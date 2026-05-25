Наследството, което Пеп Гуардиола оставя на Манчестър Сити

Когато през лятото на 2016 година Хосеп Гуардиола прекрачи прага на стадион„Етихад“, мнозина скептици в Англия твърдяха, че неговият специфичен стил на игра, базиран на абсолютна доминация, къси пасове и изтощителна висока преса, не би могъл да оцелее в суровата и физическа реалност на Висшата лига.

Днес, десет години по-късно, испанският тактик не просто оцеля – той пренаписа историческите книги, разби рекорди, които изглеждаха вечни, и изгради една от най-доминиращите футболни династии в историята на световния спорт.

След десетилетие начело на „гражданите“, Гуардиола се сбогува с Манчестър, оставяйки след себе си празнота, която трудно ще бъде запълнена, но и наследство, което ще вдъхновява поколения напред.

Неговата ера не се измерва само в тоновете сребро, които напълниха клубната витрина, а в радикалната трансформация на клубната идентичност и начина, по който се мисли за футбола на Острова.

През тези 10 години Манчестър Сити премина през невероятна еволюция, белязана от постоянни триумфи. Ето как се развиваше статистиката на успехите под ръководството на каталунския гений:

2017-18: Пренаписването на рекордите (Висша лига и Купа на лигата) След първия си сезон без трофеи (единствен в кариерата му), Гуардиола си осигури първото отличие в Сити с категорична победа с 3:0 над Арсенал на финала за Купата на лигата. Голямото постижение обаче дойде в първенството – „небесносините“ грабнаха титлата със стил, събирайки историческите и рекордни 100 точки в историята на Висшата лига. Юбилейната стотна точка бе подпечатана по драматичен начин с гол в добавеното време на Габриел Жезус срещу Саутхемптън в последния ден от сезона.

2018-19: Историческият домашен требъл Сити надделя над Ливърпул в спираща дъха надпревара за титлата, завършвайки с 98 точки срещу 97 за мърсисайдци. Тимът защити Купата на лигата след дузпи срещу Челси и разгроми Уотфорд с 6:0 на финала за ФА Къп, превръщайки се в първия мъжки отбор в историята на английския футбол, постигнал пълен домашен требъл. Сезонът започна и с успех за Къмюнити Шийлд.

2019-20: Пандемичното предизвикателство (Купа на лигата) Манчестър Сити не успя да защити титлата си, тъй като Ливърпул триумфира в сезон, прекъснат и разцепен от пандемията от Covid-19. Въпреки това, хората на Пеп не останаха без голям трофей, побеждавайки Астън Вила с 2:1 на финала за Купата на лигата, прибавяйки и още един Къмюнити Шийлд.

2020-21: Завръщане на върха и европейско разочарование (Висша лига и Купа на лигата) В още един сезон, белязан от ограниченията на коронавируса, Сити демонстрира невероятно темпо. Тимът си осигури титлата три кръга преди края благодарение на феноменална серия от 15 поредни победи между декември и март. Те победиха Тотнъм за четвърта поредна Купа на лигата, но пропуснаха мечтаната Шампионска лига след загуба от Челси на финала – мач, в който тактическото решение на Пеп да остави Родри и Фернандиньо извън състава предизвика сериозни дебати.

2021-22: Драма до последната секунда (Висша лига) Въпреки че в началото на април Сити се бореше за цели три трофея, тимът трябваше да се задоволи само с един. Надеждите за Шампионската лига и ФА Къп угаснаха на полуфиналите съответно от Реал Мадрид и Ливърпул. Но във Висшата лига драмата бе пълна – Сити изпревари Ливърпул само с една точка, след като в последния кръг изоставаше с 0:2 от Астън Вила 15 минути преди края, но сътвори легендарен обрат до 3:2 в рамките на няколко минути.

2022-23: Безсмъртие и Европейски требъл (Шампионска лига, Висша лига и ФА Куп) Вдъхновен от головата машина Ерлинг Холанд, който счупи всички рекорди за резултатност, Сити настигна дългогодишния лидер Арсенал и грабна пета титла за шест години. След това последва победа над градския съперник Манчестър Юнайтед с 2:1 на финала за ФА Къп, а върхът на славата бе покорен в Истанбул с победа над Интер Милано – триумф, с който Сити повтори легендарния требъл на Юнайтед от 1998-99 г.

2023-24: Историческа четвърта поредна и световна доминация Забележителният състав на Гуардиола сътвори история, превръщайки се в първия отбор в летописите на английския футбол, спечелил четири последователни титли на Висшата лига, удържайки натиска на Арсенал и Ливърпул до последния ден. Към това бяха добавени Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство, макар че тимът загуби финала за ФА Къп от Юнайтед.

2024-25: Година на преход (Къмюнити Шийлд) По-малко бляскав сезон по свръхвисоките стандарти на Пеп. Неочакваната загуба от Кристъл Палас на финала за ФА Къп означаваше, че Къмюнити Шийлд остава единственото сребърно отличие за кампанията.

2025-26: Лебедовата песен на „Уембли“ (Домашен дубъл от купи) Настоящият сезон се превърна в перфектния бенефис за каталунеца. Гуардиола изглежда готов да си тръгне с вдигната глава и с още два трофея в актива си след паметни победи на „Уембли“ – над Арсенал за Купата на лигата и над Челси за ФА Къп.

Сега Манчестър Сити се изправя пред най-големия си тест в модерната история – как да продължи да печели без своя архитект. Клубът е финансово стабилен, организационно перфектен и разполага с един от най-скъпите състави в света. Но аурата, геният и желязната воля на Гуардиола няма как да бъдат дублирани от днес за утре.

Едно нещо е сигурно: тези десет години на Хосеп Гуардиола в Манчестър ще останат в историята като „Златният век“ на Сити, превръщайки тима от „шумния съсед“ на Манчестър Юнайтед в абсолютния владетел на английския футбол и глобален модел за спортно съвършенство.