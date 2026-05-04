Зеленски постави три спешни искания пред лидерите в Ереван
4 Май, 2026 08:00 1 364 98

Украинският президент настоя за по-силен натиск върху Русия, ускорено отпускане на 90 млрд. евро помощ и спешно укрепване на ПВО системите

Зеленски постави три спешни искания пред лидерите в Ереван
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски формулира три ключови приоритета преди днешната среща на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван, съобщава Укринформ. Във форума участва и българският вицепрезидент Илияна Йотова, предава БТА.

Първото настояване на Зеленски е свързано със засилване на дипломатическия натиск и недопускане на отслабване на международните мерки срещу Москва.

„Необходими са координирани действия, за да не бъде намален натискът върху агресора. Русия трябва да прекрати тази война“, подчерта украинският държавен глава.

Като втори основен приоритет той посочи ускореното усвояване на европейския пакет за подкрепа на Киев в размер на 90 милиарда евро, като отбеляза, че украинската страна вече работи за по-бърз достъп до тези средства.

Третата ключова тема, поставена от Зеленски, е свързана с укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на допълнителна енергийна помощ и задълбочаването на сътрудничеството с европейските партньори в енергийния сектор.

По думите му Украйна вече активно се подготвя за следващия отоплителен сезон, като паралелно търси диверсифицирана подкрепа за защита и възстановяване на критичната инфраструктура.

Украинският президент пристигна в Ереван още вчера за участие в срещата на върха на Европейската политическа общност, която тази година се провежда под мотото „Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа“.

Очаква се във форума да се включат близо 50 държавни и правителствени ръководители. За първи път участие ще вземе и държава извън Европа - Канада, представена от премиера Марк Карни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кой

    46 2 Отговор
    е тоя за да поставя ?

    Коментиран от #2, #19, #27

    08:03 04.05.2026

  • 2 Трол

    41 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    Това е шефът на европейските лидери.

    Коментиран от #58

    08:04 04.05.2026

  • 3 Дайте

    36 2 Отговор
    Да дадете.

    08:04 04.05.2026

  • 4 Пич

    49 3 Отговор
    Цялото му празнословие има за епицентър - "ускореното усвояване на парите"! Урсулианците също бързат да оберат ЕС, защото усещат, че края им идва!!!

    08:04 04.05.2026

  • 5 ВВП

    44 3 Отговор
    Тоя сопол пак реве за пари и оръжие...Уникално .

    Коментиран от #25

    08:04 04.05.2026

  • 6 нннн

    38 0 Отговор
    Пари, пари и пак пари.

    08:05 04.05.2026

  • 7 Гост

    30 2 Отговор
    Ха ха хаааа, просяк! Пенсионерите от ВСВ те направиха за смях! Е, ако трябва да сме честни, и тревата си е голяма, избуяла, и си пречи, нали?

    08:05 04.05.2026

  • 8 Азът

    39 2 Отговор
    Нищо ново от просяка, той знае единствено да иска и да получава!

    08:06 04.05.2026

  • 9 ВВП

    32 2 Отговор
    От тия 90 млд ..за Киев ще идат 1/3 та.Другите са комисионни по заема..Обаче Зелю и режима се радват и на 30 млд ..

    08:06 04.05.2026

  • 10 Хмм

    25 0 Отговор
    пари, естествено, както винаги

    08:07 04.05.2026

  • 11 А бе,

    30 1 Отговор
    тоя не спря да иска, бе ! Егати олигофрена !

    08:07 04.05.2026

  • 12 "Зеленски поиска"

    29 1 Отговор
    Вицове, черен хумор, ще се появи след време за това Зелено, алчно чудовище. Цял живот само иска, един път не прочетохме някъде "Зеленото даде". Между другото, украинските мъже за фронта почти свършиха..

    Коментиран от #74

    08:08 04.05.2026

  • 13 защо

    17 0 Отговор
    Ти да видиш!!?
    Това никога не е било???

