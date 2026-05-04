Интер е шампион на Италия за 21-ви път!

Интер е шампион на Италия за 21-и път! Това стана факт след успеха с 2:0 над Парма, след който "нерадзурите" станаха недостижими на върха в Серия А с 82 точки, цели 12 пред втория Наполи. До края на сезона в Италия остават 3 кръга.

Иначе първият удар в срещата дойде в 7-ата минута, като вратарят на Парма Зион Сузуки не се затрудни с изпълнението с глава на Тюрам. Малко след това Дъмфрис стреля по същия начин, но този път топката излезе в аут.

В 25-ата минута Николо Барела разтресе напречната греда с мощния си шут, след който топката се отби и в гърба на Сузуки, но вратарят успя да стигне до нея навреме. Последваха несполучливи удари на Тюрам и Дъмфрис, за да се стигне до последните секунди преди почивката, когато именно нападателят откри резултата след подаване на Пьотър Жиелински - 1:0 за Интер.

Домакините удвоиха преднината си в 80-ата минута благодарение на две резерви. Лаутаро Мартинес пусна пас към непокрития Хенрих Мхитарян, който с лекота се разписа отблизо за 2:0.

Така титлата отиде в ръцете на играчите на Кристиан Киву, а пред Интер по титли остава само Ювентус - 36 на 21, докато Милан е с 19.