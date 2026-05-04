Сър Алекс Фъргюсън в стабилно състояние след спешна хоспитализация преди дербито Манчестър Юнайтед – Ливърпул

4 Май, 2026 19:15 578 1

Футболната общественост и феновете по цял свят изпращат своите пожелания за бързо оздравяване на емблематичния треньор

Снимка: БГНЕС/EПA
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният наставник на Манчестър Юнайтед, сър Алекс Фъргюсън, преминава успешно през възстановителен период, след като бе приет по спешност в болница непосредствено преди дългоочаквания сблъсък между „червените дяволи“ и Ливърпул. Новината за здравословния инцидент на 84-годишния шотландец разтърси футболния свят, но по последна информация състоянието му е стабилно и няма място за сериозни притеснения.

В неделния следобед, малко преди началото на дербито на „Олд Трафорд“, Фъргюсън бе забелязан да поздравява познати лица и гости на стадиона. Неочаквано обаче, той се почувства зле и веднага получи първа медицинска помощ в тунела на съоръжението. Медиците реагираха светкавично и го транспортираха до най-близкото лечебно заведение, където бе поставен под наблюдение.

Настоящият мениджър на Манчестър Юнайтед, Майкъл Карик, който сам е бил част от славните години под ръководството на Фъргюсън, сподели, че новината го е разтърсила преди началото на срещата.

„Бях информиран малко преди мача и, честно казано, това ме развълнува. Надявам се сър Алекс да се възстанови бързо и да се радва на доброто представяне на отбора“, заяви Карик след драматичната победа с 3:2 над Ливърпул.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Нищо легендарно няма в този шотландски боклук .
    Той дори не е кореспондирал директно с футболистките. Помощниците му са вършили цялата работа, а той обичаше лаврите. Цялата работа беше политическа. Като се махна, се видя, че Манчестър Юнайтед не е нищо особено. Подкрепяха го съдиите и сега си е просто отбор от Висшата лига. Алекс Фъргюсън бил много надменен. И неговия край дойде.

    20:06 04.05.2026

