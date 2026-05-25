Васил Терзиев: София има потенциала да бъде двигател на иновациите в Европа

София има потенциала да бъде двигател на иновациите в Европа, написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Той посети Института по молекулярна биология към Българската академия на науките (ИМБ-БАН) във връзка с изграждането на новия научноизследователски център BioMedRTC.

Стратегически проект с европейско финансиране, в който българската наука си партнира с два от най-престижните институти в света: „Макс Планк“ (Германия) и „Кюри“ (Франция), написа още Терзиев.

Проектът BioMedRTC внася два модела, които са фундаментални за съвременната научна среда: Технологични департаменти (core facilities): Модерни технологии и методи в биомедицината, които ще бъдат достъпни за учени и клиницисти от цялата страна и чужбина. Млади и независими лидери: Учредяване на изследователски групи, водени от млади учени – защото бъдещето принадлежи на знаещите и можещите, обясни Терзиев.

Ролята на Столичната община в този процес беше да съдействаме за изготвянето и приемането на Подробния устройствен план (ПУП) на сградата. За много хора това е „суха администрация“, но в действителност това е ключът, който отключва реализацията на проекти от национално значение. Когато градоустройството работи в услуга на науката, градът се развива по правилния начин, написа столичният кмет.

Според Терзиев София вече заема своето място сред глобалните лидери в климатичните политики и иновациите. С проекти като този доказваме, че столицата ни е надежден партньор и притегателен център за инвестиции в знание, добави Васил Терзиев.