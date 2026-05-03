Какво означават новите символи на автомобилните гуми и защо са важни за шофьорите

Европейският съюз официално даде старт на най-мащабната трансформация в етикетирането на гуми за последните 15 години. От 1 април 2026 г. всеки нов комплект, напускащ заводите, пристига с обновена „лична карта“, която обещава да сложи край на покупките „на сляпо“. Регламент (ЕС) 2024/1316 не просто козметично променя лепенките върху протектора, а въвежда радикално нови критерии, които са от жизненоважно значение за безопасността и ефективността на съвременните автомобили.

Най-значимата иновация в новия стандарт е официалното въвеждане на оценка за устойчивост на аквапланинг. Досега шофьорите трябваше да се доверяват на общия индекс за сцепление на мокро, но вече разполагаме със специфична скала от A до E. Статистиката е стряскаща: според ISO 23671 разликата в спирачния път между гума от клас A и такава от клас E може да достигне цели 18 метра при скорост от 130 км/ч. В реална ситуация това е границата между контролирано спиране и тежък инцидент върху воден слой.

Електрическата революция също получи своето място върху етикета. Новият символ „светкавица“ обозначава гуми, които са проектирани специфично за нуждите на електрическите и хибридните возила. Тези продукти не са просто маркетингов трик – те се справят с огромното тегло на батериите и бруталния въртящ момент на електромоторите, като същевременно минимизират съпротивлението при търкаляне, за да изстискат всеки километър пробег. Макар в момента маркировката да е доброволна, от 2028 г. тя става неизменна част от оборудването за всеки ток на колела.

Брюксел затяга примката и около акустичния дискомфорт. Старата система с „вълнички“ отива в историята, заменена от по-строгата класификация A, B и C. Тук критериите са безпощадни – за да получи престижния клас A, гумата трябва да е поне с 3 dB по-тиха от действащите лимити. Това означава, че много модели, които до вчера са били смятани за „тихи“, сега ще се озоват в по-ниската категория B, принуждавайки производителите да инвестират в нови технологии за шумоизолация.

За потребителите най-лесният начин да проверят автентичността и пълните данни на продукта остава интегрираният QR код. Той води директно към европейската база данни EPREL, където техническите спецификации са изложени в детайли. Като професионалисти обаче, съветваме да не забравяте: етикетът е отлична отправна точка, но той не разкрива всичко за поведението на гумата върху суха настилка или нейния експлоатационен ресурс. За пълната картина винаги комбинирайте официалните данни с резултатите от независими сравнителни тестове.