    08:09 04.05.2026

  • 14 Комундел Комунделов

    8 3 Отговор
    Украински дрон порази жилищна сграда в западната част на Москва, докато руската противовъздушна отбрана свали други апарати – напрежението расте дни преди парада за 9 май, който тази година ще мине без тежка военна техника

    08:10 04.05.2026

  • 15 Здрасти

    19 1 Отговор
    Като какъв ги иска , какво общо има с ес

    Коментиран от #28

    08:11 04.05.2026

  • 16 Стеф

    13 0 Отговор
    "българският вицепрезидент Илияна Йотова" също присъства?!?

    08:11 04.05.2026

  • 17 Спрете да го давате

    24 0 Отговор
    това нищожество. Продажник, фашист и терорист унищожил Украйна.

    Коментиран от #31

    08:12 04.05.2026

  • 18 В момента

    19 0 Отговор
    Поддръжниците на зелен ски да заминават на фронта

    08:14 04.05.2026

  • 19 Лука

    0 12 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    Когато някой невежа не чете почва да пита!

    08:15 04.05.2026

  • 20 12340

    9 0 Отговор
    4)Нова лодка за 26 мiлiонi !

    08:15 04.05.2026

  • 21 ами

    11 0 Отговор
    така де - бързо му дайте 90 милиарда, че му трябват

    08:15 04.05.2026

  • 22 Квартал 95

    15 1 Отговор
    Зеленото гледа на снимката като току-що излезнал от Домби бар след две денонощия вътре.. Не искам и да си представям каква вакханалия са си спретнали с Макрончо и евентуално някой друг "желаещ". И тези парцали крадат парите на Европа и унищожават Украйна и украинците!?

    Коментиран от #35

    08:16 04.05.2026

  • 23 Тая чифутска пръжка

    14 1 Отговор
    Що не се гръмне. Пълна откачалка е. Сигурно е от белото.

    08:16 04.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Колко трябва да си глупав

    11 3 Отговор

    До коментар #25 от "Лука":

    за да кажеш герой на продажник продал страната си, вкарал я във война, унищожил я и всичко за чужди интереси, които пък унищожават Европа.

    Коментиран от #39

    08:21 04.05.2026

  • 27 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    Според конституцията на Украйна, Зеленски от повече от година е нелегитимният президент на Украйна.

    Коментиран от #56

    08:22 04.05.2026

  • 28 Еми това е

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    Въпросът. Кво общо има неква покрайнина с ЕС? Ама коя страна, член на ЕС толкова лесно, без проверки и тормоз от брюкселските зелки е получавала такива пари? Е, ние защо сме в съюза тогава? За нас нямало 90, 150 милиарда... Изнемогваме с пенсиите, нямаме детски болници, най-отрицателната демография в света... И за нас съюза НЕ дава такива пари. А тези даже не са и в съюза? И е ясно, че си купуват яхти, златни тоалетни и стават милиардери на конвейер. Егати смотания съюз в който сме... А плащаме и ние за тези хазарски мръсни игри.

    Коментиран от #32

    08:22 04.05.2026

  • 29 ами

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Лука":

    ха ха ха - герой е - не само защитава родината ами и всяка година успява да изпроси поне по 100 милиарда от света - няма друг такъв лидер

    08:22 04.05.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:22 04.05.2026

  • 31 Лука

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Спрете да го давате":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети ,за фашизма !

    Коментиран от #33, #38

    08:24 04.05.2026

  • 32 Ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Еми това е":

    Кво плащаш па ти?Дрипльо.

    Коментиран от #40

    08:24 04.05.2026

  • 33 Ти си типичен пример

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    за фашистка пропаганда и лъжи!

    Коментиран от #45

    08:24 04.05.2026

  • 34 Обективни истини

    4 1 Отговор
    зеленски е Господ, трябва да бъде чут и да му се изпълни веднага желанието му, защото той ни пази от "лошата" Русия,която ей сега ще ни нападне, а лично Путин ще дойде и ще закусва малки деца .

