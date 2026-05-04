Новини
Любопитно »
Ралица Паскалева се омъжи за бащата на децата си, Теодор Салпаров

Ралица Паскалева се омъжи за бащата на децата си, Теодор Салпаров

4 Май, 2026 08:15 853 6

  • ралица паскалева-
  • теодор салпаров-
  • сватба-
  • омъжи

Сватбата на Ралица и Теодор е била на морето

Ралица Паскалева се омъжи за бащата на децата си, Теодор Салпаров - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ралица Паскалева потвърди новината, че вече е официална съпруга на волейболиста Теодор Салпаров, с когото имат двама синове. Водещата на "Игри на волята" показа във вторник снимки от сватбата си. Тържеството е било в тесен кръг и без много претенции миналото лято.

Звездата от екстремното риалити на NOVA покани фенките си в социалните мрежи да ѝ покажат свои снимки като булки. Тя "даде тон", като първа публикува сватбени кадри. Единият е с мъжа ѝ Теодор Салпаров, а другият – с домашния любимец. По този начин актрисата индиректно потвърди новина още от август миналата година. Тогава вестникът ни писа, че е вдигнала на морето тайна сватба със Салпаров, тъй като актрисата показа в мрежата снимка на венчалната си халка, която носи до годежния си пръстен с камък с форма на сърце.

От новите снимки става ясно, че сватбата е била съвсем скромна. Булката не е била в дантели, шлейфове и дълги воали, а в удобна и непретенциозна бяла рокля, която подчертава естествената ѝ красота, вместо да отвлича вниманието от нея към дрехата. Косата ѝ е била разпусната на вълни около лицето, а в сватбения ѝ букет е имало малки розички и полски цветя. Той е кореспондирал с ризата на младоженеца с жълти и сини флорални мотиви.

Говори се, че сватбата на Ралица и Теодор е била на морето миналото лято в някоя от почивките от снимки на шоуто "Игри на волята". Именно заради тези снимки булката не е разполагала с много време за организация, пищни тържества и сватбени пътешествия. Последното най-вероятно е направено след заснемането на екстремното риалити.

Паскалева и Салпаров бяха сгодени с години, но актрисата винаги е твърдяла, че не бърза със сватбата и не държи на нея. Вместо това тя роди две деца на волейболиста. Миналото лято обаче двойката явно е преценила, че е настъпил точният момент за брак, и Ралица показа свои кадри, снимани от сватбената фотографка Ганка Михайлова. На едната от снимките ясно се виждаше нейната брачна халка – близък план на дясната ръка на актрисата. Паскалева тогава нито потвърди, нито отрече, че се е омъжила.

Ралица и Теодор са сгодени от 2017 г. Салпаров падна на коляно пред актрисата по време на ваканция на остров Бали. Година по-късно тя му роди син, а още пет години след това – втори син. Волейболистът има и трети син, но от брака си с Бойка Делиева, приключил преди връзката с Паскалева, пише "Уикенд".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щукар

    1 0 Отговор
    Ура,другари! И да живей!Повече деца да има в България,че я закъсваме здраво!

    08:19 04.05.2026

  • 2 Въй

    1 0 Отговор
    Теодор Салпаров, с когото имат двама синове,се е оженил за нея.Нали е ясно?!

    08:21 04.05.2026

  • 3 1488

    3 2 Отговор
    а до ся що курвя ???

    08:23 04.05.2026

  • 4 Хаай, хавте...

    2 1 Отговор
    Начи сега ще я жасаме нелегално...

    08:23 04.05.2026

  • 5 влък

    1 1 Отговор
    А домашният й любимец има ли снимка, като булка или, като зет?!

    08:30 04.05.2026

  • 6 тортиля

    0 0 Отговор
    Този камък с формата на сърце от стената на сградата,на Народното събрание ли е изчегъртан? А?!.

    08:44 04.05.2026