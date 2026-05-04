Ралица Паскалева се омъжи за бащата на децата си, Теодор Салпаров

Ралица Паскалева потвърди новината, че вече е официална съпруга на волейболиста Теодор Салпаров, с когото имат двама синове. Водещата на "Игри на волята" показа във вторник снимки от сватбата си. Тържеството е било в тесен кръг и без много претенции миналото лято.

Звездата от екстремното риалити на NOVA покани фенките си в социалните мрежи да ѝ покажат свои снимки като булки. Тя "даде тон", като първа публикува сватбени кадри. Единият е с мъжа ѝ Теодор Салпаров, а другият – с домашния любимец. По този начин актрисата индиректно потвърди новина още от август миналата година. Тогава вестникът ни писа, че е вдигнала на морето тайна сватба със Салпаров, тъй като актрисата показа в мрежата снимка на венчалната си халка, която носи до годежния си пръстен с камък с форма на сърце.

От новите снимки става ясно, че сватбата е била съвсем скромна. Булката не е била в дантели, шлейфове и дълги воали, а в удобна и непретенциозна бяла рокля, която подчертава естествената ѝ красота, вместо да отвлича вниманието от нея към дрехата. Косата ѝ е била разпусната на вълни около лицето, а в сватбения ѝ букет е имало малки розички и полски цветя. Той е кореспондирал с ризата на младоженеца с жълти и сини флорални мотиви.

Говори се, че сватбата на Ралица и Теодор е била на морето миналото лято в някоя от почивките от снимки на шоуто "Игри на волята". Именно заради тези снимки булката не е разполагала с много време за организация, пищни тържества и сватбени пътешествия. Последното най-вероятно е направено след заснемането на екстремното риалити.

Паскалева и Салпаров бяха сгодени с години, но актрисата винаги е твърдяла, че не бърза със сватбата и не държи на нея. Вместо това тя роди две деца на волейболиста. Миналото лято обаче двойката явно е преценила, че е настъпил точният момент за брак, и Ралица показа свои кадри, снимани от сватбената фотографка Ганка Михайлова. На едната от снимките ясно се виждаше нейната брачна халка – близък план на дясната ръка на актрисата. Паскалева тогава нито потвърди, нито отрече, че се е омъжила.

Ралица и Теодор са сгодени от 2017 г. Салпаров падна на коляно пред актрисата по време на ваканция на остров Бали. Година по-късно тя му роди син, а още пет години след това – втори син. Волейболистът има и трети син, но от брака си с Бойка Делиева, приключил преди връзката с Паскалева, пише "Уикенд".