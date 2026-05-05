Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер Маями продължава да иска полузащитник на Манчестър Юнайтед

Интер Маями продължава да иска полузащитник на Манчестър Юнайтед

5 Май, 2026 06:13 447 0

  • манчестър юнайтед-
  • каземиро-
  • интер маями-
  • футбол

34-годишният бразилец няма да поднови договора си с английския клуб и ще напусне през лятото на 2026 г. като свободен агент

Интер Маями продължава да иска полузащитник на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интер Маями продължава да работи по сделка за привличането на полузащитника на Манчестър Юнайтед Каземиро, според вътрешен човек Фабрицио Романо.

34-годишният бразилец няма да поднови договора си с английския клуб и ще напусне през лятото на 2026 г. като свободен агент. Той е привлечен от идеята да се присъедини към отбор от МЛС на САЩ и Канада.

Преговорите между страните продължават, въпреки че Каземиро има и други оферти. Полузащитникът е с Манчестър Юнайтед от август 2022 г. Договорът му е до 30 юни 2026 г.

През сезон 2025/26 Каземиро отбеляза 9 гола и направи 2 асистенции в 34 мача.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 35 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове