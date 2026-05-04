Спортът по ТВ в понеделник (4 май)

4 Май, 2026 07:50 525 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (4 май) - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Евроспорт 1

15:00 Снукър: СП в Шефилд, финал, Шон Мърфи - У Идзъ (III сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, финал, Шон Мърфи - У Идзъ (IV сесия)

Евроспорт 2

16:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, II етап

Диема спорт 2

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Нотингам"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Съндърланд"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Манчестър Сити"

Диема спорт

17:45 Футбол: Втора лига, "Вихрен" - "Фратрия"

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №3, "Черно море" - "Спартак" (Плевен)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Алмерия" - "Мирандес"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Лацио"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Фиорентина"

Ринг

19:30 Футбол: Премиършип, "Хартс" - "Рейнджърс"
22:15 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Витория" (Гимараеш)

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Реал Сосиедад"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

