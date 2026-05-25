Васил Терзиев: София има потенциала да бъде двигател на иновациите в Европа

25 Май, 2026 19:14, обновена 25 Май, 2026 18:17

Кметът на столицата коментира изграждането на новия научноизследователски център BioMedRTC

Снимка: Столична община
София има потенциала да бъде двигател на иновациите в Европа, написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Той посети Института по молекулярна биология към Българската академия на науките (ИМБ-БАН) във връзка с изграждането на новия научноизследователски център BioMedRTC.

Стратегически проект с европейско финансиране, в който българската наука си партнира с два от най-престижните институти в света: „Макс Планк“ (Германия) и „Кюри“ (Франция), написа още Терзиев.

Проектът BioMedRTC внася два модела, които са фундаментални за съвременната научна среда: Технологични департаменти (core facilities): Модерни технологии и методи в биомедицината, които ще бъдат достъпни за учени и клиницисти от цялата страна и чужбина. Млади и независими лидери: Учредяване на изследователски групи, водени от млади учени – защото бъдещето принадлежи на знаещите и можещите, обясни Терзиев.

Ролята на Столичната община в този процес беше да съдействаме за изготвянето и приемането на Подробния устройствен план (ПУП) на сградата. За много хора това е „суха администрация“, но в действителност това е ключът, който отключва реализацията на проекти от национално значение. Когато градоустройството работи в услуга на науката, градът се развива по правилния начин, написа столичният кмет.

Според Терзиев София вече заема своето място сред глобалните лидери в климатичните политики и иновациите. С проекти като този доказваме, че столицата ни е надежден партньор и притегателен център за инвестиции в знание, добави Васил Терзиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    11 0 Отговор
    BioMedRTC звучи зловещо,също като Горските Рейнджърс от Петрохан,които също бяха на издръжката на кмета Терзиев

    18:19 25.05.2026

  • 2 Гост

    11 1 Отговор
    Ние сме прогреса на земята, тоя защо не е освидетелстван?

    18:20 25.05.2026

  • 3 Тома

    14 1 Отговор
    Като се сетя че само в България няма електронно правителство защото герб откраднаха парите знам какво ще стане и с иновациите в София

    18:22 25.05.2026

  • 4 хмммм

    16 0 Отговор
    София има потенциал единствено за банички.

    Коментиран от #7, #10, #11

    18:23 25.05.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор
    Така е, има потенциал. И ще го разгърне с пълна сила. Само чакаме да ни заповядат. Отвън.

    18:25 25.05.2026

  • 6 Възмутен

    15 0 Отговор
    Кой ще ви изчисти графитите и мръсотията в София? Ютубъри от чужди държави снимат и качват мръсотията ви да я види целия сват!!

    18:25 25.05.2026

  • 7 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    За съжаление другите градове ни биете по храна навсякъде. Тук сиренето е като тебешир ...

    18:25 25.05.2026

  • 8 Пич

    5 0 Отговор
    Глейте ся, кви кал таци ни управляват!!! Сичкото държав било електронно (фукня), така ни и глобяват (реално), обаче трябва да си опасваме колите с лепенки от които не виждаш да караш!!! За да тъпчат хранилката на фирми на едни дърти комунисти!!! И на Радев дъртите комунисти ще шушумигарстват!!!

    18:26 25.05.2026

  • 9 хахахах

    9 0 Отговор
    От ПП ще предложат иновативен г..й парад

    18:27 25.05.2026

  • 10 плод-зеленчук

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    Постната пица каза, че феодалните старци само събирали заплати.
    С такова отношение - толкова!

    18:28 25.05.2026

  • 11 Вуте

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    Има потенциал за банички ама много поскъпнаха. За 6 години (от 2020 до днес 2026г) фиксингът на баничката се промени от 1.20 лв на 1.60 Евро. Статистиката ми е от една и съща баничарница

    18:30 25.05.2026

  • 12 ШЕФА

    4 0 Отговор
    А,аз съм двигател и спонсор на педоф... от Петрохан и се гордея с това,защото обичам малки дечица.

    18:32 25.05.2026

  • 13 Тоз

    5 0 Отговор
    и той почна да върти на пръста си клишетата ! Може ? Нищо не може с такива кметове и правителство , както и повярвали им хорица ! Вълкът козината си мени , но нрава никога !

    18:33 25.05.2026

  • 14 ТОЯ ПЪК

    5 0 Отговор
    Петрохейците окончателно са му разтропали чакрите.

    18:36 25.05.2026

  • 15 Варна

    5 1 Отговор
    Василке,потенциално ти трябва да си в една килия със Денкова,Сандова и Белева !!!!

    Коментиран от #16

    18:37 25.05.2026

  • 16 хмммм

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Варна":

    Те и вашите кметове (Портни и Коцев) са разследвани. Малко става присмял се хърбел на щърбел.

    18:43 25.05.2026

  • 17 Баш софиянец

    6 0 Отговор
    Кмете, кметеее, първо изметете Витошка - не е метена от месеци, видимо е. После я измийте. Направете повечко тоалетни. Пък после иновациите.

    18:54 25.05.2026

  • 18 Софето

    4 0 Отговор
    Витошка е неспасяема анцузи мръсотия и цигания
    Паркирането да оправи, един паркинг поне а не само проекти. То и дара му е проект, посрещане и Евровизия за закриване на мандата, това ще е от иновативния кмет явно. Смях, а толкова се надявахме , изцяло пропилян мандат…

    19:01 25.05.2026

  • 19 Джо

    5 1 Отговор
    Намерете му доктор на тоя.

    19:02 25.05.2026

  • 20 Неможач

    3 0 Отговор
    Избран с мошенгия и ундорма от герберастите и ппдебилите, щото изпаднаха в ужас ,че Ванчето Григорова чисто си го отнасяше като куцо пиле домат тоя мекадърник

    19:15 25.05.2026

  • 21 Пп - расите

    2 0 Отговор
    Един няма нормален като татко им муне.

    19:51 25.05.2026

  • 22 Такива иноваций се приготвили с

    1 0 Отговор
    Премиер генерал президента че ще прогресиране на ония свят.

    20:00 25.05.2026

