Какво означават новите символи на автомобилните гуми и защо са важни за шофьорите

Европейският съюз официално даде старт на най-мащабната трансформация в етикетирането на гуми за последните 15 години. От 1 април 2026 г. всеки нов комплект, напускащ заводите, пристига с обновена „лична карта“, която обещава да сложи край на покупките „на сляпо“. Регламент (ЕС) 2024/1316 не просто козметично променя лепенките върху протектора, а въвежда радикално нови критерии, които са от жизненоважно значение за безопасността и ефективността на съвременните автомобили.
Най-значимата иновация в новия стандарт е официалното въвеждане на оценка за устойчивост на аквапланинг. Досега шофьорите трябваше да се доверяват на общия индекс за сцепление на мокро, но вече разполагаме със специфична скала от A до E. Статистиката е стряскаща: според ISO 23671 разликата в спирачния път между гума от клас A и такава от клас E може да достигне цели 18 метра при скорост от 130 км/ч. В реална ситуация това е границата между контролирано спиране и тежък инцидент върху воден слой.
Електрическата революция също получи своето място върху етикета. Новият символ „светкавица“ обозначава гуми, които са проектирани специфично за нуждите на електрическите и хибридните возила. Тези продукти не са просто маркетингов трик – те се справят с огромното тегло на батериите и бруталния въртящ момент на електромоторите, като същевременно минимизират съпротивлението при търкаляне, за да изстискат всеки километър пробег. Макар в момента маркировката да е доброволна, от 2028 г. тя става неизменна част от оборудването за всеки ток на колела.
Брюксел затяга примката и около акустичния дискомфорт. Старата система с „вълнички“ отива в историята, заменена от по-строгата класификация A, B и C. Тук критериите са безпощадни – за да получи престижния клас A, гумата трябва да е поне с 3 dB по-тиха от действащите лимити. Това означава, че много модели, които до вчера са били смятани за „тихи“, сега ще се озоват в по-ниската категория B, принуждавайки производителите да инвестират в нови технологии за шумоизолация.
За потребителите най-лесният начин да проверят автентичността и пълните данни на продукта остава интегрираният QR код. Той води директно към европейската база данни EPREL, където техническите спецификации са изложени в детайли. Като професионалисти обаче, съветваме да не забравяте: етикетът е отлична отправна точка, но той не разкрива всичко за поведението на гумата върху суха настилка или нейния експлоатационен ресурс. За пълната картина винаги комбинирайте официалните данни с резултатите от независими сравнителни тестове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4
11:36 03.05.2026
2 Ясно - нови
11:47 03.05.2026
3 Сталин
11:47 03.05.2026
4 Епааа
До коментар #1 от "Гост":На истинските мъже с истинските мацки! Вие веганите с обратна посока, ни пържоли ви требат, ни жени искате! ВелосиПедисти без седалки...
11:49 03.05.2026
5 Истината:
Браво на Урсулите!
След кривите краставици, се заеха и смного важната
задача пред Икономиката на ЕС да
Промени символите на автомобилните гуми!
11:52 03.05.2026
6 Урсула фон дер Миндер
11:53 03.05.2026
7 Каквото
11:54 03.05.2026
8 Механик
Зимата моят син, след дълго проучване на това "какво значат символите" си купи думи уж от най-висок клас. Зимни гуми. (Марката няма да споменавам, за да не ме изтрият, но ще кажа, че са на "реномиран" производител.)
Още преди да паднат снеговете, той ме се оплака, че гумите не "държат" на дъжд. А когато заваля снега, хептен.
Понеже е млад шофьор и казано честно, не му се отдава карането, аз неглижирах оплакванията му. Докато един ден взех колата му да свърша малко работа по нея в сервиза. Оказа се, че тия гуми са пълен отпадък., въпреки високата им цена, високите им "индекси" и реномираната марка. Та се наложи да се похарчат още едни пари за други гуми. Корейски, произведени в Китай. И тия гуми вече си бяха ГУМИ.
Та не вярвайте много на "индексите".
Коментиран от #13
12:04 03.05.2026
9 Вулканизатор
12:05 03.05.2026
10 потребител
12:07 03.05.2026
11 София
12:17 03.05.2026
12 ОТ СЕЛО
12:22 03.05.2026
13 Ъъъ
До коментар #8 от "Механик":Мишлен?
12:23 03.05.2026
14 Факт
12:38 03.05.2026