Кубрат Пулев на 45!

4 Май, 2026 08:15 453 9

Честит рожден ден на легендарния български боксьор

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Прочутият български боксьор Кубрат Пулев празнува днес рождения си ден. Кобрата, който е роден на 4 май 1981 г. в София, навършва днес 45 години. Той има безброй победи - европейски шампион по бокс при младежите – (2009), европейски шампион по бокс за професионалисти в свръхтежка категория (2012), интерконтинентален шампион в супертежка категория (2012) и шампион на регулярната (второстепенна) световна титла на WBA в тежка категория (2024). Трикратен претендент за световната титла.

Състезава се в категория над 91 кг, има чин лейтенант в българската армия.

Първите си стъпки в бокса прави в залата на "Локомотив“, но поради лошите условия започва боксовата си кариера на 13 години в школата на ЦСКА. Преди да започне да тренира бокс, е тренирал 1 година футбол. Състезава се в категорията на най-тежките – над 91 кг. Пулев е избран за спортист на февруари 2008 г. Брат на Тервел Пулев, също известен боксьор.

През 1998 г. е привлечен в националния отбор на България, след като зад гърба си вече има много отличия от детски и юношески състезания. През 2002 г. Кубрат печели първото си голямо отличие – купа "Странджа“. През 2005 завоюва бронзов медал на световното първенство в Китай, а през 2006 – и на европейското в Пловдив. Участва и на Летните олимпийски игри в Пекин през 2008 г. и няколко месеца след това става европейски шампион в Ливърпул в категория над 91 кг.

От 2009 г. е в професионалния бокс и постига успехи само за две години и половина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Бау - бау-бау и ръмжи още.

    08:16 04.05.2026

  • 2 Шперца

    3 0 Отговор
    Честито на имотният измамник

    08:17 04.05.2026

  • 3 Роки 15-16

    0 0 Отговор
    Бие на 65 год старчок от маалата.

    08:17 04.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    И сака да върне лева, но дух@ за рубли цял живот!

    08:26 04.05.2026

  • 6 сульо и пульо

    1 2 Отговор
    бащата на прегазената циганка сияна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    08:30 04.05.2026

  • 8 Боби

    0 0 Отговор
    Дано се пенсионира вече и спре да ни излага!

    08:34 04.05.2026

  • 9 Некой

    0 0 Отговор
    Жив и здрав!

    08:35 04.05.2026

