Сър Алекс Фъргюсън в стабилно състояние след спешна хоспитализация преди дербито Манчестър Юнайтед – Ливърпул

Легендарният наставник на Манчестър Юнайтед, сър Алекс Фъргюсън, преминава успешно през възстановителен период, след като бе приет по спешност в болница непосредствено преди дългоочаквания сблъсък между „червените дяволи“ и Ливърпул. Новината за здравословния инцидент на 84-годишния шотландец разтърси футболния свят, но по последна информация състоянието му е стабилно и няма място за сериозни притеснения.
В неделния следобед, малко преди началото на дербито на „Олд Трафорд“, Фъргюсън бе забелязан да поздравява познати лица и гости на стадиона. Неочаквано обаче, той се почувства зле и веднага получи първа медицинска помощ в тунела на съоръжението. Медиците реагираха светкавично и го транспортираха до най-близкото лечебно заведение, където бе поставен под наблюдение.
🔴Sir #AlexFerguson sending half the football world into a panic.— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) May 4, 2026
⚠️The 84-year-old was taken to hospital before #ManUtd’s 3-2 win over #Liverpool.
🔘Was at #OldTrafford earlier, pictured meeting guests
🔘Sky Sports say he was “conscious” and underwent “precautionary checks” pic.twitter.com/RgR9MLYBIZ
Настоящият мениджър на Манчестър Юнайтед, Майкъл Карик, който сам е бил част от славните години под ръководството на Фъргюсън, сподели, че новината го е разтърсила преди началото на срещата.
„Бях информиран малко преди мача и, честно казано, това ме развълнува. Надявам се сър Алекс да се възстанови бързо и да се радва на доброто представяне на отбора“, заяви Карик след драматичната победа с 3:2 над Ливърпул.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
Той дори не е кореспондирал директно с футболистките. Помощниците му са вършили цялата работа, а той обичаше лаврите. Цялата работа беше политическа. Като се махна, се видя, че Манчестър Юнайтед не е нищо особено. Подкрепяха го съдиите и сега си е просто отбор от Висшата лига. Алекс Фъргюсън бил много надменен. И неговия край дойде.
20:06 04.05.2026