Сър Алекс Фъргюсън в стабилно състояние след спешна хоспитализация преди дербито Манчестър Юнайтед – Ливърпул

Легендарният наставник на Манчестър Юнайтед, сър Алекс Фъргюсън, преминава успешно през възстановителен период, след като бе приет по спешност в болница непосредствено преди дългоочаквания сблъсък между „червените дяволи“ и Ливърпул. Новината за здравословния инцидент на 84-годишния шотландец разтърси футболния свят, но по последна информация състоянието му е стабилно и няма място за сериозни притеснения.

В неделния следобед, малко преди началото на дербито на „Олд Трафорд“, Фъргюсън бе забелязан да поздравява познати лица и гости на стадиона. Неочаквано обаче, той се почувства зле и веднага получи първа медицинска помощ в тунела на съоръжението. Медиците реагираха светкавично и го транспортираха до най-близкото лечебно заведение, където бе поставен под наблюдение.

The 84-year-old was taken to hospital before #ManUtd's 3-2 win over #Liverpool.



Was at #OldTrafford earlier, pictured meeting guests

Sky Sports say he was "conscious" and underwent "precautionary checks"

Настоящият мениджър на Манчестър Юнайтед, Майкъл Карик, който сам е бил част от славните години под ръководството на Фъргюсън, сподели, че новината го е разтърсила преди началото на срещата.

„Бях информиран малко преди мача и, честно казано, това ме развълнува. Надявам се сър Алекс да се възстанови бързо и да се радва на доброто представяне на отбора“, заяви Карик след драматичната победа с 3:2 над Ливърпул.