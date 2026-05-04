Кубрат Пулев на 45!

Прочутият български боксьор Кубрат Пулев празнува днес рождения си ден. Кобрата, който е роден на 4 май 1981 г. в София, навършва днес 45 години. Той има безброй победи - европейски шампион по бокс при младежите – (2009), европейски шампион по бокс за професионалисти в свръхтежка категория (2012), интерконтинентален шампион в супертежка категория (2012) и шампион на регулярната (второстепенна) световна титла на WBA в тежка категория (2024). Трикратен претендент за световната титла.

Състезава се в категория над 91 кг, има чин лейтенант в българската армия.

Първите си стъпки в бокса прави в залата на "Локомотив“, но поради лошите условия започва боксовата си кариера на 13 години в школата на ЦСКА. Преди да започне да тренира бокс, е тренирал 1 година футбол. Състезава се в категорията на най-тежките – над 91 кг. Пулев е избран за спортист на февруари 2008 г. Брат на Тервел Пулев, също известен боксьор.

През 1998 г. е привлечен в националния отбор на България, след като зад гърба си вече има много отличия от детски и юношески състезания. През 2002 г. Кубрат печели първото си голямо отличие – купа "Странджа“. През 2005 завоюва бронзов медал на световното първенство в Китай, а през 2006 – и на европейското в Пловдив. Участва и на Летните олимпийски игри в Пекин през 2008 г. и няколко месеца след това става европейски шампион в Ливърпул в категория над 91 кг.

От 2009 г. е в професионалния бокс и постига успехи само за две години и половина.