    08:25 04.05.2026

  • 35 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Квартал 95":

    Плюенето не ти се отдава ,избери друга професия !

    08:26 04.05.2026

  • 36 Хи хи

    4 0 Отговор
    При маленкия зеля Украйна загуби 20% от територията си и 50% от населението си.маленкия зеля мрази Украйна !!

    Коментиран от #60

    08:26 04.05.2026

  • 37 Ха-ха-ха

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Лука":

    Ква родина бе? Неговата е Израел. Да си ходи там да я защитава от иранците. Кво прай тука? Краде пари от идиотския съюз. Ама и ние даваме милиарди на тия психопати, фашисти.

    08:26 04.05.2026

  • 38 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Лука":

    Лукавия захлебва от рано и се напъва да оправдае надника. Дръж, мойто момче, дръж!

    Коментиран от #51

    08:27 04.05.2026

  • 39 Лука

    1 6 Отговор

    До коментар #26 от "Колко трябва да си глупав":

    Путин с рашистите започнаха тази война!

    Коментиран от #41, #48, #53

    08:28 04.05.2026

  • 40 Хвани паздерката

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха":

    И пии с нея сока. Да ти е сладко. Психопат. Лама без мозък.

    08:28 04.05.2026

  • 41 Войната е следствие глупав

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Лука":

    За да знаеш защо има война, трябва да знаеш причините, защото иначе защитаваш точно тези които унищожават Европа!

    Коментиран от #71

    08:29 04.05.2026

  • 42 Евала Зеленски

    0 6 Отговор
    Разказваш на Путин играта вече ПЕТА ГОДИНА.

    08:29 04.05.2026

  • 43 Дай,дай,дай...

    4 0 Отговор
    Дай,дай,дай... дай рИбу дай и така до безкрай.

    08:29 04.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ти си типичен пример":

    Не искаш да четеш ! Не спасяем си !

    Коментиран от #50, #64

    08:30 04.05.2026

  • 46 БЕЗ ДА СЪМ ЧЕЛ

    4 0 Отговор
    Статията ще отгатна. ПАРИ ПАРИ И ПАК ПАРИ ПРОСИ И КРАДЕ. А НАЩИ ЖЕНКИ ВЪРВЯТ ПОДИРЕ МУ И СЕ ГУШКАТ. НО ЧУВСТВО ЕДНО ИМАМ ЧЕ СКОРО И ТЕ ЩЕ СЕ СМИРЯТ И ИСТИНАТА ДАНО ВИДЯТ

    08:30 04.05.2026

  • 47 Имам спомени

    4 0 Отговор
    , че от известно време, Илияна Йотова е президент, но според БТА, а и според други хора и медии, това не е така:"Във форума участва и българският вицепрезидент Илияна Йотова, предава БТА."

    08:30 04.05.2026

  • 48 Той

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Лука":

    зеленски и англосаксите са причината за войната

    Коментиран от #86

    08:30 04.05.2026

  • 49 Цигането

    4 0 Отговор
    Дай , дай бате дай !

    08:31 04.05.2026

  • 50 Ти ко не разбра

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Лука":

    Да те ползва фашизма залял запада за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, показва идеално реалността!

    08:31 04.05.2026

  • 51 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "провинциалист":

    Чете ли ? Май не си ! Чети!

    Коментиран от #54, #57, #61

    08:31 04.05.2026

  • 52 Урсула фон дер Лайен, председател

    3 0 Отговор
    "...ускорено отпускане на 90 млрд..."

    Чекай малко, спри !!!
    Нека първо да видим ускорена мобилизация, пък за пари га пламне Москва ☝️

    08:32 04.05.2026

  • 53 Николай

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Лука":

    Микрон и мърцула, дебело подчертават, че корупцията в украйна защитава европейските ценности и застават твърдо зад нея.

