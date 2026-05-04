Шофьор остана без книжка заради фалшиво положителен тест за наркотици

4 Май, 2026 08:04 1 018 23

Свидетелството му за управление все още не е върнато заради съдия в отпуск

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Напълно невинен шофьор остана без книжка. Мъж твърди, че е стоял над половин час на студа, принуден да търка тампон в устата си за полеви тест за наркотици. По думите му полицаите настоявали да продължава да търка „докато посинее“. Последвал арест, а кръвният тест по-късно излиза отрицателен. Табелите на автомобила са върнати. Но - мъжът остава без книжка. Причината е, че съдията е в отпуск, съобщава Нова ТВ.

"През декември 2025 година ме спряха за проверка. В София. На „Цариградско шосе“. Това разказа в „Здравей, България” потърпевшият водач Акиф Тархан.

Проверката започнала с въпроси дали мъжът е употребявал алкохол. "Отрекох. Последва проба с дрегер. След това ме попитаха дали съм употребявал наркотични вещества или техни аналози. Отново казах, че не съм. Поканиха ме да направим тест за наркотици. Един от полицаите ми каза да търкам тампона в устата си и да продължавам - докато „посинее“. Добави, че ако не посинее, ще направим още един тест", разказа водачът.

По думите му тампонът "посинял" след около 20 минути. "Бяхме навън, извън автомобила. Температурата беше около нула градуса. Беше много студено, а аз бях тънко облечен. Общо около 40 минути стоях навън, докато ми правят тест за наркотици. Отне повече време, защото устата ми беше пресъхнала и нямах достатъчно слюнка", твърди Акиф.

Водачът попитал полицая дали е запознат, че тези тестове понякога дават фалшиви резултати. Униформеният отговорил уверено, че това няма как да стане. "Каза ми: „Ако не си употребявал, тестът няма да покаже нищо“. Въпреки това тестът отчете бензодиазепини. Един от полицаите дори няколко пъти ме посъветва да не давам кръвна проба, защото каквото е показал полевият тест, щяло да излезе и в кръвната експертиза. Аз категорично отказах да се съглася и настоях да дам кръв", заявява потърпевшият.

След положителният резултат от теста - той бил задържан. Дошла и мобилна група, която описала автомобила, докато той давал проба във ВМА, която по-късно го оневинява.

"След случилото се вдигнах високо кръвно. Започнах да страдам от безсъние и често се будя през нощта. Обжалвах принудителните административни мерки. Когато делото за книжката стигна до съда, казаха, че експертизата от ВМА още не е готова и ще изискат тя да бъде изготвена по-бързо. Следващото дело беше насрочено чак за юни – три месеца по-късно. През април излезе решението по делото за автомобила. Там съдът категорично приема, че съм невинен. На 22 април получих съдебното решение, в което се посочва, че експертизата от ВМА доказва, че в кръвта и урината ми няма алкохол и наркотични вещества", посочва Акиф.

И допълва: "Казаха ми, че делото трябва да приключи на 8 юни и едва тогава ще мога да си върна свидетелството за управление. Съдията още през март е отложил делото за юни, тъй като излиза в отпуск. Тогава все още нямаше резултати от ВМА. После експертизата излезе, и е отрицателна, но аз все още нямам книжка. Имам автомобил, който ми беше върнат, но нямам свидететлство за управление", твърди той.

И споделя, че заради отнената му книжка трудно стига до работа. "Имам дете на 7 години, което живее на около 80 километра от София. Изключително трудно ми е да се виждам с него и да пътуваме заедно", заяви потърпевшият шофьор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин

    22 0 Отговор
    Това са измамните схеми на Тиквата и Прасето

    08:18 04.05.2026

  • 3 Съди

    21 0 Отговор
    мвр! До дупка!Ако ли не, държавата!

    08:19 04.05.2026

  • 4 гост

    11 0 Отговор
    Колкото и да не му се иска на човека да съди МВР и лично поличайте който са били там.

    08:19 04.05.2026

  • 5 Пич

    21 0 Отговор
    Докога бе ?! Ами - докато блеете!!! Не трябва да приключвате с дело за номерата и книжката, и да мислите, че сте победили!!! Трябва да продължите - дело срещу държавата, дело срещу МВР, дело срещу конкретните, които са ви държали на студа, исковете за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, , за умишлен тормоз, за поставянето ви в състояние на тревожност.....

