Зеленски постави три спешни искания пред лидерите в Ереван

Украинският президент Володимир Зеленски формулира три ключови приоритета преди днешната среща на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван, съобщава Укринформ. Във форума участва и българският вицепрезидент Илияна Йотова, предава БТА.

Първото настояване на Зеленски е свързано със засилване на дипломатическия натиск и недопускане на отслабване на международните мерки срещу Москва.

„Необходими са координирани действия, за да не бъде намален натискът върху агресора. Русия трябва да прекрати тази война“, подчерта украинският държавен глава.

Като втори основен приоритет той посочи ускореното усвояване на европейския пакет за подкрепа на Киев в размер на 90 милиарда евро, като отбеляза, че украинската страна вече работи за по-бърз достъп до тези средства.

Третата ключова тема, поставена от Зеленски, е свързана с укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на допълнителна енергийна помощ и задълбочаването на сътрудничеството с европейските партньори в енергийния сектор.

По думите му Украйна вече активно се подготвя за следващия отоплителен сезон, като паралелно търси диверсифицирана подкрепа за защита и възстановяване на критичната инфраструктура.

Украинският президент пристигна в Ереван още вчера за участие в срещата на върха на Европейската политическа общност, която тази година се провежда под мотото „Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа“.

Очаква се във форума да се включат близо 50 държавни и правителствени ръководители. За първи път участие ще вземе и държава извън Европа - Канада, представена от премиера Марк Карни.