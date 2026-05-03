Кими Антонели спечели в Маями

Андреа Кими Антонели спечели третата си победа за сезона във Формула 1, след като триумфира в Гран при на Маями след впечатляващ дуел с Ландо Норис, предава БТА. 19-годишният пилот на Мерцедес увеличи аванса си в генералното класиране на 20 точки пред съотборника си Джордж Ръсел, който завърши четвърти.

Стартът в Маями бе хаотичен. Шарл Льоклер, Антонели и Макс Верстапен водиха ожесточена битка за първата позиция още в началните завои. Верстапен се завъртя след инцидентна ситуация, а скоро след това автомобилът за сигурност излезе на трасето след катастрофи на Исак Хаджар и Пиер Гасли.

След рестарта Льоклер запази лидерството, но в 13-ата обиколка Норис го изпревари и поведе. Малко по-късно и Антонели премина пред пилота на Ферари.

След серията от спирания в бокса именно италианецът излезе начело пред Норис и Верстапен. В заключителните 20 обиколки Антонели и Норис се откъснаха напред и оформиха директен спор за победата.

В крайна сметка пилотът на Мерцедес финишира с аванс от 3.264 секунди пред Норис. Оскар Пиастри донесе двоен подиум за Макларън, след като изпревари Льоклер в края.

Верстапен и Ръсел също се възползваха от грешка на монегаска, който се завъртя в заключителната фаза. Люис Хамилтън остана седми.