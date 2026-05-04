Рекордите на треньора, който спечели титлата в Серия А от „първия опит“

4 Май, 2026 06:30 338 0

Павел Ковачев

Кристиан Киву преобърна всички прогнози на специалистите през лятото, след като напусна Парма и подписа с Интер. От позицията на наследник на Симоне Индзаги и аутсайдер за титлата, румънският треньор спечели първото си Скудето начело на отбора, след трите поредни, които завоюва като играч на „нерадзурите“ (2007-2010).

250 дни след дебюта си в шампионата с Интер, при победата с 5:0 над Торино, Киву празнува още един успех на „Джузепе Меаца“. 26-ата победа в 35 мача този сезон, 2:0 срещу Парма (първият му отбор като старши треньор!), донесе на Интер 21-вото скудето в 118-годишната история на ломбардския клуб.

Кристи Киву влиза в историята на италианския футбол с няколко рекорда. Румънецът постига изключително рядко постижение за последния половин век, като единственият, който го превъзхожда, е Фабио Капело, шампион през сезон 1991-1992 с опит от само пет мача като треньор в Серия А!

Кристи се нуждаеше от 48 мача (13 в Парма, 35 в Интер), докато на първия му треньор като играч в Серия А (в Рома) му бяха достатъчни 37 (всички в Милан) за първата титла (спечели я две кръга преди края на сезона).

И ако разширим сравнението до цялата история на Серия А, само още трима треньори са успели да триумфират в дебютния си сезон с по-малък опит: Карло Бигато с Ювентус през 1935 г., Нино Резеготи с Интер (1920) и Джовани Инверници с Интер (1971). С тази разлика, че никой от тях не е бил начело на отбора от началото на шампионата, а е бил назначен по време на сезона. Още едно голямо постижение за Киву!

Подобно на „Робиолина“ Инверници през 1971 г., Киву е на път да изравни удивително постижение в Интер. Той е първият треньор от последния век (по-точно от междувоенния период) на „нерадзурите“, който печели титлата като играч и като треньор.

Първият в цялата история на клуба от „Сан Сиро-Меаца“ е Армандо Кастелаци, шампион като играч през 1929-1930 г. и след това начело на отбора през 1937-1938 г.

Освен това, Киву е треньорът на Интер, който е постигнал дубъл с титла в Примавера (U19) и при мъжете на „нерадзурите“ за най-кратко време: през 2023-2024 г. стана шампион при „младежите“, след което напусна, а сега е номер едно в Серия А.

Само още един треньор е постигнал това постижение: Джовани Инверници спечели три титли с Примаверата на Интер през 1963-1964, 1965-1966, 1968-1969 г. и Скудето при мъжете през 1970-1971 г. (с уточнението, че е назначен в 6-ия кръг, на мястото на Хериберто Ерера).

Киву влиза и в избрания клуб на тези, които са постигнали „дубъл“ в Италия, като играч и като треньор със същия клуб. Преди него петима са били шампиони в двойна роля:

Карло Парола (Ювентус, два пъти като играч, веднъж като старши треньор и два пъти като асистент)

Нилс Лидхолм (Милан, с четири титли като играч и една като треньор)

Фабио Капело (Милан, с пет скудета, от които последните четири като треньор)

Карло Анчелоти (Милан, две скудета като футболист плюс едно като треньор)

Антонио Конте (Ювентус, пет на терена и след това три на треньорската скамейка)

Киву има още две предизвикателства пред себе си: може да бъде първият треньор в историята на Интер, който прави и „дубъл“ в дебютния си сезон. Другият треньор, който е постигнал дубъл, титла и Купа, е Жозе Моуриньо (2009-2010, единственият обаче с „Тройна корона“), но той е спечелил трофеите във втория си сезон начело на „нерадзурите“.

Също така, Кристи може да бъде треньорът на Интер, шампион с най-много отбелязани голове. „Нерадзурите“ имат 80 в 34 мача, като рекордът се държи от 2024 г. от отбора на Симоне Индзаги (89).

По същия начин, „нерадзурите“ изравниха рекордния брой победи в сезона на 20-ото скудето (29, през 2023-2024 г.). Те имат 25 успеха и остават още четири кръга за отбора на Киву, който е загубил само пет пъти досега (има двойно поражение в Дерби дела Мадонина плюс загуби от Ювентус, Наполи и Удинезе)!


