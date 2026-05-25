Васил Терзиев: София има потенциала да бъде двигател на иновациите в Европа

София има потенциала да бъде двигател на иновациите в Европа, написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Той посети Института по молекулярна биология към Българската академия на науките (ИМБ-БАН) във връзка с изграждането на новия научноизследователски център BioMedRTC.
Стратегически проект с европейско финансиране, в който българската наука си партнира с два от най-престижните институти в света: „Макс Планк“ (Германия) и „Кюри“ (Франция), написа още Терзиев.
Проектът BioMedRTC внася два модела, които са фундаментални за съвременната научна среда: Технологични департаменти (core facilities): Модерни технологии и методи в биомедицината, които ще бъдат достъпни за учени и клиницисти от цялата страна и чужбина. Млади и независими лидери: Учредяване на изследователски групи, водени от млади учени – защото бъдещето принадлежи на знаещите и можещите, обясни Терзиев.
Ролята на Столичната община в този процес беше да съдействаме за изготвянето и приемането на Подробния устройствен план (ПУП) на сградата. За много хора това е „суха администрация“, но в действителност това е ключът, който отключва реализацията на проекти от национално значение. Когато градоустройството работи в услуга на науката, градът се развива по правилния начин, написа столичният кмет.
Според Терзиев София вече заема своето място сред глобалните лидери в климатичните политики и иновациите. С проекти като този доказваме, че столицата ни е надежден партньор и притегателен център за инвестиции в знание, добави Васил Терзиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Гост
До коментар #4 от "хмммм":За съжаление другите градове ни биете по храна навсякъде. Тук сиренето е като тебешир ...
18:25 25.05.2026
10 плод-зеленчук
До коментар #4 от "хмммм":Постната пица каза, че феодалните старци само събирали заплати.
С такова отношение - толкова!
18:28 25.05.2026
11 Вуте
До коментар #4 от "хмммм":Има потенциал за банички ама много поскъпнаха. За 6 години (от 2020 до днес 2026г) фиксингът на баничката се промени от 1.20 лв на 1.60 Евро. Статистиката ми е от една и съща баничарница
18:30 25.05.2026
16 хмммм
До коментар #15 от "Варна":Те и вашите кметове (Портни и Коцев) са разследвани. Малко става присмял се хърбел на щърбел.
18:43 25.05.2026
18 Софето
Паркирането да оправи, един паркинг поне а не само проекти. То и дара му е проект, посрещане и Евровизия за закриване на мандата, това ще е от иновативния кмет явно. Смях, а толкова се надявахме , изцяло пропилян мандат…
19:01 25.05.2026