    08:32 04.05.2026

  • 54 Олег

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Лука":

    Това не е смела подкрепа за Украйна, а показна нерешителност, маскирана като стратегия. ЕС разполага със замразени руски активи, но не се осмелява да ги използва. Страхът от правни последици и финансови сътресения се оказва по-силен от политическите декларации. Вместо това Брюксел посяга към общия бюджет и отпуска 90 млрд. евро безлихвен заем, който на практика ще бъде покрит от европейските данъкоплатци.
    Парадоксът е очевиден. Русия не плаща нищо, но Европа плаща вместо нея. Заемът е обвързан с бъдещи репарации, за които няма нито механизъм, нито реална перспектива. Без конфискация на активи тези репарации остават чисто пожелателни, а именно от конфискацията ЕС упорито се отказва.
    Отказът на Чехия, Унгария и Словакия да участват допълнително оголва проблема. Формално им се признава право на несъгласие, но неофициално от Брюксел идват сигнали, че ще си платят за това. Това вече не звучи като съюз, основан на правила и консенсус, а като система на натиск и наказания.
    Най-циничното в цялата схема е признанието, че ЕС си запазва правото да използва руските активи, но не сега. Първо плащаме от собствения си джоб, после ще решаваме дали имаме смелост да действаме. Така Европа губи едновременно моралната, правната и стратегическата си позиция.
    В крайна сметка това не е лидерство. Това е отлагане на решения, прехвърляне на тежестта върху гражданите и илюзия за контрол, купена с пари, които не би трябвало да са на масата.

    Коментиран от #85

    08:32 04.05.2026

  • 55 Зеления съм

    4 0 Отговор
    Искам кока и машини да си печатам колкото евро и долари искам и другото ше си го купим

    08:32 04.05.2026

  • 56 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Лъжеш безсрамно !

    Коментиран от #59, #62, #66

    08:33 04.05.2026

  • 57 Последния украинец

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лука":

    Тезата на запада, мир чрез принуда е неприложим спрямо Русия.
    Но все още има и такива, които живеят с подобни илюзии :)

    08:33 04.05.2026

  • 58 Това е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Един от аватарите на шефа на европейските лидери.

    08:33 04.05.2026

  • 59 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лука":

    Фашистите в Европа не се нуждаят от мир. За тях стратегическата цел за стратегическо и икономическо унищожаване на "врага" Русия е по-важно. За това се размахва денонощно призрака на "заплахата от Изток". Съкровеното им желание е: Слаба, много слаба Русия, от която да се изпомпват природни богатства и суровини за почти без пари. Подобно на неоколониялната им политика спрямо бившите си колонии по света. А, колкото до Украйна и украинския народ - това е само територия и население от нечовеци. Гориво за война, подлежащо на унищожение. Последното не ви ли напомня за нещо,описано в "Моята борба" и речите на чичко Гьобелс?

    Коментиран от #88

    08:33 04.05.2026

  • 60 Продължава делото

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хи хи":

    Те хазАрите Ленин и Троцки един път почти затриха Русия. Сега това хазАрче продилжава с Украйна.

    08:34 04.05.2026

  • 61 Ед Ширън

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лука":

    Това е война на бандерофашистите, превратаджиите от Майдана. Украйна имаше законно избран президент. Янукович. Тогава Крим беше украински и Москва плащаше наем за една база там. Донбас също беше украински. БВП на Украйна беше два пъти по-голям при Янукович. Не ловяха хората по улиците за да ги изпращат на фронта при Янукович. Украйна беше 50 милиона при Янукович.
    След Майдана, при Порошенко и Зеленски, Украйна загуби половината си територия и 2/3 от населението си и от цветуща страна се превърна в страна на вдовици и инвалиди, без електричество, отопление и промишленост.

    08:34 04.05.2026

  • 62 Умния

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лука":

    Пропагандата не само Ви е промила мозъка, направо го е изтрила. Употребата на Телевизора води до бавна но сигурна смърт на мозъчните клетки 🤑🤮😂😭

    08:34 04.05.2026

  • 63 Теодор

    3 0 Отговор
    Давайте пари, а САЩ ще прибират печалбата. Глупаците не трябва да се поливат, те сами си растат.