    08:20 04.05.2026

  • 6 Милчо

    1 7 Отговор
    Със сигурност,послъгва...

    08:21 04.05.2026

  • 7 Кофти

    12 0 Отговор
    В фалшива България фалшиви тестове

    08:21 04.05.2026

  • 8 Перо

    14 0 Отговор
    Министрите на МВР няма ли да вземат мерки за корумпираната система при обществените поръчки? До кога ще се търпи това безобразие и бюджета да плаща съдебните разходи от некадърност и корупция?

    08:22 04.05.2026

  • 9 Някой

    20 0 Отговор
    Това са тестовете, с които самите полицаи отказаха да се тестват преди смяна, нали? Защото дават в 50% от случаите (тука има-тука нема) фалшиво положителни резултати. И по този начин се вгорчава живота на доста водачи. Какви трябва да са компенсациите за фалшиво положителен тест, който води до дерегистрация на автомобила, арест и отнемане на шофьорска книжка на човек? След 6 месеца може и да излезе кръвната проба, но живота на човек може да е съсипан. Репутация, работа - всичко отива на вятъра, а тъпанарите от МВР ти казват "извинявай с половин уста.

    Коментиран от #23

    08:22 04.05.2026

  • 10 Съвет

    7 0 Отговор
    Преди теста си изплакнете устата няколко пъти с вода

    Коментиран от #20

    08:23 04.05.2026

  • 11 трясъ

    7 0 Отговор
    ...полицаите настоявали да продължава да търка „докато посинее,позеленее,а после и да порозовее.“.Голямо търкане да е. И в един момент:"-Шок!-Виж ти!".....

    08:24 04.05.2026

  • 12 Мдааа

    11 0 Отговор
    Фалшивоположителните бухалки на ГЕРБ продължават да съсипват животи!

    08:25 04.05.2026

  • 13 Местния Козар

    7 0 Отговор
    Сега ще кара ли изпит по новите им тъпотии ????

    08:25 04.05.2026

  • 14 глоги

    6 1 Отговор
    Във фалшива България - фалшиви тестове. ТАКА СЕ ПИШЕ,А НЕ В!УЧИ ГРАМАТИКАТА БЪЛГАРСКА ЧОВЕЧЕ!

    08:26 04.05.2026

  • 15 Трол

    2 6 Отговор
    Полека-лека ще се разчисти пътното платно от досадни карачи и ще останат само колите на успелите и богати българи.

    08:27 04.05.2026

  • 16 още

    5 1 Отговор
    ... тампонът също е "посинял" от студъ след около 20 минути. Бъррррр!

    08:32 04.05.2026

  • 17 комисар Ушев

    2 2 Отговор
    Не може да бъде, тези тестове са 100%. Само когато се тестват колеги с тях дават отклонение, ама тия тестове не са предназначени за полицаи.

    08:34 04.05.2026

  • 18 Шумен

    6 0 Отговор
    Съд за тази ОПГ-МВР Структура, направо трябва да се закрива, то това са чисти бандити облечени в униформи!

    08:36 04.05.2026

  • 19 Народна милиция

    2 0 Отговор
    Полевите тестове, които ползва КАТ са за спешно отделение, а не за пътни проверки и отнемане на книжки, номера и глоби. Всеки, който се интересува от темата, го знае много добре. Обаче КАТериците "работят" в комбина с корумпираната съдебна система и затова си позволяват произвол и превишаване на правомощията. Пенсионираните милиционери пък ги уредиха в трол системата, пак на държавна хранилка.

    08:38 04.05.2026

  • 20 Страдалец

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Съвет":

    Проверен съвет.Носете си в колата един банан.Когато ви спрат за проверка отхапете колкото може повече от банана и го дъвчете колкото може по-дълго и го глътнете. Със сигурност алкохолните пари ще бъдат изчезнали нацяло или в пъти по-малко. На дрегера ще покаже нула или съвсем нисък промил.А за наркотик ще твърда НУЛА !

    08:42 04.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гост

    0 0 Отговор
    това е - "произведено в МВР" - сякаш всеки е престъпник до доказване на противното

    08:44 04.05.2026

  • 23 Марио

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Така е. Направиха полицията като служители в мобилни оператори, имат таргети. За да ги постигнат някои оперативни даже подхвърлят разни пакетчета по колите при проверка.

    08:44 04.05.2026

