

При жените на първо място в категория индивидуално е Борислава Иванова, следвана от Моника Джамбова и Мериан Трендафилова. При индивидуално мъже Александър Мишинков стана шампион.

При смесените двойки златото взеха Борислава Иванова и Христо Манолов, а на втора позиция са Александър Мишинков и Християна Златанова. В категория групи триумфираха Борислава Иванова, Христо Манолов, Александър Мишинков, Християна Златанова и Моника Джамбова.

"Тази година Съюзът по аеробика не подготвя в мъже и жени категория тройки, защото всички усилия са хвърлени в смесени двойки и групи, тъй като Световното първенство през месец септември в Памплона, Испания, ще бъде квалификация за Европейските игри, които ще се проведат следващата година в Истанбул. Квотите за тези Европейски игри ще се вземат от Световното първенство в Памплона и Международния олимпийски комитет, по чиято егида се организират тези Европейски игри във всички видове спортове, които имат неолимпийски дисциплини, а за аеробиката категориите са смесени двойки и групи. Така че голямата цел на България е да завоюва квота тази година на Световното първенство и за двете възможни категории - смесени двойки и групи", каза за БТА президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева.

В юноши и девойки старша възрасти индивидуално девойки 15-17 години Неда Запрянова е първа, втора Виктория Крушарска, а трета Стефани Лечева. Атанас Благоев е победител при юношите и заедно с партньорката си Стефани Лечева триумфираха на смесени двойки. В категория тройки на първо място са европейските шампионки от миналата година Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова, на второ място са Стефани Лечева, Мария Вълчева и Неда Запрянова, а на трето Мария Черпокова, Ива Агова и Анна Пашова. В категория групи златни медалисти са Неда Запрянова, Виктория Крушарска, Кристина Костова, Теодора Рибарова и Мария Вълчева. След тях са другата група в състав Мария Черпокова, Ива Агова, Анна Пашова, Ивайла Чакмакова и Магдалена Хаджиева.

"Това държавно първенство беше един от етапите за определяне на националния отбор на България, който ще представи страната ни на Световното първенство за юноши, девойки, мъже и жени през септември в Испания. Следват още едно контролно, след което през месец юни мъже, жени и основният отбор, определен сега от това Държавно първенство в юноши и девойки старша възраст, ще заминат за участие на Световна купа в Баку, където ще има съпътстващ турнир за юноши и девойки старша възраст. След което ще имат още едно национално голямо състезание за контрола и почваме юли и август сериозната подготовка за Световното първенство през септември", добави Димитрина Къндева.