    08:35 04.05.2026

  • 64 Козел с брада

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Лука":

    Зеленски ще поиска милиарди, а в замяна ще предложи живота на украинците.

    08:35 04.05.2026

  • 65 Евала Зеленски

    0 3 Отговор
    Не се церемониш с Путин.
    Стига трили коментари, ДРОГАРИ.

    Коментиран от #67, #69, #70

    08:36 04.05.2026

  • 66 Село Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лука":

    30 години Украйна живя от руски газ и нефт на преференциални цени, от които нефт и газ Украйна крадеше от транзита ежегодно за над 10 милиарда долара, а също от продажба и експлоатация на съветското наследство. Пазарът на Русия винаги беше отворен за износ от Украйна.

    30 години Русия си затваряше очите за "братския" украински народ.

    30 години Украйна не построи сама нито един нов АЕЦ, ТЕЦ или ВЕЦ.

    Великата украинска нация, без руснаците не разви своя космическа програма. В други направления на науката и технологиите също -никакъв прогрес.

    Борбата в политическия живот в Украйна се заключаваше само в това, кой какви лакоми места за кражба ще заеме.

    Та корупцията, кражбата и присвояването са пилоните, на които стоеше новата украинска държава след получаването на своята независимост през 1991г и до ден днешен.

    Ако се питате с какво се занимавате независимата украинска държава последните 30+ години - русофобия.
    Точно в русофобията Украйна достигна висоти, русофобията, която в крайна сметка я погуби.

    08:36 04.05.2026

  • 67 Честния

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Евала Зеленски":

    Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече територии Русия печели. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече украински войски губи. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече се разпространява корупцията. Така че защо да се опитваме да удължаваме тази война безкрайно? Здравей, Урсула! Здравей, Макрон!

    08:37 04.05.2026

  • 68 Путинистче идиотче

    0 1 Отговор
    Путине, подписвай мир че ни избиват като плъхове в Украйна.

    08:37 04.05.2026

  • 69 Ами коментирай

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Евала Зеленски":

    а не троли да гнусиш хората!

    08:37 04.05.2026

  • 70 Филип

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Евала Зеленски":

    Капитулацията на Украйна не е просто военен акт!
    Тя е урок по илюзии.
    Америка диктува, Европа философства, Русия сваля завесата.
    зеленски да гори в ада корумпе дрогирано

    08:38 04.05.2026

  • 71 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Войната е следствие глупав":

    ВОЙНАТА Е ГЛАВНОТО останалото са оправдания !

    Коментиран от #73, #75, #77, #80

    08:38 04.05.2026

  • 72 Оръжие на Тръмп

    0 3 Отговор
    Избива руснаци. Путин са здрависва с Тръмп, ТРЕПАЧА на руснаци.

    Коментиран от #83

    08:38 04.05.2026

  • 73 Велизар

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Лука":

    Наистина е отвратително да се гледа, как се опитват да подържат пожара на една ЗАГУБЕНА вече война и кауза - още стотици хиляди безмислени жертви и месеци страдания за цивилните, само и само да се отложи НЕИЗБЕЖНИЯТ трибунал и ликвидиране на наркоманизираната марионетка в Киев.

    08:38 04.05.2026

  • 74 Да не стане и с него както

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от ""Зеленски поиска"":

    в стария виц:

    Един паднал в язовир и почнал да се дави. Случаен човек наблизо се притичал и му извикал- Дай ми ръка да те извадя! Няколко пъти му казал човека, но оня не подавал ръка и се удавил. Друг приближил до първия и му казал- Ти уби човек! Не позна ли че това бе Зеленски и трябваше просто да му кажеш- "Вземи ръката ми!" и щеше да е жив, и да победи Русия.

