20 секунди наказание прати Леклер на 8-о място

Шарл Леклер беше наказан с 20 секунди 3 часа след финала на Гран При на Маями заради множеството излизания извън трасето, които той направи в последната обиколка и стюардите са решили, че той е спечелил предимство от това.

Шарл се завъртя и се удари в предпазните стени в последния тур, като преди това се бори с Оскар Пиастри за 4-ото място. Колата му получи повреди след удара, но той успя да я докара до финала, като обаче пресече няколко завоя.

В последните два завоя го изпревариха Джордж Ръсел и Макс Верстапен, така че той завърши шести, но с наказанието отива осми.

С тази санкция Люис Хамилтън излиза шести, а Франко Колапинто записа най-доброто си класиране във Формула 1 – 7-о място в Маями.