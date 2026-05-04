Мениджърът на Ливърпул: Цял сезон отсъжданията на ВАР са срещу нас

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не бе никак доволен от съдийството в дербито с Манчестър Юнайтед (3:2). Той е убеден, че съществува ясна тенденция в отсъжданията, които наказват неговия отбор през целия сезон. Ключов момент в мача настъпи, когато Бенямин Шешко отбеляза гол, въпреки че топката изглеждаше, че докосва ръката му. След продължително разглеждане с ВАР попадението беше зачетено.

„Ако е имало докосване [от Шешко], каквото според мен има – в спорт с топка тя има определена траектория и тя се променя – значи трябва да е имало контакт. Тогава трябва да обсъдим дали това е достатъчно, за да се отмени гол. Не мисля, че за някого е изненада този сезон, че когато има намеса на ВАР, тя е срещу нас. Така е през цялата кампания“, заяви Слот

Мениджърът използва полемиката на „Олд Трафорд“, за да изтъкне и предишни свои оплаквания, като посочи фрапиращи несъответствия по време на мачове от Шампионската лига. Той остава озадачен как подобни инциденти са били отсъждани по различен начин.

„Спомням си мача с ПСЖ у дома, когато получихме дузпа за леко докосване срещу [Алексис] Мак Алистър, ВАР се намеси и дузпата беше отменена. Преди седмица ПСЖ получи такава. Този път съдията спря играта, когато играч на Юнайтед беше контузен извън терена, но миналата седмица играта продължи, докато нашият вратар лежеше на земята и се нуждаеше от помощ“, коментира нидерландецът.

Въпреки гнева си към съдиите, наставникът на Ливърпул отказа да свали изцяло отговорността от своя състав.

„Но втория гол [на Шешко] не го допуснахме заради играта с ръка – допуснахме го, защото загубихме топката на глупава позиция, така че първо трябва да погледнем себе си. Това е повтарящ се модел през целия сезон, но има и модел, при който допускаме нелепи голове“, призна наставникът.

„Разликата не е толкова голяма, че да не можем да спечелим мач като този. Знам върху какво можем да надградим и вече работим усилено по въпроса. Едни и същи проблеми продължават да се повтарят, което не е голяма изненада, тъй като по време на сезона нямаш много време да ги поправиш. Тактически можеш да промениш определени неща, но за мен е ясно къде трябва да се подобрим и ще го направим“, каза още Слот.