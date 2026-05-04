Шофьор остана без книжка заради фалшиво положителен тест за наркотици

Напълно невинен шофьор остана без книжка. Мъж твърди, че е стоял над половин час на студа, принуден да търка тампон в устата си за полеви тест за наркотици. По думите му полицаите настоявали да продължава да търка „докато посинее“. Последвал арест, а кръвният тест по-късно излиза отрицателен. Табелите на автомобила са върнати. Но - мъжът остава без книжка. Причината е, че съдията е в отпуск, съобщава Нова ТВ.

"През декември 2025 година ме спряха за проверка. В София. На „Цариградско шосе“. Това разказа в „Здравей, България” потърпевшият водач Акиф Тархан.

Проверката започнала с въпроси дали мъжът е употребявал алкохол. "Отрекох. Последва проба с дрегер. След това ме попитаха дали съм употребявал наркотични вещества или техни аналози. Отново казах, че не съм. Поканиха ме да направим тест за наркотици. Един от полицаите ми каза да търкам тампона в устата си и да продължавам - докато „посинее“. Добави, че ако не посинее, ще направим още един тест", разказа водачът.

По думите му тампонът "посинял" след около 20 минути. "Бяхме навън, извън автомобила. Температурата беше около нула градуса. Беше много студено, а аз бях тънко облечен. Общо около 40 минути стоях навън, докато ми правят тест за наркотици. Отне повече време, защото устата ми беше пресъхнала и нямах достатъчно слюнка", твърди Акиф.

Водачът попитал полицая дали е запознат, че тези тестове понякога дават фалшиви резултати. Униформеният отговорил уверено, че това няма как да стане. "Каза ми: „Ако не си употребявал, тестът няма да покаже нищо“. Въпреки това тестът отчете бензодиазепини. Един от полицаите дори няколко пъти ме посъветва да не давам кръвна проба, защото каквото е показал полевият тест, щяло да излезе и в кръвната експертиза. Аз категорично отказах да се съглася и настоях да дам кръв", заявява потърпевшият.

След положителният резултат от теста - той бил задържан. Дошла и мобилна група, която описала автомобила, докато той давал проба във ВМА, която по-късно го оневинява.

"След случилото се вдигнах високо кръвно. Започнах да страдам от безсъние и често се будя през нощта. Обжалвах принудителните административни мерки. Когато делото за книжката стигна до съда, казаха, че експертизата от ВМА още не е готова и ще изискат тя да бъде изготвена по-бързо. Следващото дело беше насрочено чак за юни – три месеца по-късно. През април излезе решението по делото за автомобила. Там съдът категорично приема, че съм невинен. На 22 април получих съдебното решение, в което се посочва, че експертизата от ВМА доказва, че в кръвта и урината ми няма алкохол и наркотични вещества", посочва Акиф.

И допълва: "Казаха ми, че делото трябва да приключи на 8 юни и едва тогава ще мога да си върна свидетелството за управление. Съдията още през март е отложил делото за юни, тъй като излиза в отпуск. Тогава все още нямаше резултати от ВМА. После експертизата излезе, и е отрицателна, но аз все още нямам книжка. Имам автомобил, който ми беше върнат, но нямам свидететлство за управление", твърди той.

И споделя, че заради отнената му книжка трудно стига до работа. "Имам дете на 7 години, което живее на около 80 километра от София. Изключително трудно ми е да се виждам с него и да пътуваме заедно", заяви потърпевшият шофьор.