    08:39 04.05.2026

  • 75 Харалампи

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Лука":

    Първо ги събарят на асфалта, влачат ги в буса, ритат ги. След това в мазетата на ТЦК отново побоища до припадък, пърхане на палки и бутилки в анусите, изнасилване на жените им, дошли да се молят, източване на банковите им сметки, денем маршировки до припадък. И когато наци батальона ги хвърли на фронта, Джонатан Бийл, Анастасия Левченко и Володимир Ложко им правят интервю ПО СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ.
    Вържете попа да е мирно селото! Арестуваните зеления плъх, когато си покаже носа от Украйна

    Коментиран от #98

    08:39 04.05.2026

  • 76 Путин нападна вероломно Украйна.

    0 3 Отговор
    И Зеленски вече пета година го държи в Донбас.

    Коментиран от #79, #81

    08:39 04.05.2026

  • 77 Обективни истини

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "Лука":

    Англичаните са основният виновник , за войната в Украйна-колкото и на някой полирани мозъци да не им се иска да е така.
    И сега, ББС прави репортаж, който да "обясни" на народонаселението, че видиш ли , украинците не искат мирният план.Същата тази медия се прослави с уникални лъжи и интерпретации на речта на Тръмп.
    А кой беше казал - Ще се бием до последният укреаинец?

    08:39 04.05.2026

  • 78 Абе,

    2 0 Отговор
    спешно трябва да се отпуснат пари на зеленият шмъркач, че трябва да плаща данъците на петдесетината имота които е натрупал из света...

    08:39 04.05.2026

  • 79 Йода

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    зеленски е значим актьор, които продължава да играе пиесата си, като хибриден плъх да лъже и шикалкави не само запада, но и собствения си народ.
    Няма такъв безпардонен цирков клоун.

    08:40 04.05.2026

  • 80 Войната е следствие глупав

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Лука":

    За да знаеш защо има дадена война, трябва да знаеш причините. Не знаеш ли причините, си глупака който попива пропагандата от войната! За твое съжаление, тази война обслужва източването и унищожението на Европа! Ако това те радва, добре!

    08:40 04.05.2026

  • 81 Велизар

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    НЕЗАВИСИМА ли е Украйна !
    Ами НЕ, ЗАВИСИМА Е !
    Половината от "нейната" територия е подарък към УССР от СССР !
    А сега У...йна под опеката на САШт хем иска да задържи територията, хем избива местното население, хем искаше да изгони ЧФ на Русия и в базите да се настани флота на САЩ.
    Учете историята, че да не ставате
    СМЕШНИ по ПЕЙКИТЕ С ПРОМИТИ мозАци !
    Ако перифразирам един мислител:
    Не съм Путинист, но истината ми е по-мила.

    08:40 04.05.2026

  • 82 Евала Зеленски

    0 1 Отговор
    Пета година мъчиш Путин в Донбас.

    Коментиран от #84, #87

    08:41 04.05.2026

  • 83 Украинска майка

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Оръжие на Тръмп":

    Още през миналия век известният нацист Шухевич е казал: „Няма нужда да ни осъждате за действията ни и няма нужда да се тревожите, ако от 40 милиона украинци са останали 20 милиона.“ Това напомня ли ви за нещо?!

    08:41 04.05.2026

  • 84 Обективни истини

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Евала Зеленски":

    Как пък един евроатлантик не замина за тази хубава страна Украйна, да помага на тези умни украинци да се борят с руския агресор?

    08:42 04.05.2026

  • 85 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Олег":

     "...Русия не плаща нищо..."

    Русия плаща скъпо и прескъпо с кръв, 600 000 убити, 22 тона продадено злато, взривени Северни Потоци и пълна технологична изостаналост ☝️ За това как всяко руско начинание свършва в канавката, с купони, опашки за хляб и замразени бутчета ще говорим в другой раз ☝️

    Коментиран от #91

    08:42 04.05.2026

  • 86 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Той":

    Рашистите винаги измислят причина за поведението си !

    Коментиран от #89, #90, #92, #93, #94

    08:42 04.05.2026

  • 87 Той

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Евала Зеленски":

    "укрепване на украинската отбрана, включително с жива сила и техника", когато този кретен, който 4 пъти се е скътавал от казармата (което бих направил и аз, защото мразя казармата и всико военно) отиде и поема четнически функии на първа линия, тогава ще го прозная за герой и знаменитост с глобален ефект, но да праща хора против волята им(бусолизиране) е ултра арогантно и нагло поведение, което е присъщо за украинците , но да го мразя от сърце този колоун хранещ се струпове поне ми е безплатно.
    Дано скоро го локвидират, неговия живот не струва нито грам повече от на когото и да било бусолизиран украински гражданин.

    08:42 04.05.2026

  • 88 Ама точно това е

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мишел":

    Фашизмът в западна Европа пак се възроди. И този път тръгна от укрофашизма на западните украинци. Тези и тогава са подскачали от радост, че Хитлер ще унищожи СССР. Даже и през цялото време на СССР тези си останаха убедени фашисти, както и балтийските психопати. Грешката е ня СССР че не успя да изкорени завинаги фашизма в Европа... Тази война сега е просто реванш на фашистите към Русия... От омраза и злоба искат да си отмъстят за онова поражение 1945 г.

    08:43 04.05.2026

  • 89 Той

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Лука":

    Украйна е страна, в която на власт са хора без съвест, обясняващи на хора без гащи колко е добре да живеят БЕЗ ПАМЕТ!

    08:43 04.05.2026

  • 90 Велизар

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Лука":

    Укpaйнa щe ce нyждae oт $100 млpд. нa гoдинa зa дa пpoдължи бaвнo дa гyби тepитopиитe и мнoгo пo-бъpзo нaceлeниeтo cи.

    08:44 04.05.2026

  • 91 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Владимир Путин, президент":

    винаги се цели в глупака!

    08:44 04.05.2026

  • 92 АнтиЛука

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Лука":

    украинците са руснаци, вярно, малко гламави и ненормални, но подлежат на лечение

    08:44 04.05.2026

  • 93 Теодор

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Лука":

    При какви условия, как може да приключи военният конфликт в Украйна? Той може да завърши само с пълна победа за Русия, тоест с постигането на всички заявени цели на Владимир Путин. Крайната цел на Русия вероятно е интегрирането на Украйна в Съюза, създаден от Русия и Беларус, и изгонването на структурите на НАТО от страните, граничещи с Русия. Руската федерация никога няма да позволи на контролирания от англосаксонците Запад да продължи политиката си на използване на Украйна като раков тумор в тялото на Русия, която провежда от 1948 г. насам.

    08:45 04.05.2026

  • 94 Рубен Бастинело

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Лука":

    Как пък ни един скъсан евроатлантически мишок не замина за бандеристан да мачка ушанки?!

    08:45 04.05.2026

  • 95 Евала Зеленски

    0 1 Отговор
    Вече бомбиш и Русия....Путин безпомощен

    Коментиран от #97

    08:46 04.05.2026

  • 96 Лъвско сърце

    1 0 Отговор
    Зеленски заплашва европейския политически елит - ако спрат помощта си, ще започне преговори с Москва и ще приключи войната, онова, от което този елит се страхува.

    08:46 04.05.2026

  • 97 Вертоломей

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Евала Зеленски":

    Зеленски да не се бави, ами да отива в Москва и да подписва пълна и безусловна капитулация! При това ще му бъде предоставен подробен план за действие, с който да спаси останалото от държавата и народа си. Ако има топки, ще го направи, ако ли не, ще продължава да изпълнява указанията на спонсорите си, воюващи срещу Русия, за които всеки ден война е печалба и не им пука за украинските войничета, жени и деца, умиращи на и около фронта.

    08:46 04.05.2026

  • 98 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Харалампи":

    Всеки гражданин на дадена държава има задъления към нея,те се изпълняват доброволно или принудително !

    08:46 04.05.2026

